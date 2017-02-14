/Поглед.инфо/ Към кой модел ни тикат сега:



Топло - Сито – Спокойно (ТСС).



Това е примитивен животински модел, който позволява обектът да бъде управляван с помощта на минимум стимули за реализиране на управляемото поведение.

Но трябва обработка на съзнанието. Това се постига с помощта на рекламата, минимум образование (ефектът Маугли) и доминиращия информационен фон. Свеждането на човека до животното позволява у него да се развият условни рефлекси, в съответствие с учението на Павлов. Всъщност, този модел съответства на ниското равнище на пирамидата на Маслоу.

В какво се отличава все пак човекът? И накъде винаги се стреми? Моделът на поведение и вземането на решения (без да се отрича предишния модел) изглежда по следния начин:

Цел - Ресурси - Способ (ЦРС).

В този модел човекът мисли за творческата си реализация в една или друга област. Той престава да бъде манипулиран и започва да се реализира чрез конкретни постижения...

(рус.ез.)

Рассмотрим базовые модели мотивации поведения человека. Куда нас ведут при капитализме и куда вели при социализме.

К какой модели нас стараются привести:

Тепло - Сытно – Безопасно (ТСБ).

Это примитивная животная модель, которая позволяет управлять объектом используя самый минимум стимулов для получения управляемого поведения. Ну да, требуется наличие обработки сознания. Так эта обработка вполне успешно осуществляется с помощью рекламы, минимизации образования (эффект Маугли) и доминирующим информационным фоном. Низведение человека до животного позволяет вырабатывать у него условные рефлексы, в соответствии с учением Павлова. Собственно это соответствует нижнему уровню пирамиды Маслоу.

Чем отличается всё же человек? – А он куда-то всегда стремится. Модель его поведения и принятия решений, без отрицания предыдущей модели, выглядит так:

Цель – Ресурсы – Способ (ЦРС)

То есть, оторвавшись от модели ТСБ (см. выше), человек начинает формулировать Цель (Цели), которые выводят его за рамки тупого потребления и выживания. Здесь не о пожелалках купить модный смартфон, новую машину, шмотку… - нет, это всё остаётся в рамках модели ТСБ. Здесь, в модели ЦРС, он (человек) задумывается о «по образу и подобию», задумывается о творческой реализации в той или иной области. Он перестаёт быть просто объектом манипуляции и начинает реализовывать себя через конкретные свершения «Я помятник себе воздвиг нерукотворный». Хотя почему нерукотворный – семья, посаженное дерево, построенный дом, придуманная работающая теория, написанная программа – это всё конкретные творения конкретного человека. Это всё создаётся индивидуально или в рамках коллектива. Это всё характеризуется словами «причастность к творчеству».

Мы часто не знаем откуда нам приходит мысль написать стихи, песню, статью на АШ, сделать своими руками и по своему проекту табуретку, принять участие в общественной жизни, заняться предпринимательством…. Это всё наше проявление как личности творческой. Можно быть слесарем-академиком, а можно академиком-овощем (наблюдали). От чего зависит? – От отношения к делу, которым занимаешься. «Мы строим самолёт и я отвечаю за изготовление гаек к нему» совсем не равно «Меня наняли, чтобы изготовлять гайки к самолёту». Как говорится – почувствуйте разницу. Если человек стремится занять место потому что там сытнее кормят – это одно, если потому что это его дело, потому что ему это интересно, потому что он чувствует в этом своё призвание и самореализацию – это совсем другое.

Чем отличается капитализм (используем это привычное устаревшее обозначение) от социализма? – Очень просто, элита, при капитализме, стремится к тому чтобы у большинства (быдла) была исключительно модель ТСБ. Тогда модель ЦРС остаётся исключительно у элиты и реализуется схема «пастухи и бараны». Отсюда и убийство образования и использование простых людей как эксперементальных животных (в т.ч. детей) в медицине, отсюда юридическое неравноправие, когда за деньги можно уйти домой и, если постараться, вообще избежать наказания (адвокаты, продажные судьи, залог). Отсюда построение и там и там и там двухконтурной системы: для людей с деньгами и отдельно для людей без денег.

Советская элита , вот кто бы что не говорил (исключаем Хруща, Андропова, Меченого и их компании), как раз развивала творческое начало в человеке, создавала законодательное равноправие, создавала равноправие возможностей самореализации.

Чтобы лучше понять различие систем надо просто сравнить А. Чубайса и С. Королёва. Надо просто посмотреть направленность систем образования в СССР и в РФ. Надо просто сравнить направленность систем здравоохранения в СССР и в РФ. Да и просто свободы в СССР было сильно больше (не для трусливых пингвинов, конечно).