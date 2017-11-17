/Поглед.инфо/ В България военните летци от авиобазата „Граф Игнатиев“ отказаха да изпълняват тренировъчните полети на МиГ-29 заявявайки, че не се чувстват сигурни на остарелите машини. В момента в авиобазата чакат експерти за оценка на проблемите с техниката, а нейния командир срочно беше извикан в София да дава обяснения за саботажа в авиоподразделението.

За самия инцидент съобщи сайта „Руска България“ с препратка към Министерството на отбраната на страната.

Във военното ведомство потвърждават, че всички полети на авиобаза „Граф Игнатиев“ са „замразени“ в знак на несъгласие със състоянието на ВВС на България. Но разглеждат демарша на пилотите като неизпънение на заповед. Както заяви българският министър на отбраната Красимир Каракачанов, кометирайки ситуацията, армията не е „детска градина“. Той отбеляза, че днешните проблеми в авиацията не са се появили “вчера“. Но много години никой не им е обръщал сериозно внимание.

Тогава пролемът в МиГ-овете ли е, на които, по версията на някои украунски средства за масова информация, българските летци „се гнусят“ да се качат? Нали, доколкото е известно, самите българи преди няколко години решиха да се откажат от договора с Русия за профилактичното обслужване на СИ-шките и МиГ-овете, н амиращи се на въоръжение във ВВС на България в полза на полските специалсти. Всичко това заърши с наказателно дело за злоупотреби със служебно положение за тогавашния министър на отбраната на страната, който между другото сега нарича действията на военните летци опит за държавен преврат.

Пък поляците изглежа също не са могли да осигурят и неибходимото качество на ремонта на нашите самолети в България, за което предупреждаваха руските спрциалисти.

Впрочем , в последно време София отново сериозно разглежда възможността за капитален ремонт на старите съветски бойни самолети в сътрудничество с Русия. Става дума за 15 реактивни изтребителя МиГ-29 и 14 бомбардировача Су-25. за което по-рано съобщи „Газета.ru‘

Разбираемо е, че без необходимото обслужаване на всяка, даже най-съвременната крилата машина далеч не можеш да отлетиш. Но защо именно сега българските военни летци се решиха на крайни мерки?

- Става дума за изтребителите МиГ-29, които България получи, когато беше член на Вашавския договор, коментира ситуацията военния експерт на списание „Арсеналът на Отечеството“ АлексейЛеонков. – тоест, те не са руски, а съветски. Това първо.

Второ. За обслужаване на своите самолети, доколкото си спомням българите избраха украинската компания „Укринмаш“, която е едно от подразделенията на оръжейния концерн „Укроборонпром“. През 2016 година тя спечели правото за доставка на нови, неизползвани комплекти резервни части и разходни материали за подръжка на годността за летене на изтребителния парк от МиГ-29 на ВВС на България.. Сумата на сключения договор е от порядъка на два и половина милиона долара.

Но както виждаме, работата, към която от това време пристъпи украинската страна доведоха до това, че тези самолети станаха непригодни за по-нататъшна еклспоатация. Работата е там, че всички връзки с руските предриятия, които действително произвеждат нови резервни части и могат квалифициранода обслужват дадения вид бойни самолети, украинската компания е разкъсала.

Претенциите на българските летци са напълно обосновани. Нито един уважаващ себе си пилот няма да се качи на самолета, знаейки, че полетът може да завъши с катастрофа.

„СП“: - Тоест, това не е претенция към кчаството на рсуката техника?

- Не, разбира се. България, ставайки страна от НАТО, отдавна вече не води никакви преговори с Русия по военно-техническото сътрудничество.

(рус.ез.)

В Болгарии военные летчики с авиабазы «Граф Игнатиев» отказались от выполнения тренировочных полетов на МиГ-29, заявив, что не чувствуют себя в безопасности за штурвалом устаревших машин. В настоящее время на авиабазе ждут экспертов для оценки проблем с техникой, а ее командующего срочно вызвали в Софию давать объяснения по факту саботажа в летном подразделении.

О самом инциденте сообщил сайт «Русская Болгария», со ссылкой на Министерство обороны страны.

В военном ведомстве подтверждают, что все полеты на авиабазе «Граф Игнатиев» «заморожены» в знак несогласия с состоянием ВВС Болгарии. Но рассматривают демарш пилотов как невыполнение приказа. Как заявил болгарский министр обороны Красимир Каракачанов, комментируя ситуацию, армия «не детский сад». Он отметил, что сегодняшние проблемы в авиации появились «не вчера». Но многие годы никто не обращал на них серьезного снимания.

Тогда в МиГах ли дело, за штурвал которых, по версии некоторых украинских СМИ, болгарские летчики даже «брезгуют» садиться? Ведь, насколько известно, это сами болгары несколько лет назад решили отказаться от договора с Россией по профилактическому обслуживанию СУшек и МиГов, стоящих на вооружении ВВС Болгарии, в пользу польских специалистов. Все это закончилось уголовным делом о злоупотреблении служебным положением для тогдашнего министра обороны страны Николая Ненчева, который, кстати, сейчас называет действия военных летчиков попыткой госпереворота.

Да и должного качества ремонта наших самолетов в Болгарии — о чем предупреждали российские специалисты — поляки, видимо, тоже не смогли обеспечить.

Впрочем, в последнее время София вновь всерьез рассматривает возможность капитального ремонта старых советских боевых самолетов в сотрудничестве с Россией. Речь в сумме идет о 15 реактивных истребителях МиГ-29 и 14 бомбардировщиках Су-25, о чем ранее сообщала «Газета.ru».

Понятно, что без должного обслуживания на любой, даже самой современной, крылатой машине далеко не улетишь. Но почему именно сейчас болгарские военные летчики решили пойти на крайние меры?

— Речь идет об истребителях МиГ-29, которые Болгария получила, когда была членом Варшавского договора, — комментирует ситуацию военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — То есть, они не российские, а советские. Это — первое.

Второе. На обслуживание своих самолетов, насколько я помню, болгары подрядили украинскую компанию «Укринмаш», которая является одним из подразделений оружейного концерна «Укроборонпром». В 2016 году она выиграла тендер на поставку новых, не бывших в употреблении комплектов запасных и расходных материалов для поддержания летной годности парка истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии. Сумма заключенного контракта составляет порядка двух с половиной миллионов долларов.

Но, как мы видим, работы, к которым с того времени приступила украинская сторона, привели к тому, что эти самолеты стали непригодны для дальнейшей эксплуатации. Дело в том, что у украинской компании разорваны все связи с российскими предприятиями, которые, действительно, производят новые запчасти, и могут квалифицировано обслуживать данный вид боевых самолетов.

Претензии летчиков болгарских вполне обоснованы. Ни один уважающий себя пилот не сядет за штурвал самолета, зная, что полет может закончиться катастрофой.

«СП»: — То есть, это не претензия к качеству российской техники?

— Нет, конечно. Болгария, ставшая страной НАТО, давно уже не ведет никаких переговоров с Россией по военно-техническому сотрудничеству.

Но увязывать этот инцидент с политикой против России, а все же не стал бы. Тем более что наша техника есть на вооружении и других стран, входящих в альянс. Словакия, к примеру, эксплуатирует наши БМП. И не просто эксплуатирует — они пытаются создать на базе ее собственные машины пехоты, тем самым развивая свою оборонную промышленность. Свои модификации представляют даже на некоторых оружейных выставках, как достижение оборонно-промышленного комплекса.

При этом Словакия поддерживает с российскими предприятиями связи по военно-техническому сотрудничеству.

Что касается происходящего в Болгарии, то, понятное дело, под шумок можно списать эти МиГи. Но причина не в том, что они плохие по военно-техническим своим качествам. По боевым своим качествам. Все несколько иначе. Это позволяет как-то обосновать болгарскому руководству закупку техники у стран НАТО, и прежде всего, у США.

«СП»: — А вот Украина ни слова не сказала о своем участии «в модернизации» болгарских ВВС. Почему?

— Потому что должна была довести до ума самолеты, а потерпела полное фиаско. И теперь с досады пытается отыграться, грубит, подтасовывает факты.

Но давайте обратимся к опыту компетентных летчиков — тех же американцев. У них в парке есть самолеты МиГ-29, которые достались им в подарок от бывших соцстран Варшавского договора. Они называют этот самолет одним из лучших самолетов своего класса, своего времени. Это высокоманевренный легкий истребитель для завоевания превосходства в воздухе. А выражения типа «брезгуют», «советское наследие», — это все ерунда, это — пропаганда.

По мнению директор Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, когда со стороны стран Восточной Европы звучат какие-то критические замечания в адрес МиГ-29, это смешно просто:

— Машина — одна из лучших в мире в классе многофункционального легкого истребителя. Она показывала и до сих пор показывает высокий класс.

Проблема болгарских ВВС состоит в том, что там ни модернизация, ни ремонт — ничего не проводилось. Боевые машины фактически просто самоуничтожались.

Стоят советские самолеты на вооружении там давно. И была неприятная история, когда за спиной у России болгары решили моторы для МиГов — нелицензионные — закупить в Польше. Естественно, начался скандал. И Россия в этом небольшом «оружейном конфликте» победила.

Но ведь подоплёка всей этой ситуацией была обусловлена не столько желанием болгарской стороны сэкономить, как она заявляла, сколько тем, что Болгария — член НАТО. То есть, оказывалось, я думаю, определенное давление на болгарское руководство, особенно после известных событий 2014 года, когда всяческое военное сотрудничество НАТО с Россией было свернуто.

Естественно, чтобы решить судьбу своих МиГов, Болгария должна была сотрудничать с Россией, но ей это просто не позволили.

«СП»: — Но, вроде бы, в начале этого года какие-то договоренности были заключены?

— Официально мы вернули себе модернизацию самолетов для болгарских ВВС, но произошло ли это в реальности, у меня большие сомнения на этот счет. Думаю, что не произошло.

Именно поэтому болгарские летчики уже не доверяют этим старым машинам и отказываются садиться за штурвал. Они понимают, что технику не ремонтировали, не модернизировали, и истребители могут повести себя в воздухе, как угодно. А никто самоубийцей становиться не хочет.

Теперь ситуацию надо решать на уровне НАТО. Ведь что бы там ни говорили в НАТО о том, что в альянсе каждая страна достаточно самостоятельная, но им не дают действовать самостоятельно. Я думаю, выхода у натовцев нет. Либо, как говорится, «наступить на горло собственной песне» и позволить болгарам заниматься этими самолетами. Либо выдать им деньги на закупку других самолетов.

«СП»: — Они и так планировали прикупить для ВВС шведские истребители Gripen…

— Это им не по карману. Откуда в болгарском военном бюджете такие деньги? Я в это никогда не поверю. Не смогут они купить.

Единственное, что они могут сделать, если действительно хотят сохранить некую боеспособность своих ВВС, это брать в лизинг натовские самолеты. Или те же шведские — шведы охотно в лизинг дают свои самолеты. Но это все равно очень большие деньги.

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