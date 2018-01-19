/Поглед.инфо/

И ето ме отново в уречения час...

Необходимост?.. Навик?.. И ето ме пред вас...

Защото всяка сутрин очаквате от мен

едно стихотворение... И пиша вдъхновен...

И всичко... просто всичко... до днеска споделих.

И думи неочаквани във себе си открих...

И ето, че е време наистина да спра.

Но не... не си внушавам, че скоро ще умра...

Напротив... Вярвам вече, че дълго ще съм жив.

Благодаря ви... Вие ме правите щастлив!

Нормално е да бъда и малко уморен...

Но знам, че ще се върна отново някой ден.

19 януари 2018 г.

5ч. 20 м. Сутринта

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели