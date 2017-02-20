/Поглед.инфо/ НС на БСП утвъри кандидат-депутатските листи на коалиция „БСП за България“. Атанас Зафиров и Борислав Гуцанов ще бъдат новите попълнения в Изпълнителното бюро на БСП. Това е последното решение на ръководството по предложение на Корнелия Нинова. Така соцлидерът компенсира двамата политици за това, че не намериха място в листите. Зафиров отпадна от бургаската, а Гуцанов - от варненската.

Публикуваме имената на хората в листите до десетия:

Благоевград

1. Тома Николов Томов

2. Николай Кръстев Бошкилов

3. Богдан Емилов Боцев

4. Ивайло Георгиев Бакърджиев

5. Йорданка Георгиева Атанасова

6. Николай Иванов Дундалов

7. Костадин Иванов Дурчев

8. Петър Олег Петров

9. Снежана Любенова Стоянова

10. Гергана Йорданова Бечванова-Янчева

Бургас

1. Петър Георгиев Кънев

2. Николай Асенов Тишев

3. Тодор Байчев Байчев

4. Михаил Николов Вълов

5. Диана Колева Гурева

6. Милена Янева Куртова-Радева

7. Яни Атанасов Янкулов

8. Добромир Мартинов Задгорски

9. Атанас Зафиров Зафиров

10. Павел Маринов Маринов

Варна

1.Стефан Ламбов Данаилов

2. Анелия Димитрова Клисарова

3. Георги Димитров Андреев

4. Александър Димитров Паунов

5. Десислав Петров Тасков

6. Светлана Такева

7.Йорданка Василева Юнакова

8. Павел Раличков

9. Надя Кънчева Дюлгерова-Баналиева

10.Людмила Атанасова Петкова

Велико Търнов

1.Весела Николаева Лечева

2.Валентин Георгиев Ламбрев

3. Мариана Радева Бояджиева

4.Явор Руменов Божанков

5. Христо Галинов Кавалски

6. Любомир Чавдаров Любенов

7. Андрей Генев Картунов

8. Николай Кирилов Теодосиев

9. Михаил Тодоров Михалев

10. Венка Петрова Кутева-Цветкова

Видин

1.Филип Стефанов Попов

2. Цветан Борисов Топчев

3. Борислав Василев

4. Пламен Цветанов георгиев

5. Мирослав Жеков Марковски

6. Юри Цветанов Ценков

7. Наташа Петкова Борисова

Враца

1.Иван Генов

2.Николай Георгиев Иванов

3. Атанас Попйорданов

4. Цветелина Върбанова Дамяновска

5.Илияна Йорданова Михайлова-Тихолова

6. коалиционен партньор

7. Петър Станев Петров

8. Николай Йорданов Петров

9. Красимир Петков Петков

10. Даниела Александрова Цолова

Габрово

1.Кирил Николаев Добрев

2. Кристина Максимова Сидорова

3. Станислав Косев Стойчев

4. Весислава Иванова Александрова-Иванова

5. Трифон Руенов Панчев

6. Първан Пламенов Димитров

7. Петинка Василева Михайлова

8. Пенка Иванова Петрова

Добрич

1.Красимир Христов Янков

2.Николай Филипов Колев

3.Даниел Петков Йорданов

4.Мая Йорданова Димитрова

5.Светлин Петров Колев

6.Михаил Герасимов Михайлов

7.Здравко Христов Здравков

8.Кольо Георгиев Колев

9. Даниела Димитрова Вълканкина

10. Боян Саркизов Саркизов

Кърджали

1. Александър Тихомиров Симов

2. Петя Димчова Михалевска

3. Георги Тончев Кючюков

4. Петър Димитров Петров

5. Константина Илиева Солакова

6. Венелин Емилов Башев

7. Станислав Делчев Сталев

8. Марияна Делчева Ликова

9. Теодора Янчева Каракостова

10. Милко Петров Багдасаров

Кюстендил

1. Валери Мирчев Жаблянов

2. Иван Тодоров Ибришимов

3. Мая Йорданова Шишкова

4. Иван Маринов Каракачшки

5. Борко Исаков Исаков

6. Василка Георгиева Ламбрева

7. Явор Илчов Дамянов

8. Мирослав Георгиев Костадинов

Ловеч

1. Милко Недялков Недялков

2. Валентина Александрова Найденова

3. Цецка Димитрова Петкова

4. Адриан Красимиров Джонев

5. Бистра Христова Лазарова

6. Димитър Трифонов Здравков

7. Васил Тошев Гадевски

8. Васил Стоянов Василев

9. Димитър Ангелов Горов

Монтана1. Атанас Петров Костадинов

2. Илин Ангелов Тимчев

3. Цеца Тодорова Иванова

4. Параскева Атанасова Илиева

5. Любомир Петров Иванов

6. Стефан Красимиров Герасимов

7. Светослав Георгиев Илиев

8. Латинка Салтирова Симова

9. Любомир Младенов Филипов

10. Галина Петрова Лазарова-Иванова

Пазарджик

1. Славчо Георгиев Велков

2. Йордан Стоянов Младенов

3. Гурко Георгиев Митев

4. Полина Александрова Шишкова

5. Георги ВАсилев Янчев

6. Петя Николова Цанкова

7. Никола Андреев Манев

8. Нина Иванова Димова

9. Таня Костадинова Благоева

10. Надя Спасова Клисурска-Жекова

Перник

1. Станислав Иванов Владимиров

2. Евдокия Славчова Асенова

3. Любомир Бойков Бонев

4. Евелина Емилова Венкова

5. Венета Симеонова Петрова

6. Петър Атанасов Янков

7. Ива Живкова Борисова

8. Михаил Кирилов Михайлов

Плевен

1. Васил Миланов Антонов

2. Свилен Маринов Атанасов

3. Валентин Петров Буров

4. Стефан Иванов Бурджев

5. Ганка Нинова Василева

6. Януш Величков Донев

7. Петър Илиев Дулев

8. Ева Веселинова Маринова-Найденова

9. Кольо Петров Домеников

10. Чавдар Йорданов Велинов

Пловдив-град

1. Иво Ангелов Христов

2. Георги Йорданов Йорданов

3. Теодора Атанасова Халачева

4. Донка Иванова Александрова-Бубняк

5. Любомир Димитров Паунов

6. Тодор Димитров Стоилов

7. Захари Димитров Георгиев

8. Атанас Илиев Баташки

9. Красимир Николаев Карамфилов

10. Минка Алдомирова Сърнешка

Пловдив-област

1. Георги Ченков Търновалийски

2. Манол Трифонов Генов

3. Галин Неделчев Дурев

4. Атанас Димитров Телчаров

5. Веска Маринова Ненчева

6. Виолета Стефанова Христодулова

7. Николай Георгиев Митков

8. Явор Илиев Гечев

9. Атанас Красимиров Тумбалев

10. Димитър Величков Георгиев

Разград

1. Денчо Стоянов Бояджиев

2. Мартин Обрешков

3. Добрин Младенов Добрев

4. Румяна Антонова Балтова

5. Таня Петрова Тодорова

6. Симона Дечкова Пиронкова

7. Димитър Павлов Ганчев

8. Харизан Асенов Фурнаджиев

Русе

1. Крум Костадинов Зарков

2. Добрин Ненов Данев

3. Пенчо Пламенов Милков

4. Таню Христов Киряков

5. Божидар Иванов Йотов

6. Татяна Димитрова Василева

7. Ивалинка Тодорова Цанкова

8. Деница Красимирова Иванова

9. Атанас Димов Маринов

10. Георги Георгиев Стоилов

Силистра

1. Стоян Михайлов Мирчев

2. Вяра Емилова Йорданова

3. Стилиян Стойчев Стойчев

4. Вероника Димитроваа Иванова

5. Йорданка Димитрова Иванова

6. Станислав Атанасов Стойков

7. Нина Йорданова Питакова

8. Лазар Иванов Лазаров

Сливен

1. Таско Михайлов Ерменков

2. Деян Цанков Дечев

3. Пепа Димитрова Беева

4. Мариета Дойчева Петкова

5. Ваньо Дечкова Колева

6. Вероника Атанасова Делибалтова

7. Митко Радев Митев

8. Кольо Йорданов Милев

9. Наташа Петкова Ощова

10. Събина Василева Петканска-Вълева

Смолян

1. Дора Илиева Янкова

2. Иван Милков Гавазов

3. Христо Атанасов Беров

4. Севдалин Бойков Хъшинов

5. Слава Тодорова Пепеланова

6. Диана Асенова Чаушева

7. Исай Исаев Савов

8. Георги Славов

23-и МИР - София

1. Жельо Иванов Бойчев

2. Христо Танчев Проданов

3. Георги Георгиев Михайлов

4. Румен Василев Гечев

5. Ирена Тодорова Атанасова

6. Румен Николов Георгиев

7. Даниел Сергеев Тунчев

8. Любомир Евгениев Ковачев

9. Марин Василев Пенков

10. Десислава Иванова Маркова

24-И МИР – София

1. Стефан Ламбов Данаилов

2. Георги Страхилов Свиленски

3. Димитър Иванов Данчев

4. Нона Кръстева Йотова

5. Росен Малинов МАлинов

6. Биляна Валентинова Станчева

7. Николай Боянов Маринов

8. Александър Любенов Илиев

9. Борис Цветков Цветков

10. Иван Янчев Таков

25-и МИР

1. Корнелия Петрова Нинова

2. Михаил Ивайлов Христов

3. Антон Константинов Кутев

4. Петър Бойков Витанов

5. Анна Николова Славова

6. Емил Цеков Георгиев

7. Станислав Чавдаров Младенов

8. Пламен Стоилов Фердов

9. Надя Радева Динчева

10. Николай Иванов Цонков

София-област

1.Иван Ивайлов Ченчев

2. Владимир Петров Александров

3.Радослав Любчов Стойчев

4. Боян Наков Ставрев

5. Весела Иванова Георгиева-Златева

6. Стоянка Иванова БАлова

7. Антон Милков Чулев

8. Игнат Гюров Гюров

9. Емил Христов Найденов

10. Маргарита Иванова Петкова

Стара Загора

1. Драгомир Велков Стойнев

2.Георги Янчев Гьоков

3.Спас Янев Панчев

4.Иван Кръстев Кръстев

5. Иван Стоянов Върляков

6.Даниела Иванова Драгийска

7.Васил Стефанов Самарски

8.Пламен Станимиров Караджов

9.Иван Христов Чолаков

10. Донка Димова Симеонова

Търговище

1.Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова

2.Светослав Иванов Стефанов

3.Николай Цочев Черкезов

4.Илия Светлозаров Илиев

5.Дарина Димитрова Георгиева

6.Бахни Пенев Бахнев

7.Деница Колева Тошева

8.Добрин Светославов Добрев

Хасково

1.Елена Николова Йончева

2.Никола Илиев Динеков

3.Виолета Русева Желева

4.Смиляна Николова Митова-Кръстева

5.Богдан Мирославов Кирилов

6. Даниел Насков Йорданов

7. Виктор Георгиев Годжов

8. Диляна Господинова Комитова

9. Бончо Райчев Димов

10.Божидар Петков Драганов

Шумен

1. Иван Валентинов Иванов

2. Георги Сашев Георгиев

3. Валентин Асенов Петров

4.Петранка ВАсилева Димитрова

5. Александър Красенов Александров

6. Лили Василева Петрова

7. Аспарух Юлианов РАнгелов

8. Галина Каменова Абаджиева

9. Иван Митев Йонков

10. Ваня Георгиева Димитрова

Ямбол

1.Кристиан Иванов Вигенин

2. Николай Димитров Пенев

3. Даниела Колева Сивкова

4. Кирчо Георгиев Карагьозов

5. Янко Стоянов Добрев

6. Нина Кръстева Терзиева

7. Владимир Георгиев Стоев

8. Елена Петрова Анева