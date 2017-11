/Поглед.инфо/ Заглавие на Нова тв: Русия пусна "фалшива новина" за ИДИЛ и САЩ. Но ако прочетете статията, се оказва, че не новината за помощ за ИДИЛ от САЩ е фалшива, а някои от снимките. Във вечерните новини и БТВ изпапагалства същият бълвоч в надплюването срещу Русия.

Откъде знаем, че новината за американска помощ за ИДИЛ не е фалшива ли? От BBC, уважаеми псевдожурналисти:

The BBC has uncovered details of a secret deal that let hundreds of IS fighters and their families escape from Raqqa, under the gaze of the US and British-led coalition and Kurdish-led forces who control the city. A convoy included some of IS’s most notorious members and – despite reassurances – dozens of foreign fighters. Some of those have spread out across Syria, even making it as far as Turkey. Lorry driver Abu Fawzi thought it was going to be just another job. He drives an 18-wheeler across some of the most dangerous territory in northern Syria. Bombed-out bridges, deep desert sand, even government forces and so-called Islamic State fighters don’t stand in the way of a delivery. But this time, his load was to be human cargo. The Syrian Democratic Forces (SDF), an alliance of Kurdish and Arab fighters opposed to IS, wanted him to lead a convoy that would take hundreds of families displaced by fighting from the town of Tabqa on the Euphrates river to a camp further north. The job would take six hours, maximum – or at least that"s what he was told. But when he and his fellow drivers assembled their convoy early on 12 October, they realised they had been lied to. Instead, it would take three days of hard driving, carrying a deadly cargo - hundreds of IS fighters, their families and tonnes of weapons and ammunition...reat pains were taken to hide it from the world. But the BBC has spoken to dozens of people who were either on the convoy, or observed it, and to the men who negotiated the deal.



Ако в Нова тв и БТВ работеха истински журналисти, а не корпоративни лакеи на Пентагона, които пеят по зададен русофобски тон или мързеливи невежи, щяха да са по-загрижени не за някои снимки, които са фалшиви, а за факта, че САЩ помагат на ИДИЛ. Но Нова и БТВ премълчават, че ББС потвърждава казаното от руското минстерство на отбраната. На това му се вика пропаганда - да се цензурираш, да криеш половината истина, в преследване на идеологическите си цели да се противопоставиш на Русия на всяка цена. На всяка цена, дори и да подкрепяш тероризма, а САЩ смятат тероризма за инструмент за борба с неудобни политици. Още от 70-те в Афганистан. А сега и нашите медии (и политици).



Медиите ни правят същото като с ИМАМЕ НОВИНА; БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО ПОЛИЦАИ. Не бяха проверили, че става дума за класация от само 50 държави, че Бълагрия беше включена с целия състав на МВР, не само с полицаите, и тогава, както и сега, само папагалстване, няма линк към оригиналния източник, защото да се тури един линк е тоооолкова трудно.

И в Нова ли са като в смотания блог.бг вече?

Пълна проституция и дебилитет. Отврат. Ъгхх!



Представете си, че идилоидите бяха докарани до България. Представете си, че автобустите ги бяха разтоварили пред вашата врата. Пак ли щяхте да обяснявате как руското министерство качило една снимка от игра и значи няма помощ на САЩ за ИДИЛ?

Пълен медиен дебилитет.

