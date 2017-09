/Поглед.инфо/ Единайсети фестивал “Изкуството на барока” 30 септември – 30 ноември 2017 г.



11-th SOFIA BAROQUE ARTS FESTIVAL 30th September - 30th November 2017



П Р О Г Р А М А

30 септември, 17:00 часа

Търговски център Sofia Ring Mall - вход свободен

ШЕДЬОВРИ ОТ БАРОКА

Концерт - представяне на фестивалната програма

Фестивален бароков ансамбъл

В програмата: Бах, Бибер, Вивалди, Моцарт

30th September, 17 h

Sofia Ring Mall sopping centre – free entrance

Masterpieces of the Baroque

Concert & presentation of the program

Festival Baroque Ensemble

In the program: Bach, Biber, Vivaldi, Mozart

............................

7 октомври, 11:00 часа

Зала БАН

Музика за рицари и принцеси

Концерт за малки и големи

Фестивален бароков ансамбъл

с участието на студенти от НМА “Панчо Владигеров”

В програмата: Хайдн, Телеман, К.Ф.Е Бах

7th October, 11 h

Bulgarian Academy of Sciences

Music for Knights and Princesses

Concert for kids and adults

Festival Baroque Ensemble

featuring students from the National Academy of Music

In the program: Haydn, Telemann, CPE Bach

.........................

14 октомври, 19:00

Зала БАН

Сонати Alla Romana

Зефира Вълова – цигулка

Явор Генов – арчилютня

В програмата: Корели, Лонати, Карбонели

14th October, 19 h

Bulgarian Academy of Sciences

Sonatas Alla Romana

Zefira Valova – violin

Yavor Genov – archlute

In the program: Corelli, Lonati, Carbonelli

...........................

22 октомври, 17:00 ч.

Камерна зала България

Шубертов маратон

Василий Илисавский – хамерклавир

Галина Драганова – хамерклавир

Живка Калчева – цигулка

Евгения Бауер – виола

Кристиана Генова – Михайлова – виолончело

Лена Карни – контрабас

22nd October, 17:00

Chamber hall Bulgaria

Schubert Marathon

Vassily Ilisavsky – fortepiano

Galina Draganova – fortepiano

Jivka Kaltcheva – violin

Eugenia Bauer – viola

Kristiana Genova – Michaylova – violoncello

Lena Karni – doublebass

.......................

29 октомври, 11:00 ч.

Зала БАН

La Guitarre Royalle (Кралската китара)

Изхар Елиас – барокова китара

В програмата: Франческо Корбета

29th Ocotber, 11h

Bulgarian Academy of Sciences

La Guitarre Royalle

Izhar Elias – baroque guitar

In the program: Francesco Corbetta

.........................

29 октомври, 19:00

Зала БАН

Alla Francese

Ансамбъл Кордевенто

Ерик Босграаф – блокфлейта

Алеснадро Пиану – клавесин

Изхар Елиас – китара

В програмата: Купрен, Ребел, Отетер, Льоклер и др.

29th October, 19 h

Bulgarian Academy of Sciences

Alla Francese

Ensemble Cordevento

Erik Bosgraaf – recorder

Alessandro Pianu – harpsichord

Izhar Elias – baroque quitar

In the program: Couperin, Rebel, Hotteterre, Leclair

..............................

6 ноември, 19:00 ч.

Зала БАН

Бах, син и кръстник

Арсенале Соноро

Борис Бегелман – цигулка

Александра Коренева – чембало

Бернадет Кобеле – виолончело

В програмата: Й.С. Бах, К.Ф.Е Бах, Г.Ф. Телеман

6th November, 19 h

Bulgarian Academy of Sciences

Bach, Son and Godfather

Arsenale Sonoro

Boris Begelman – violin

Alexandra Koreneva – harpsichord

Bernadette Kobele – violoncello

In the program: JS Bach, CPE Bach, Telemann

........................

23 ноевмри, 19:00

Зала БАН

Виола да гамба

Рецитал на Кристоф Урбанец (Австрия)

В програмата: Форкьоре, Сен Коломб, Хюм, Телеман, Абел

23th Novemer, 19 h

Bugarian Academy of Sciences

Viola da gamba

Recital of Christoph Urbanetz (Austria)

In the program: Forqueray, Sent Colombe, Hume, Telemann, Abel

........................

28 ноември, 19:00 ч.

Зала България

Съвремнни интерпретатори на Бах

Концерт съвместно със Софийска Филхармония

Зефира Вълова – цигулка

В програмата: Бах, Телеман

28th November, 19 h

Bulgaria Hall

Contemporary Interprets of Bach

Concert in collaboration with the Sofia Philharmonic Orchestra

Zefira Valova – violin

In the program: Bach, Telemann

...................

30 ноември, 19:00

Аула на СУ

Монтеверди

„ARDO, ARDO, SI”

Мадригален спектакъл

Посвещава се на 450 години от рождението на композитора

Стефани Круг – сопран, (Германия)

Мария Радоева – сопран, (България-Италия )

Снежина Куманова – мецосопран

Йосиф Греджиков – тенор

Северин Василев – тенор

Марчо Апостолов – тенор

Пламен Бейков – бас

Валентин Ватев – бас

Ансамбъл Тути Соли

Вирджиния Атанасова – диригент

Балетен ансамбъл с хореограф Мирела Бешева

Режисьор: Петко Бонев

Сценичен дизайн: Пенка Казанджиева

30th November, 19 h

Aula of the Sofia University

Monteverdi

ARDO, ARDO, SI

MADRIGAL PERFORMANCE

Dedicated to the 450th anniversary of Claudio Monteverdi

Soloists:

Stephanie Krug – sopran

Maria Radoeva – sopran

Snejina Kumanova – mezzosopran

Yosif Gerdzikov – tenor

Severin Vasilev – tenor

Marcho Apostolov – tenor

Plamen Beikov – bass

Valentin Vatev – bass

Ensemble Tutti Soli

Virjinia Atanasova – conductor

Mirela Besheva – ballet

Petko Bonev – director

Penka Kazandjieva – scenography

Съпътстващи прояви

Уъркшоп на Ерик Босграаф за студенти и професионални инструменталисти

28 октомври, НМА, 14 часа

9-13 октомври Образователни концерти

Other events:

Workshop of Erik Bosgraaf

28th October, National Academy of Music, 14 h

9 – 13 Ocotber Educational Concerts

.............................

БИЛЕТИ

На www.eventim.bg

Касите в зала "България"

и пред залите - непосредствено преди концертите

