/Поглед.инфо/ Новите 240 народни представители влизат в парламента, за да започне работа 44-тото Народно събрание, предава репортер на БГНЕС.

Депутатите от ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти, ДПС и ВОЛЯ ще бъдат посрещнати от 40 строени във вид на ветрило гвардейци пред парадния вход на Народното събрание.

За председател на 44-тото Народно събрание ГЕРБ ще предложи Димитър Главчев, който беше заместник в миналия парламент. Основната номинация за зам.-председател е на Цвета Караянчева. Парламентарната група на ГЕРБ ще оглави отново Цветан Цветанов, а заместници ще са Красимир Велчев и Снежана Дукова.

Парламентарната група на левицата ще се казва "БСП за България" и неин председател ще е лидерът на партията Корнелия Нинова. Левицата ще предложи за заместник- председател на НС Валери Жаблянов. Заместници на Нинова ще са Драгомир Стойнев, Жельо Бойчев, Антон Кутев и Крум Зарков. Говорител ще е Елена Йончева.

Парламентарната група на Обединени патриоти ще носи единично име и ще бъде оглавена от тримата съпредседатели – Красимир Каракачанов, Валери Симеонов и Волен Сидеров. ПГ на ОП номинира Явор Нотев за заместник-председател на 44-ия парламент.

Парламентарната група на ДПС ще бъде председателствана от лидера на партията Мустафа Карадайъ, който ще има трима заместници - Хамид Хамид, Йордан Цонев и Халил Летифов. За зам.-председател на Народното събрание ще бъде предложена д-р Нигяр Джафер.

Ето и кои са всичките 240 народни представилите, чиито имена бяха обявени от ЦИК след предсрочните парламентарни избори от 27 март:

ГЕРБ

Александър Манолев; Стефан Апостолов; Георги Динев; Даниела Савеклиева; Александър Мацурев; Ивелина Василева; Ася Пеева; Диана Саватева; Димитър Петров; Диана Йорданова; Жечо Дончев Станков; Лиляна Николова; Таня Петрова; Павел Христов; Красен Кралев; Стоян Пасев; Нели Петрова; Цветан Цветанов; Георгиева Григорова-Ганчева; Станислава Стоянова; Владимир Тошев; Петя Аврамова; Красен Кръстев; Томислав Дончев; Николай Сираков; Пламен Манушев; Живко Мартинов; Цвета Караянчева; Кирил Калфин; Ивайло Константинов; Николай Нанков; Иван Миховски; Дилян Димитров; Ирена Димова; Екатерина Захариева; Димитър Гечев; Даниела Малешкова; Десислава Тодорова; Красимир Велчев; Александър Александров; Ивайло Московски; Владислав Николов; Пламен Петров; Бойко Борисов; Спас Гърневски; Менда Стоянова; Вежди Рашидов; Атанас Ташков; Константин Попов; Запрян Янков; Младен Шишков; Христо Грудев; Десислава Атанасова; Пламен Нунев; Светлана Найденова; Андриан Райков; Алтимир Адамов; Десислава Танева; Галя Захариева; Даниела Дариткова; Недялко Славов; Димитър Главчев; Александър Ненков; Милена Дамянова; Данаил Кирилов; Теодора Георгиева; Валентин Николов; Александър Иванов; Мария Илиева; Владислав Горанов; Борислав Борисов; Георги Марков; Джема Грозданова; Тома Биков; Валентин Иванов Радев; Христо Гаджев; Станислав Иванов; Лъчезар Иванов; Антон Тодоров; Снежана Дукова; Румяна Бъчварова; Николина Ангелкова; Валентин Милушев; Васил Цветков; Емил Христов; Борис Кърчев; Маноил Манев; Радостин Танев; Теменужка Петкова; Делян Добрев; Станислав Дечев; Евгения Даниелова Ангелова; Румен Генов; Димитър Александров; Юлиян Папашимов.

БСП за БЪЛГАРИЯ

Тома Томов; Богдан Боцев; Николай Бошкилов; Петър Кънев; Димитър Стоянов; Николай Тишев; Тодор Байчев; Иван Иванов; Анелия Клисарова; Георги Андреев; Александър Паунов; Весела Лечева; Явор Божанков; Валентин Ламбев; Филип Попов; Цветан Топчиев; Иван Генов; Николай Иванов; Кирил Добрев; Красимир Янков; Даниел Йорданов; Александър Симов; Валери Жаблянов; Иван Ибришимов; Милко Недялков; Валентина Найденова; Атанас Петров Костадинов; Илиян Тимчев; Славчо Велков; Йордан Младенов; Надя Клисурска-Жекова; Станислав Владимиров; Любомир Бонев; Васил Антонов; Стефан Бурджев; Чавдар Велинов; Иво Христов; Георги Йорданов; Теодора Халачева; Георги Търновалийски; Манол Генов; Димитър Георгиев; Веска Ненчева; Денчо Бояджиев; Крум Зарков; Георги Стоилов; Пенчо Милков; Стоян Мирчев; Таско Ерменков; Кольо Милев; Дора Янкова; Жельо Бойчев; Христо Проданов; Георги Михайлов; Румен Василев Гечев; Ирена Анастасова; Румен Георгиев; Стефан Данаилов; Георги Свиленски; Димитър Данчев; Нона Йотова; Корнелия Нинова; Николай Цонков; Михаил Христов; Антон Кутев; Петър Витанов; Иван Ченчев; Радослав Стойчев; Лало Кирилов; Драгомир Стойнев; Донка Симеонова; Георги Гьоков; Спас Панчев; Светла Бъчварова-Пиралкова; Елена Йончева; Никола Динков; Виолета Желева; Иван Иванов; Кристиан Вигенин; Николай Пенев.

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ

Атанас Стоянов; Христиан Митев; Йордан Апостолов; Валентин Касабов; Николай Александров; Милен Михов; Росен Иванов; Красимир Богданов; Борис Борисов; Йордан Йорданов; Станислав Станилов; Красимир Каракачанов; Славчо Атанасов; Александър Сиди; Борис Ячев; Искрен Веселинов; Александър Сабанов; Петър Петров; Валери Симеонов Симеонов; Юлиан Ангелов; Десислав Чуколов; Георги Колев; Явор Нотев; Маргарита Николова; Павел Шопов; Емил Симеонов; Волен Сидеров.

ДПС

Камен Костадинов; Ангел Исаев; Делян Пеевски; Елхан Мехмедов Кълков; Ерджан Ебатин; Симеон Симеонов; Хасан Адемов; Мустафа Карадайъ; Адлен Шевкед; Ерол Мехмед; Джейхан Ибрямов; Димитър Аврамов; Сергей Кичиков; Велислава Кръстева; Джевдет Чакъров; Ахмед Ахмедов; Ихсан Хаккъ; Бюрхан Абазов; Рамадан Аталай; Хайри Садъков; Халил Летифов; Имрен Мехмедова; Танер Мехмед Али; Йордан Цонев; Нигяр Джафер; Хамид Хамид.

ВОЛЯ

Симеон Найденов; Андон Дончев; Слави Нецов; Полина Цанкова-Христова; Нина Миткова; Дора Христова; Гергана Стефанова; Боряна Георгиева; Пламен Трифонов Христов; Веселин Марешки; Албена Найденова; Кръстина Таскова.

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