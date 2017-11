/Поглед.инфо/ Амфетамини, пране на пари в банката на Цветелина, връзки с мафията; Не трябва да забравяме с кого си имаме работа, пишат от София до САЩ

Грамата е колективен труд на почти целия дипломатически екип на посолството. Освен това за достоверността на информацията е посочен и конкретен източник, на който Байърли се е позовал. Това е загадъчното SIMO (всъщност ЦРУ), което потвърждава “оперативните” данни за участието на Борисов в сериозни криминални структури и деяния. Разследване, публикувано на сайта на германския вестник Тагесцайтунг TAZ.de е категорично, че в секретните американски дипломатически телеграми се използва оперативна информация от ЦРУ. В текстовете ЦРУ е обозначено с кодовото име СИМО. Бивш началник отдел в ЦРУ е потвърдил за вестника, че СИМО е административно наименование за ЦРУ, което дипломатите нямат право да използват в грамите. В секретна грама от Буенос Айрес се споменава, че SIMO и DEA са представени в “правоохранителния комитет” към посолството, заедно с политическата, финансовата и правната служба на легацията.

Посланик Джон Байърли

Пълен текст на грамата

date: 5/9/2006 10:04

refid: 06SOFIA647

origin: Embassy Sofia

classification: SECRET//NOFORN

SUBJECT: Най-популярният политик в България: Големи надежди, сенчести връзки

Classified By: Ambassador John Beyrle, for reasons 1.5 (b) and (d).

1. (S/NF) РЕЗЮМЕ: Кметът на София и бивш генерал от МВР Бойко Борисов щурмува националната политическа сцена през последните седмици, основавайки ново движение, което бързо стана най-популярната политическа сила в страната. Борисов отрече слуховете, че ще се кандидатира за президент на есенните избори; той изглежда се е прицелил в по-влиятелния пост на министър-председателя и публично заявява, че не желае сегашното правителство да завърши мандата си. В миналото Борисов сътрудничеше тясно с Посолството в правоохранителната дейност, и, поне публично, остава силно проамерикански настроен. Борисов, обаче, е обвиняван в сериозна криминална дейност в миналото и поддържа тесни връзки с Лукойл и руското посолство. КРАЙ НА РЕЗЮМЕТО.

2. (C) Борисов беше избран за кмет през ноември 2005г., след кариера в МВР като главен секретар от 2001 до 2005г. От тази позиция той се катапултира към славата, след като лично предвождаше акции срещу наркотрафиканти и автокрадци и придоби почти героичен статус в медиите като най- големият борец с престъпността в България. Борисов, който веднъж описа себе си като „най-голямата придобивка на България” се харесва на публиката с обикновения си, но живописен език, непретенциозното си поведение и острата си критика към политическия елит на държавата. Той е най-популярната политическа фигура в момента, като поддържа постоянен рейтинг на одобрение от над 60% за последните пет години, въпреки противоречивите си успехи срещу организираната престъпност докато работеше в МВР.

Нещо като феномен

—————————

3. (C) На 27-ми март, Софийски градски съд обяви регистрацията на свързаното с Борисов движение „Граждани за европейско развитие на България”. Въпреки че звучи странно за англоезичния слушател, името на движението е внимателно подбрано, за да отразява баланса между патриотизма и проевропейските ценности. Референцията към Европа го отличава от екстремистката евроскептична партия АТАКА, а българското съкращение „ГЕРБ”, с което то е познато, означава „герб” като хералдически символ и има силно патриотично звучене.

4. (C) Борисов не е съосновател на ГЕРБ, или дори член – официално той е съсредоточен върху задълженията си на кмет. На практика, обаче, той е публичното лице на ГЕРБ и пътува из страната, изнасяйки речи на събитията на ГЕРБ и официализира нови партийни структури. Неговите усилия са добре приети; „Гражданското движение”, което е само на пет седмици, зае челото на националните проучвания на общественото мнение. В изследване, публикувано през април, 24,22% от респондентите са заявили, че ще подкрепят „партията на Бойко Борисов”, ако парламентарните избори бяха днес. Водената от социалистите „Коалиция за България”, която спечели първо място на предишните избори, зае второто място с 19 процента.

5. (C) Метеоритното издигане на ГЕРБ изсмука подкрепа от радикалните националисти от АТАКА, чийто рейтинг спадна, от 11 процента през януари (septel), до 7 процента. ГЕРБ също привлякоха привърженици от партиите в център-дясно, които в последните години са твърде разединени от личностни конфликти между лидерите, за да могат да предложат някаква смислена противотежест на управляващата коалиция. Борисовите националистически заявки за „твърда ръка”, проевропейска реторика и популистки стил, карат много от политическите наблюдатели да го смятат за единствения, който може да обедини българската десница.

6. (C) Борисов не се старае да отхвърля тези идеи. По време на скорошна среща с Посланика, Борисов говореше пренебрежително за другите десни партии, като заявяваше, че „ще унищожи” АТАКА, и че Националното движение „Симеон Втори” (НДСВ), с което беше свързан в миналото, „се топи”. Ако би се съюзил с някого, каза, това би бил Съюзът на демократичните сили (СДС), дясната партия, която управляваше България през голяма част от 90-те години. Партията има в момента по-малко от 5% подкрепа в проучванията, според Борисов е „свършена”, той би се замислил за партньорство, „за да запази марката” жива.

7. (S/NF) Идеята за точния момент и за тактиката на следващия ход на кмета остават неясни, но скорошните му заявления подсказват в каква посока ще е той. На 2-ри май, в интервю за тиражния вестник „24 часа”, в подзаглавието се появи цитат „Тази коалиция трябва да си ходи бързо”. В скорошен разговор с нас, Борисов беше по-директен, като заяви откровено „Ще сваля правителството, след като се договорим за базите”.

Важен съюзник в установяването на военните бази.

—————————–

8. (S) Борисов многократно ни уверява, че подкрепя близките отношения със САЩ, включително и базирането на американски войски на българска територия. В статия на 5-ти май, той описа подписването на Споразумението за сътрудничество във военната област като „победа” за България, подчерта ползите от съвместните учения и от американските инвестиции и призова опонентите на базите „да си държат езика зад зъбите, за да защитят националните интереси”. Понякога, обаче, Борисов променя посланието, особено когато се опитва да критикува непопулярния начин по който правителството се ангажира с инициативата. В реч в Хасково на 5-ти април, той каза на публика от няколкостотин човека, че лично той подкрепя базирането на американски войски в България, но описа нежеланието на правителството да проведе референдум по темата като „фундаментален пропуск”. Други коментари, в следващо интервю, бяха по-твърди. „В Ирак (правителството) казаха, че ще изтеглят войските ни незабавно. Не ги изтеглиха, изпратиха още една бригада там. Те дадоха и бази на американците, без да поискат нищо в замяна.” Писмо от Посланика, адресиращо категорично тези коментари, постигна желания резултат – кметът се отказа да критикува правителството по този въпрос, и в обширна статия, излязла на 5-ти май (повтаряйки дословно аргументацията на Посланика) изрази подкрепа за съвместните военни бази.

Биография: От пожарникар до „Батман”

9. (S) Роден на 13-ти юни 1959-та година, Борисов е израснал в Банкя, предградие на София, където е бил замесен в местни банди и е придобил репутация на местен силов авторитет. След завършване на училище е посещавал Висшия институт на МВР (главната българска академия за обучение на служители в сигурността и полицията), който е завършил през 1982г. с диплома в областта на противопожарната охрана и противопожарната безопасност. Бил му е отказан прием във военната академия и в по-елитни факултети на полицейската академия, тъй като дядо му е бил екзекутиран от комунистите през 1950 г. след показен процес. След завършване на академията, Борисов, който има черен колан, е станал треньор на националния отбор по карате, преди да се присъедини към софийската полиция като взводен командир, а по-късно и като ротен командир. От 1985-та до 1990-та г. работи в МВР и получава докторска степен по „Психологическо и физическо обучение на оперативните работници”.

10. (C) След края на еднопартийното управление, Борисов се заема с бизнес. Основава собствена охранителна фирма и я превръща в една от най-големите в бранша по времето, когато „частната охранителна дейност” беше синоним на изнудване и силови действия. През 90-те години е бил личен бодигард на Тодор Живков (по онова време вече извън властта) и по късно е бил нает като бодигард на бившия цар Симеон Сакс-Кобург Гота по време на частните посещения на бившия монарх в държавата. Когато Сакс-Кобург се завърна в България за постоянно и беше избран за министър-председател, той назначи Борисов за главен секретар в МВР – пост, който Борисов превърна в най-силната позиция в правоохранителните органи в България. В добавка към традиционните правоохранителни агенции, Борисов също управляваше Националната гранична полиция, митниците и Националната служба за сигурност, която е отговорна за контратероризма и контраразузнаването.

11. (S/NF) Борисов безсрамно си правеше реклама като главен секретар, умело комбинирайки влиятелни контакти със собствениците на медии и по холивудски перфектните си медийни инстинкти, за да осигури благоприятно отразяване, върху което се базира имиджът му. Наричан „Батман” заради вездесъщото му присъствие, заради склонността му да носи изискани черни дрехи и заради внезапното му появяване на местопрестъплението, Борисов изгради PR машина, която му спечели подкрепа във всички възрастови и социални групи. Журналистите споделят в частни разговори, че Борисов плаща в брой за позитивно отразяване и заплашва тези, които пишат негативни репортажи. Неговото поведение го превърна в „националния шериф”, въпреки 123-те показни убийства и липсата на арести на главните лидери на организираната престъпност. За негова чест, Борисов постигна нови нива в сътрудничеството с американските правоохранителни и разузнавателни служби и организира множество арести на наркотрафиканти, фалшификатори и трафиканти на хора. Той прави опити да използва тези свои връзки в своя полза, като често се хвали с близките си връзки със службите за сигурност на Запад, включително и тези в САЩ. Редовните му срещи с представители на руското посолство получават по-малко публичност.

12. (S) В частни разговори, Борисов се представя като яростен антикомунист - епитет (комунисти, комунистически), който той прилага към съвременната Българска социалистическа партия, както и към бившия режим. Той често споменава смъртта на дядо си от ръцете на комунистите и ръмжи срещу водещата роля на потомците на „старите комунистически семейства”, като министър-председателя Станишев, главния прокурор Велчев и председателя на Народното събрание Пирински. Въпреки уличното си образование Борисов често изглежда наивен, както когато директно ни заяви, че очаква американска подкрепа за политическата си кариера, като знак на благодарност за нашето сътрудничество. Неговата енергичност и кратък диапазон на вниманието върху даден въпрос, понякога го карат да крачи напред-назад като тигър в клетка. Той е изключително чувствителен, когато става дума за публична или частна критика.

Мръсотията

13. (S/NF) Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов. Говори се, че Борисов има сериозни връзки с някои фигури от мафията, включително с Младен Михалев (наричан още Маджо), и с неговия бивш партньор от организираната престъпност Румен Николов (наричан още „Пашата”).

14. (S/NF) Борисов поддържа тесни финансови и политически връзки с директора на „Лукойл България” Валентин Златев, изключително влиятелен политически брокер и политически кукловод. Лоялността му (и неговата уязвимост) към Златев, играят голяма роля в процеса на взимане на политически решения на Бойко Борисов. Кметът ангажира „Лукойл” в множество публично-частни партньорства, откакто е на власт: Лукойл се ангажира да дари асфалт за поправката на столичните улици, да се грижи за паметника на съветската армия и да финансира жилищно строителство за малоимотните. Като насрещен жест, Борисов съдейства за предоставяне на общинска земя за изграждане на нови бензиностанции на Лукойл. Въпреки че сделката изглежда танто-за-танто, публичните договорки на Борисов с „Лукойл” са само една страна на неговите много по-дълбоки и по-широки бизнес взаимоотношения със Златев, информация за които получихме по други канали.

Коментар: Влияние върху интересите на САЩ

15. (S/NF) Бойко Борисов е непредсказуема личност с необуздана политическа амбиция и очевидно блестящо бъдеще в българската политика. Той вероятно е способен да изпълни заканата си да свали настоящето правителство, макар и не без помощ отвътре от управляващото мнозинство. Във всеки случай, малко хора очакват той да предприеме стъпки преди президентските избори през ноември или преди планираното присъединяване на България към ЕС на 1-ви януари. Борисов силно подкрепя близки отношения със САЩ, и е в позиция да подпомогне някои американски интереси в страната. Неговото ясно послание към националистическите избиратели може да го вкара в конфликт с някои политики на САЩ, но той също е в състояние да предизвика по-позитивно разглеждане на образа на Съединените щати в обществото.

16 (S/NF) Егото на Борисов може да е най-силния ни лост за влияние върху него - той жадува за международно внимание и особено цени одобрението на САЩ. Ние трябва да продължим да вървим по тънката линия между това, да бъдем експлоатирани от пропагандистката машина на Борисов или да отблъснем един изключително популярен и видимо проамерикански политик, който вероятно ще бъде следващият български лидер. С други думи, ние трябва да продължаваме да го бутаме в правилната посока, но никога не трябва да забравяме с кого си имаме работа.

Край на коментара

Байърли

Уикилийкс/Биволъ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели