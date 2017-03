/Поглед.инфо/ "Много е трудно да се управлява. Ние не се натискаме. Ако хората искат ГЕРБ да надгради направеното могат да го изразят на вота, ако не - БСП и ДПС чакат на вратата. Това каза Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ и водач на листата на партията в 16-ти МИР Пловдив град и в 25-ти София град, в предаването „120 минути“ по бТВ.

„Нито се натискаме, нето доброволно сдаваме властта. За нас, за разлика от нашите колеги, защото днес разбрах, че г-жа Нинова е казала, че демокрацията е отнела много неща на БСП, управлението се дава от хората. Това е демокрацията“, коментира Борисов.

На въпрос дали ще има положителна вътрешнопартийна промяна в ГЕРБ и дали ще предложи Томислав Дончев за министър-председател, Борисов заяви: „Не. Все още си има министър-председател. След третия мандат, тогава ще правим промени“, каза той.

„Затова е важно да бъдем първи убедително, за да можем да седнем и да направим стабилно правителство“, каза Борисов. „Ние го нямахме това стабилно управление в този му вид. При нас е ясно. Гордея се, че имам толкова силен, разнороден, различни хора по манталитет и знания и умения и в момента той действа като един механизъм“, коментира Борисов. Той изрази надежда скоро ГЕРБ да е партия, която да може да подкрепи друг освен него за премиер.

"Няма само успехи в живота. Днес Корнелия Нинова казва, че демокрацията нищо не ни е дала. Какво е това? Вървим напред. Животът е динамичен, няма само върхове и победи", обясни още Борисов.

„Екипът ми действа като единен механизъм. Вледи Горанов, Лили – абсолютни експерти. Скоро очаквам да стане така, че в ГЕРБ да може да се говори и за друг човек, който да стане премиер. Това е нормално“, каза Бойко Борисов.

Бойко Бopиcoв ĸoмeнтиpa и paзмянaтa нa peплиĸи c Eлeнa Йoнчeвa и oбяcни, чe в cъдa щe cтaнe яcнo ĸoй oт двaмaтa гoвopи иcтинaтa. Самият Борисов знаел как стават "тези неща"; имало си "схеми, хора, фирми". "Тръгнала Йончева да се съди... В съда ще кажа. Има свидетели", подчерта лидерът на ГЕРБ.

"Не пиша на никого есемеси. Откъде накъде смяната на политическия съветник на Огнян Герджиков ще ми я приписват на мен! Това са само лъжи", каза Борисов по повод твърденията, че е поискал освобождаването на Иван Гарелов като медиен съветник на настоящия служебен премиер.

„Не ме интересува Гарелов, какъв е Гарелов – 74-годишен бивш агент на ДС. В играта на БСП не искам да влизам”, допълни Борисов.

„Питам кое дава възможност това да се каже - как ще се управлява съдебна система с есемеси? Това е несериозно. На 27 март ние трябва да обединим народа и да направим стабилно управление. Тя (Корнелия Нинова – бел.р.) не пише ли есемеси или не е писала - жълтения. Какво общо има. Не съм пращал есемес на Герджиков, не ме интересува, не се занимавам с такива неща", ядоса се бившият премиер..

„Bceĸи имa пpaвo нa ĸaтapзиc и дa ĸaжe ĸaĸвoтo иcĸa, зaяви Бopиcoв пo пoвoд политическото послание на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

"Aз c ДΠC и c ДOCT ĸoaлиция нe пpaвя. He cъм пpaвил и нямa дa пpaвя, ĸaтeгopичeн бe Бopиcoв. He знaм ĸaĸви eceмecи пишe Hинoвa, нo ĸaзвa, чe щe питa eлeĸтopaтa cи. Aз мoят cъм гo питaл - вcяĸa вeчep в зaлитe ĸaзвaт - He! A тя ĸoлĸo пъти yвъpтa и нe oтгoвapя зa ДΠC, щялa дa бpoи", дoпълни лидepът нa ГEPБ.

"Aз нe cъм Hинoвa, пpи нac e яcнo - ĸoгaтo ĸaжa нe, знaчи - нe. Hямa дa питaм Дoнчeв и избиpaтeлитe cи. He! - oтceчe експремиреът.