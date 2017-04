/Поглед.инфо/ С молбата до председателя на СГС, изведена с вх. № 53518, днес, 24.04.2017 г., се иска отвода на съдия Желявска, която обслужвала корпоративните интереси на ЧЕЗ.

СЪДИЯ БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА ОБСЛУЖВА МОНОПОЛИСТА ЧЕЗ

„Уважаеми г-н Председател,

Ако в Софийския градски съд няма магистрат, който да не проявява пристрастна тенденциозност в полза на монополиста ЧЕЗ - ответник по гр.д. № 9662 по описа на СГС, Гражданско отделение, 3 състав, за 2014 г., МОЛЯ ВИЕ ДА ПОЕМЕТЕ ПРОИЗВОДСТВОТО МУ, за да възстановите доверието в българската правосъдна система и да решите делото в ’разумни срокове’, както изискват нормите на ГПК, ЕКЗПЧ, на законодателството на ЕС и съществуващата вече у нас съдебна практика – ТР на ВКС по дела срещу недобросъвестни енергийни монополисти!”

Горното искане до председателя на СГС Калоян Топалов отправя нашият автор – публицистът д-р Радко Ханджиев, комуто трета година съдът отказва да даде ход на иска му срещу монополиста ЧЕЗ.

С молбата си, администрирана с вх. № 53518 на 24 април 2017 г., д-р Ханджиев иска също председателят на СГС да направи предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Богдана Желявска, както и отвод на съдия Желявска, заради: „предявяване с флагрантен цинизъм на предписания, каквито законът не е разписал; поставяне под условия процесуалното си задължение да изготви проекто-доклад по делото; заплахи срещу адвоката на Ханджиев, в безсилието си да даде мотивиран законосъобразен отговор на повдигнатите с правни доводи въпроси; излагане на неверни и манипулативни твърдения...”

Така, съдия Желявска косвено подпомага осъществяването на целите на ответника-монополист ЧЕЗ, именно, Радко Ханджиев да стигне по „естествен път” до летален екзитус, след като е доведен до инвалидност от ЧЕЗ. А магистрат, който манипулира хода на делото и по такъв начин косвено подпомага евентуален летален изход на ищеца – НЕ БИ СЛЕДВАЛО ДА ПРАВОРАЗДАВА!

Може някому да се стори шокиращо, но такава е практиката на престъпните организации. В кориците на делото са посочени 33 конкретни случая на заплахи срещу Ханджиев, от страна на лица, свързани с ЧЕЗ, за периода януари 2010-юни 2012 г., вкл. заплахи за посегателство срещу живота му; приведени са конкретни данни за някои от най-драстичните престъпвания на ЧЕЗ на регламенти и директиви на Евросъюза, както и на установената вече у нас съдебна практика. Именно реалността от опитите на ЧЕЗ да ускори физическото елиминиране на д-р Ханджиев провокира журналистът Георги Готев, зам. главен редактор на изданието EurActiv в Брюксел, да публикува алармиращия текст: „ЧЕЗ осъди на смърт журналист” (http://www.duma.bg/node/42139).

Текст с подобно съдържание Готев публикува и в EurActiv (http://reuniting-europe.blogactive.eu/2012/10/28/cez-condems-critical-journalist-to-freeze-in-the-dark/) Становището на Европейската комисия по случая, цитирано от Готев, е: „Никой не трябва да бъде лишаван от ток през зимата!”

Припомняме, че Радко Ханджиев осем години е без ток, след като през октомври 2008 г. в българското издание на Le Monde Diplomatique публикува разследването „Има ли грабеж при ЧЕЗ”(http://bg.mondediplo.com/article324.html).

Каним колеги журналисти, общественици и всички, които стенат под ботуша на ЧЕЗ, да присъстват днес, 24 април 2017 г. в Съдебната палата, където от 15 часа ще се разглежда искането за отвод на съдия Желявска. (СГС, Гражданско отделение, 3 състав, гр.д. № 9662/14)

Заседанията на съда са публични!

...........................

А ето и самата молба:

До

г-н Калоян Топалов

Председател на СГС

М О Л Б А

от д-р Радко Любенов Ханджиев, ЕГН 4401206929, ищец по

гр.д. № 9662 по описа на СГС за 2014 г., наср. за 15ч. на 24.04.2017 г.

Уважаеми г-н Председател,

Ако в Софийския градски съд няма магистрат, който да не проявява пристрастна тенденциозност в полза на монополиста ЧЕЗ - ответник по горното гр. д., МОЛЯ ВИЕ ДА ПОЕМЕТЕ ПРОИЗВОДСТВОТО МУ, за да възстановите доверието в българската правосъдна система и да решите делото в „разумни срокове”, както изискват нормите на ГПК, ЕКЗПЧ, на законодателството на ЕС и в съответствие със съществуващата у нас съдебна практика – ТР на ВКС по дела срещу недобросъвестни енергийни монополисти!

Правя горното искане, основавайки се на следното:

Отвеждайки се от разглеждане на горното гр. дело на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, съдия Божана Желязкова по същество ПРИЗНА, че са налице обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в нейното безпристрастие! (Определение от 08.09.2016 г., Протокол от о.с.з. на 08.09.2016 г. по гр.д.№ 9662/14, стр.1, ред 3-2 отд.).

С признанието си, основателните дотогава съмнения добиват силата на факти, доказващи твърденото от нас извършителство от съдия Божана Желязкова на активни и пасивни незаконосъобразни действия във вреда на ищеца и в интерес на ответника-монополист ЧЕЗ.

Припомняме, че двадесет и шест (26) месеца след образуване на делото, съдът не извърши нито едно от процесуалните действия, които е длъжен по закон. След отвода на съдия Желязкова, делото бе разпределено през м. септември 2016 г. на съдия Богдана Желявска.

Оказва се, че съдия Божана Желязкова и съдия Богдана Желявска са в служебно отношение на „свързани лица“. От Протокола за избор на докладчик с дата 03.07.2014 г. се установява, че именно Богдана Желявска е разпределила делото на Божана Желязкова. (лист 1) Трудно може да се изключи обоснованото предположение, че след като съдия Желязкова не се справи със „задачата”, и бе принудена да се отведе поради установяване, че обслужва престъпната организация ЧЕЗ; делото „случайно” се оказва разпределено на „поръчителката“ Желявска, която да го продължи „съгласно указанията”.

Факт е, че 7 (седем) месеца след поемане на делото, съдия Желявска не извърши нито едно процесуално действие, с което да отстрани пороците, породени от активните и пасивни незаконосъобразни действия на едноличния председател на предишния 9-ти състав във вреда на ищеца и в интерес на ответника, и производството да стартира от самото начало, този път „в разумни срокове”. Съдия Желявска постъпва обратното: с флагрантен цинизъм предявява предписания, каквито законът не е разписал; поставя под условия процесуалното си задължение да изготви проекто-доклад по делото; заплашва адвоката на ищеца, в безсилието си да даде мотивиран законосъобразен отговор на повдигнатите въпроси; излага неверни твърдения.

Как може да приеме за разпореждане нечетливият ръкописен текст в горния десен ъгъл на „Протокол за избор на докладчик” от 03.07.2014 г. на стр. 1? Такова разпореждане няма. Този нечетлив ръкописен текст няма автор, не съдържа нито един от задължителните реквизити на съдебен акт, нито пък е вписан по време на съответното място в прошнурованото и прономерирано книжно тяло на делото, което поражда основателното съмнение, че е добавен по време на или след искането на отвод на съдия Желязкова. Освен това, ако застъпва такава позиция, съдът следва да издири съответния акт, да го обективира прилично писмено със съответна обстоятелствена част, установявания, правни изводи, т.е. мотиви и съответстващ диспозитив и да ни го връчи с указание в какъв срок и пред кой орган можем да го обжалваме. А такъв акт няма! Твърдението на съдия Желявска за наличието на такъв е НЕВЯРНО и МАНИПУЛАТИВНО.

Ето какво представлява нечетливият ръкописен текст:

Този текст може да бъде дешифриран и като: „заповед за Освиенцим отделение терминално”, след като се потвърдиха основателните съмнения, че протакайки делото с години съдия Желязкова косвено подпомага осъществяването на целите на ответника-монополист ЧЕЗ – именно, ищецът да стигне по „естествен път” до летален екзитус, след като е доведен до 91% инвалидност. Продължавайки извършителството на активните и пасивните незаконосъобразни действия, започнати от съдия Желязкова, съдия Желявска също проявява пристрастност към ответника – престъпната организация ЧЕЗ, което съдейства за реализиране на крайната му цел.

Такъв магистрат, който манипулира хода на делото и по такъв начин косвено подпомага евентуален летален изход на ищеца – НЕ БИ СЛЕДВАЛО ДА ПРАВОРАЗДАВА!

Оттук, и с оглед правомощията Ви по чл.312 ал.1 т.1 от ЗСВ,

ИСКАНЕ: (1) да направите предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Богдана Желявска на осн. чл. 308 ал.1, т.6 от ЗСВ; отправяме също настоятелно искане по реда на чл. 22 ал.1 т.6 съдия Божана Желязкова да бъде отведена от разглеждане на гр.д. № 9662/2014 г., за да се отвори пътя за законосъобразното развитие на съдебното производство по горното гр. дело!

(2) да поемете производството на настоящето гр. дело за да възстановите

доверието в българската правосъдна система и да решите делото в „разумни срокове”, както изискват нормите на ГПК, ЕКЗПЧ, на законодателството на ЕС и в съответствие със съществуващата у нас съдебна практика – ТР на ВКС по дела срещу недобросъвестни енергийни монополисти!

Прилагаме: препис на искането за отвод на съдия Желявска;

София, 21 април 2017 г. С уважение,

П.П. Помолих издателство „Унискорп” да ви изпрати с препоръчана поща екземпляр от монографичното разследване „Технология на геноцида. Документален разказ за престъпленията на ЧЕЗ”, 176 с., С. 2013. За да няма никакво съмнение, че твърденото в публикацията на Le Monde Diplomatique, както и в стотиците други публикации, че прийомите и методите на ЧЕЗ действително попадат в дефинитивното поле на определението за „престъпна организация“, дадено от Икономическия и социален съвет на ООН: „форма на търговска дейност, която използва заплахи, физическа сила или насилие, ограбване, принуда или корупция, както и доставката на негодни стоки и услуги” (Оrganized crime can be described as a form of economic commerce which uses threats, physical force and violence, extortion, intimidation or corruption, as well as supplying illicit goods and services – 1994 definition of the UN Economic and Social Council; in: Implementation of the Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime, report of the SG, UN doc. E/CN.15/1996/2, p.7).

