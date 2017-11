/Поглед.инфо/ "Бях на премиерата на политически-рекламирания документален филм „Граница“ на Елена Йончева. Скучен, изнасящ познати обстоятелства видео материал, пропаганда в стила на „единствената истина“ и категоричните лозунги в духа на „Работническо дело“. Имах чувството, че съм на партийна сбирка на БСП и приятели. Ентусиазирана аудитория, атмосфера на озлобление, реваншизъм и Народен съд от 1944 г." Това написа във Фейсбук вицепремиерът Валери Симеонов и зададе няколко въпроса.

"Уважаема г-жо Йончева, у мен се породиха няколко въпроса към Вас:



1. Убедена ли сте в твърдението си, че оградата може да бъде разрязана от дете с клещи в ръка? Още повече, че на кадрите ясно се виждат дебелите пана от стоманизирани елементи, разрязани със специализирана техника.



2. Известно ли Ви е, че няма ограда, която да не може да бъде преодоляна със стълба? Дори 10-метровата ограда по границата между САЩ и Мексико може да бъде преодоляна с 15-метрова стълба? Може би, в тази връзка, бихте предложили подаването на високо напрежение по мрежата и събирането на овъглени сирийчета от оградата?



3. Известно ли Ви е, че причината за промяната на проекта от двуредова към едноредова ограда, бе застрашителното нарастване на бежанския поток в средата на 2015 г.?



4. Известно ли Ви е, че дължината на оградата не е 200 км., а 235.661 км., а стойността на съоръжението е около 180 млн. лв.?



5. Известно ли Ви е, че шофьорът на джипа, който Ви возеше, е Христо Капсъзов, бивш граничен полицай, уволнен по обвинение за трафик през границата? Записът с изключително ценния таен свидетел не е ли запис със същия този полицай, който много добре познава пътеките и цените на трафика?



И ако отговорът Ви на горните въпроси е „Не“, считайте се за скъсана на фаза „листовки“ в изпита за начинаещи обективни журналисти.

За мен, доста комичен беше кадърът, заснет недалеч от Малко Търново, с огромната яма под висящия във въздуха участък на оградата и Вие в дъното на дупката, щастливо размахваща ръце към оператора. Не мога да си обясня Вашата радост и възторг когато, напук на Вашите твърдения, оградата висеше във въздуха непокътната, запазила своята механична цялост и показваща своята здравина и устойчивост.



Известно ли Ви е, че няма преграда пред водната стихия, особено в силно насечения планински терен на Странджа? Валежите, паднали в района на Сливарово и подкопали граничната ограда на няколко места, бяха с количества над 315 литра на м.кв.!



За Ваше сведение, дъждовете в Германия на 30 май 2016 г. бяха около 170 литра на кв. м., взеха 5 жертви и отнесоха магистрали (виж снимката). При 315 литра/м2 българската ограда остана цяла, а при двойно по-слаб порой в Бавария цели пътища бяха унищожени.



Съгласен съм с Вас, че почти всички групи мигранти преминават през територията на страната със съдействието на гранични полицаи. Лично аз съм подал два случая за такива служители, по които са приложени ефективни мерки. Единият от тях беше за граничен полицай от Средец, в чийто двор за по-малко от година се появиха над 30 автомобила, използвани за трафик на бежанци. До момента се водят разследвания и са осъдени над 80 човека от Гранична полиция. Сумите са големи и изкушението е голямо.



Въпреки всичко, България остана най-малко засегната от бежанския поток, благодарение точно на оградата и действията на полиция и армия.



Заедно с депутати от НФСБ и Патриотичен фронт през 2015 г. внесохме промени в Наказателния кодекс за повишаване на санкциите на длъжностни лица, участващи в трафик на хора. Максималното наказание вече е 12 години ефективно лишаване от свобода. Почти всяка седмица съм в района на границата и пряко следя миграционния натиск към българска територия. За Ваша информация, миналата седмица имаше 0 опити за преминаване.



А какво направихте Вие? Снимахте със съдействието на уволнен граничен полицай, добре знаещ къде и кога да Ви закара. В случая с първата група мигранти, която показахте, Вие провалихте протичаща акция на МВР за залавяне на наши трафиканти, които трябваше да съпроводят групата на българска територия. Нали Ви е ясно, че мигрантите надали ще намерят пътя на запад, питайки всеки срещнат селянин „How can we find the way to Sofia?“. Групата беше контролирана още от турска територия, но нейсе – нали успяхте героически да заснемете закононарушители с деца.



Що се отнася до втората група мигранти, която показахте, тя, всъщност, беше задържана от патрула на Гранична полиция, който Вие следвахте на гюме, като „копърка“ след линейка. И извадихте късмет.



Откъде е информацията Ви за цената на гръцката ограда – 250 евро на линеен метър – и включва ли тя прилежащ път? Известно ли Ви е, че само 120-километровият участък в насечена територия на Странджа е с прилежащ, изграден наново път, в девствена гора, с подвеждащи до 10-тина километра пътища от горската пътна мрежа в региона? И че всичко това оскъпява значително цената на съоръжението, което няма нищо общо с гръцката ограда, изградена на равно поле. Ограда с дължина 12.5 км. Повтарям – 12.5 км. гръцка ограда срещу 235.661 км. българска ограда по цялата граница с Турция.



Когато влязох на прожекцията, аз Ви зададох един-единствен въпрос, на който не получих отговор. А той беше, защо не дойдохте на обхода на границата, извършен с военен вертолет, на 15.06.2017, след като лично аз поканих госпожа Нинова и Вас чрез нея? Може би, след като видите оградата в цялата й дължина, щяхте да подходите по друг начин към темата и да бъдете по-умерена в квалификациите си за нещо, с което България трябва да се гордее. А именно, с първата и най-стабилна ограда срещу мигрантския поток, изградена от държава в Европейския съюз със собствени средства (а не, както казвате в началото, „и с европейски пари“).



Въпреки режисираните посредствени прожекции, българските гранични полицаи и армия денонощно изпълняват своите задължения и клетва в дъжд, бури и порои, а пораженията след стихийните бедствия бяха възстановени от фирмите, изградили оградата, ЗА ТЯХНА СМЕТКА!



За съжаление, щетите от Вашите целенасочени манипулации са по-големи от природните бедствия, защото последните са поправими, а Вашата кампания, гонейки дребни политически цели, обезверява и отчайва част от обществото."

