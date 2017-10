/Поглед.инфо/ В неделя, 22 октомври в зала "България" от 17:00 до 19:30 - "Шубертов маратон"

ШУБЕРТОВ МАРАТОН



Галина Драганова — хамерклавир

Василий Илисавский — хамерклавир

Живка Калчева — цигулка

Евгения Бауер — виола

Кристиана Михайлова — виолончело

Лена Карни — контрабас



Клавирно трио №2 в ми бемол мажор D929

Allegro

Andante con moto

Scherzo. Allegro moderato

Allegro moderato



пауза



Соната за клавир (Недовършена) във фа диез минор D571

Allegro moderato

(без название)

Scherzo: Allegro vivace

Allegro



Военен марш за 4 ръце D733 (1)



Andante за 4 ръце D968



Характерен марш за 4 ръце D968b



Deutscher mit 2 Trio за 4 ръце D618



пауза



Квинтет «Пъстървата» в ла мажор D667

Allegro vivace

Andante

Scherzo. Presto

Thema con variazioni. Andantino

Finale. Allegro giusto





22 october, 17:00

Chamber Hall Bulgaria



SCHUBERT MARATHON



Galina Draganova — fortepiano

Vassily Ilisavsky — fortepiano

Jivka Kaltcheva — violin

Евгения Бауер — виола

Kristiana Mihaylova — violoncello

Lena Karni — double bass





Piano Trio No. 2 in E flat major D929

Allegro

Andante con moto

Scherzo. Allegro moderato

Allegro moderato



pause



Piano Sonata (Unfinished) in f sharp minor D571

Allegro moderato

(without indication)

Scherzo: Allegro vivace

Allegro



Military March for 4 hands D733 (1)

Andante for 4 hands D968

Characteristic March for 4 hands D968b

Deutscher mit 2 Trio for 4 hands D618



pause



Quintet “The Trout” in A major D667

Allegro vivace

Andante

Scherzo. Presto

Thema con variazioni. Andantino

Finale. Allegro giusto





