/Поглед.инфо/ След като ЦИК оповести окончателните резултати от парламентарните избори, стана ясно, че Обединените патриоти със своите 9, 07% ще бъдат най-предпочетения партньор за съставяне на правителство с мандата на ГЕРБ. Но дали една такава коалиция е възможна идеологически?

Макар да се обявява за дясноцентристка и консервативна, партията ГЕРБ на практика подкрепя неолиберализма на съвременния Западен свят. Тя играе ролята на политкоректен партньор, който безотказно следва евроатлантическите ценности. Нека да припомним, че идеологията на днешните либерали се основава на постмодернизма, който твърди, че не съществува обективна истина и морални императиви. Тоест всичко е твърде относително, а нравствените норми трябва да се основават на прагматизма и изгодата. Както цинично се изрази един наш проевропейски политик и, за кратко, министър на културата и образованието: "няма приятелства, съществуват само интереси!"

Но, колкото и невероятно да звучи, евроатлантическите ценности всъщност се оказват леви и неомарксистки, целящи да унищожат индивидуализма и личната отговорност и да ги заменят с една "нова форма" на толкова познатия ни колективизъм. Съвременните либерали и глобалисти твърде умело използват репресивната сила на държавата, за да смажат свободното слово. Те цензурират и контролират езика и прилагат откровено насилие (глоби, затвор) срещу хората, които мислят по различен начин от тях.

Западният свят се отказа от християнските си корени и идентичност и е особено критичен към Църквата и нейните догмати. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа публикува доклад, в който се твърди, че учението за Божествено сътворение би могло да се превърне в заплаха за човешките права [1]. Всъщност широко прокламираният "научен" възглед за вечност и самоорганизация (еволюция) на материята не е нищо друго освен умело прикрита диалектико-материалистическа философия.

Нещо повече, защитата на правата на ЛГБТ общността е издигната като висше достижение на Западната демокрация. Барак Обама заяви, че ще упражни натиск върху църквите по света да венчават хомосексуални двойки (а явно и да приемат хомосексуалното свещенство) и успя да наложи със сила това положение в САЩ. Всички съдии бяха принудени от него със закон да сключват такива бракове независимо от убежденията си, а семейство сладкари трябваше да заплати глоба от 120 000 щатски долара за това, че отказа да приготви торта за "сватба" между гей партньори.

В Западна Европа рестрикциите са още по-силни – глоби, уволнение от работа и затвор за всеки, който си позволи да проповядва благовестието публично, да носи християнски символи на работното си място или само защото твърди, че според Библията абортите и хомосексуализмът са грях.

За съжаление, вече твърде голяма част от протестантските деноминации на Запад капитулираха пред политическия натиск на неолиберализма. Наскоро Уикилийкс публикува писма, които разкриват, че папа Бенедикт ХVI е бил свален чрез организиран преврат от Джордж Сорос, Барак Обама и Хилари Клинтън заради консервативните си възгледи и заменен с радикалния левичар папа Франциск. (Виж статията, към която е посочен линк в бел. [2].) Изглежда затова директорът на ЦРУ в доклада си от януари 2017 г. обяви, че Православието (за отвличане на вниманието е споменато, че става въпрос за "руското") е останало главният идеологически враг на Съединените щати и демократичните държави.

А какво да кажем за политическото лицемерие на Европейския съюз? На Русия бяха наложени безапелационни икономически санкции за анексията на Крим. Но нека направим кратка ретроспекция на събитията преди това. САЩ признаха, че са предоставили на украинската опозиция над 5 млрд. долара, за да свали законно избраното правителство на Виктор Янукович. Украинските фашисти не само раздаваха пари на хората, за да излязат на Майдана, но след това платиха и на професионални убийци-снайперисти, които разстрелваха протестиращите, за да обвинят после силите на реда. Трудно е да се предадат жестокостите на батальона "Азов", който убиваше цивилни граждани и подлагаше на ужасни мъчения жени и деца за това, че са близки на партизаните от Донбас. Европа, включително и контролираните от ГЕРБ медии в България през цялото време упорито мълчаха за цялото това насилие.

Накрая стана ясно, че САЩ (с мълчаливата подкрепа на ЕС) са искали да разположат военни бази на НАТО в Крим, за да изтласкат Русия от Черно море и да я обградят отвсякъде с ракети. Но след като Путин прозря техните намерения и си върна полуострова (неправомерно подарен на УССР по времето на комунизма), интересът на Запада към Украйна стихна и тя беше изоставена от всички, обречена на траен финансов колапс и икономическа нестабилност.

Съединените щати съсипаха такива проспериращи и успешни държави като Ирак и Либия заради икономическите си интереси в търговията с петрол, избиха десетки хиляди хора (в това число и огромен брой цивилни граждани) и станаха главните виновници за бежанската криза. През цялото време те, заедно с много страни от Западна Европа, оказваха огромна военна и икономическа помощ на ислямистите от т. нар. "умерена опозиция", чиито зверства срещу язидите и християните по нищо не се различаваха от тези на Ислямска държава. Нещо повече, при последните сражения в Сирия се оказа, че бойците от ИД са притежавали огромни складове с оръжие, доставено от България, което няма как да е станало без участие и протекция от правителството на ГЕРБ.

Статистиката сочи, че след Втората световна война е имало около 250 въоръжени конфликта и военни преврати в различни точки на земното кълбо. От тях близо 200 са били инициирани и проведени с тайната или явната намеса на САЩ, но ЕС никога не е пледирал да им бъдат наложени каквито и да било икономически и политически санкции!

Накрая ще кажем няколко думи за политиката на САЩ и ЕС спрямо България. Всички си спомняме, че към средата на 2014 г. премиерът Пламен Орешарски след срещата си с американските сенатори Дж. Маккейн, К. Мърфи и Р. Джонсънс внезапно обяви, че правителството прекратява всички действия по изграждането на газопровода "Южен поток", като се извини с несъгласието на Брюксел. Не след дълго обаче, "ястребът" от републиканската партия Джон Маккейн публикува свои приятелски снимки заедно с ръководителите на Ислямска държава – така и на децата стана ясно с какво е била заплашена България и каква е действителната причина за спирането на "Южен поток".

Тук мнозина ще заявят, че Бойко Борисов няма никаква вина за това. Наистина е така, но когато Меркел напук на санкциите заяви, че Германия е сключила договор с Русия за строителството на "Северен поток 2", нашият премиер не събра смелост да поиска от Брюксел, който така или иначе следва двойните си стандарти, да разреши и на България да изгради "Южен поток".

Политическият страх и лицемерие на Бойко Борисов станаха явни, когато, за да угоди на САЩ и ЕС, той реши да закупи ядрен реактор от икономически нестабилната американска компания "Уестингхаус" (която тези дни обяви фалит), вместо да плати договорените с "Росатом" и вече готови два атомни реактора, които са и на несравнимо по-ниска цена. Няма да коментираме колко се изложи България, когато арбитражният съд в Женева постанови да бъдат платени реакторите заедно с лихвите (великодушно опростени ни от "Росатом").

За разлика от него унгарският му колега Виктор Орбан никога не се е страхувал да обвини ЕС, САЩ и НАТО за двойствените им стандарти, за раздухваната истерия по повод митичната "руска заплаха", за политиката им относно мигрантите и т.н. Впрочем, на тазгодишната си среща с Путин Орбан успя да договори руско участие на стойност 12 млрд. евро в разширяването на унгарската АЕЦ "Пакш", както и доставки на газ от "Северен" и "Турски поток". (Необходимо ли е да припомняме новината от последните дни, че в близките години ние можем да останем без природен газ.)

А какво да кажем за търговското споразумение между ЕС и Канада, известно като СЕТА, което евродепутатите от ГЕРБ подкрепиха? Според него се отварят широко вратите за безконтролен внос на ГМО и канадско месо в България, без да бъде проверявана тяхната безопасност. Това означава не само отрови за здравето - нашето и на децата ни, но и удар по българската икономика, тъй като тези стоки са по-евтини.

Но най-голямата наглост се състои в това, че корпорациите ще могат да съдят България не в националните или международни съдилища, а в специален трибунал, където те ще искат обезщетение от държавата за това, че не са получили очакваните печалби.

Трябва ли да отбелязваме още, че дори когато европейските политици ни потупват дружески по рамото, в ироничната им усмивка се чете, че те още ни смятат за "тъмни балкански субекти". В печата ни споменават като "източноевропейци", т.е. европейци "втора ръка", на които се пробутват долнокачествени хранителни продукти, а се говори, че и автомобилите, произвеждани за нас, нямат нищо общо с онези, които са предназначени за самите тях.

За съжаление акълът на Бойко Борисов стигаше само до там да строи магистрали, без да се запита кой ще пътува след двадесет и тридесет години по тях (ако предположим, че те ще съществуват дотогава, като се има предвид изключително ниското им качество). За толкова години управление той не успя да проумее, че най-големият проблем на страната е демографският срив! Изключително много българи от Бесарабия и Украйна, подгонени от мизерията и братоубийствената война, искаха политическо убежище, но правителството на ГЕРБ не направи нищо, отново поради страх от ЕС, който му беше наредил да заселва тук икономически мигранти.

Необходимо ли е да казваме, че едно национално отговорно правителство на първо място би трябвало да направи селища и да подсигури необходимите условия, за да започнат малко по малко стотиците хиляди и милиони българи от тези страни (а и не само от тях) да се завръщат в родината.

Българските патриоти през вековете винаги са се борели за националната кауза и са подкрепяли християнските ценности, обичаи и традиции на нашия народ. Като се има предвид казаното по-горе, ще ни бъде много трудно да повярваме, че днешните техни приемници, които досега толкова разпалено критикуваха ГЕРБ за конформизма и предателството на националните интереси, са готови да влязат в една напълно безпринципна коалиция с тях.

Знаем какво ще ни бъде отговорено – страната не бива да остава без правителство. Децата на комунистите няма ли също да се борят срещу християнството? Ако подкрепим БСП, ще трябва да бъдем в коалиция и с ДПС, а това е немислимо!

Като четем книгите и статиите на историците и журналистите, които членуват в БСП не можем да не се уверим, че те убедено вече са прозрели, че без ролята, която е изиграла Православната ни църква България отдавна да е изличена от картата на света. Също, ако съдим по отзивите им, колкото и невероятно да прозвучи, те (с малки изключения) се обявяват в защита на християнските, а не на евроатлантическите ценности. Затова можем да бъдем спокойни, че интелигенцията в БСП ще подкрепи всяка добра инициатива на БПЦ и, не на последно място, въвеждането на вероучението в училище.

Доскоро всички смятахме, че Ахмед Доган създаде ДПС като протурска партия. Но събитията, които се разиграха напоследък, ни накараха да погледнем на него в съвсем друга светлина. Оказа се, че през последните десетилетия той никога не е пожелал да се срещне с Реджеп Ердоган, въпреки че последният шеметно се изкачваше по стълбата на успеха на политическата сцена в Турция.

Но това, което най-много ни изненада, беше смелостта на Доган да отлюспи Лютви Местан от ДПС за протурските му изказвания, независимо че последният открито се ползваше с протекцията на най-силния и едноличен лидер в югоизточната ни съседка. За да направиш такова нещо се изисква изключително мъжество и смелост, каквито досега не видяхме у нито един от българските политици (може би с изключение на сегашния президент), още повече, че огромното мнозинство от политическите противници на Ердоган, както и журналисти от свободни медии, бяха преследвани и хвърлени в затворите, а е възможно някои и да са безследно изчезнали.

От личните си впечатления, наблюдения и познанства с българските турци мога с увереност да заявя, че те са изключително честни, почтени и трудолюбиви хора. Самият факт, че на изборите те не подкрепиха протежето на Ердоган Лютви Местан и неговата партия ДОСТ е най-красноречивото свидетелство, че те не желаят да се замесват в мръсни политически игри и интриги, нито да живеят в ислямистка държава.

Ще завърша с думите на Апостола на свободата: "Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!" (Васил Левски)

Ние по-големи патриоти ли сме от него?

[1] "Council of Europe to Vote on Creationism", ABC News, 26 September 2007, at: abc.net.au; "Council of Europe of Europe States Must "Firmly Oppose" the Teaching of Creationism as a Scientific Discipline, Say Parliamentarias`, press release by the Council of Europe, 4 October 2007, at: assembly.coe.int.

[2] Преврат на Сорос, Обама и Клинтън докарал на власт папа Франциск

