/Поглед.инфо/ Днес повдигнах темата за новоприетия образователен закон в Украйна пред българските евродепутати. Текстът е нова стъпка от тревожната тенденция за ограничаване на правата на малцинствата и изкуствено нагнетяване на етническо напрежение в страната.

Асоциацията на българите в Украйна потвърди, че новите мерки премахват правото за свободен избор на език на обучение и ограничават възможността за преподаването на майчин език само до начално училище.

Инициативата очевидно е насочена срещу руското малцинство, но наред с това са засегнати и правата на други граждани, включително от български, румънски и унгарски произход. Румъния, Унгария, Полша и Молдова вече реагираха.

Българските евродепутати се обединихме зад идеята да установим връзка с колеги от засегнатите страни за оформяне на обща позиция, с която да призовем президента Порошенко да наложи вето на приетия закон. Трябва да бъде ясно, че той е в разрез с разбиранията за европейски ценности и подобни действия могат да се отразят на отношенията между ЕС и Украйна.

Очаквам и позиция на българското Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria) по подобие на колегите им от Унгария и Румъния. Надявам се на навременна и адекватна реакция, за да избегнем ситуация, в която се опитваме да спрем влака, който вече е набрал скорост.

