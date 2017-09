/Поглед.инфо/ В статията си „Пировата победа на Ангела Меркел“ Алекс Алексиев цитира координаторът на ЕС за борба с тероризма Жил Де Керхов. За Жил Де Керхов казват, че когато американският президент или немският канцлер искат да разберат точната бройка на джихадистите в Европа, просто му звънят по телефона. Та Алекс Алексиев цитира Жил Де Керхов, който само преди броени дни е казал, че „по последни данни 50 000 ислямисти са влезли в Европа под прикритието на мигранти“. Когато прочетох статията, погледът ми автоматично мина по числото и реших, че става дума за 5 000 (пет хиляди). Никаква изненада – все пак немското разузнаване официално предупреди за 8 000 джихадисти в Европа, влезли с клетите сирийски бежанци от Афганистан, Пакистан и Сомалия. Малко по-късно обърнах внимание, че не са пет, а петдесет хиляди. 50 000 ислямисти в Европа, готови да убиват и да умрат в името на каузата, в която вярват.

Наскоро една любителка на статистиката се опита да ни пробута фейк данни, според които няма проблем - нивото на престъпност е под средното. И въобще, само истеричките вдигали джангър за бежанците, защото нищо и никаквите атентатчета до този момент били правени от трето поколение интегрирани мюсюлмани. Не знам дали хората осъзнават глупостта на опорката „ама те терористите са местни“:

1) От едната страна имаме няколко милиона неинтегрирани, капсуловани мигранти второ-трето поколение, стотици от които са готови да убиват европейци-християни въпреки факта, че те самите са родени и израснали в Европа. От друга страна имаме няколко милиона мигранти първо поколение, току що дошли в Европа от страни, в които християнството се наказва със смърт, а жената е малко над кокошката, но доста под кравата в социалната йерархия. Страни, в които имамът твърди, че жената има четвърт мозък и където жената е убивана с камъни, ако излезе незабулена. Общото между едните и другите е религията, която изповядват, характеризираща се с абсолютна нетърпимост към християнството, в най-радикалната си форма. Та любителите на фейк статистиката кой знае защо триумфално крещят „терористите са местни“, а кокошите им мозъци не схващат същността на проблема - добре бе, местни са, ама не се чувстват местни, чувстват се преди всичко мюсюлмани, а не европейци. Не приемат историята ти, културата ти, обичаите ти, навиците ти, считат ги за аморални и презрени от бога, на който те се кланят и в името на който убиват. Тоест, хем не можеш и не знаеш как да интегрираш милиони мюсюлмани, хем се досамозаливаш (досамоубиваш) с още няколко милиона, като допълнително усложняваш и без това нерешените си половинвековни проблеми.

2) Ами всъщност не, според главният антитерорист в Европа Жил Де Керхов, тепърва ще се леят реки от кръв с активното участие на тези 50 000 ислямисти, допуснати в Европа от Меркел. „The threat picture has diversified enormously in recent months and is likely to remain severe for the foreseeable future.” Чакат ни толкова вълнуващи времена, че сегашното 53%-но увеличение на изнасилванията в Германия, заметено под килима от правителството на Меркел с любезното съдействие на придворната журналистика, ще ни се стори като детска пакост. „Меркел е обвинена, че никога не е предоставяла законови аргументи за отварянето на границите през 2015 г., нито е взела одобрение от парламента, както се изисква от закона. Накратко, тя е нарушила закона и не само германския, защото освен границите на Германия, тя отвори и границите на ЕС. В последствие г-жа Меркел направи още по-голяма грешка, като накара раболепната и неизбрана от гражданите Европейска комисия да принуди източноевропейските народи да приемат мигрантите – нещо, което те не желаеха и което се възприема като германски диктат.”

https://www.thenational.ae/…/50-000-militant-islamists-in-e…

