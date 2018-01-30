/Поглед.инфо/ В последно време в западните медии се публикуват много информации за съществуването на руски "фабрики за тролове", както и твърдения, че "пипалата" на Кремъл достигат до ключови европейски столици. Не се предлагат обаче никакви доказателства за причастността на Владимир Путин към тази „фабрика”.

Владимир Путин ще бъде преизбран за нов мандат през март тази година. Главният му опонент Алексей Наваленски не е допуснат до изборите, а икономическата криза в Русия по никакъв начин не се отразява на рейтинга на Путин. Времето, през което е на власт, надхвърля това на Брежнев и бързо се приближаваше до рекорда на Сталин. Западът е обхванат от такава обсесия за намесата на Русия в делата на западните страни, че това само укрепва лидерството на Путин в Русия и неговия имидж на "доминиращ световен лидер".

Руснаците казват: "Да, животът поскъпва, качеството на живота се влошава, но имаме много силен лидер".

(рус.ез.)

Запад укрепляет позиции Путина

По мнению многих российских оппозиционных политиков, продолжающееся на Западе осуждение возможного вмешательства России во внутренние дела других стран только усиливает власть президента России Владимира Путина и его имидж как «доминирующего мирового лидера».

Предполагаемое вмешательство России в президентские выборы во Франции или активное продвижение в соцсетях референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизации ситуации в Испании привели к тому, что на первый план в ближайшие десятилетия выходит проблема кибербезопасности.

В последнее время в западных СМИ появилось много информации о существовании в России целых «фабрик троллей», а также утверждений о том, что «щупальца» Кремля дотянулись до ключевых европейских столиц. Однако никаких конкретных доказательств причастности к этому Владимира Путина так и не было представлено.

Ни у кого нет сомнений в том, что Владимир Путин будет переизбран на новый срок в марте этого года. Главный оппонент российского президента Алексей Навальный к выборам не допущен, а экономический кризис в России никоим образом не повлиял на рейтинг Путина, который по сроку нахождения во власти превзошел Брежнева и стремительно приближается к диктаторскому рекорду Сталина.

Одержимость Запада вмешательством России лишь укрепляет лидерство Путина в России. Россияне говорят: «Да жизнь дорожает, качество жизни ухудшается, зато у нас очень сильный лидер».

Звучащие в России различные антипутинские и прозападные голоса осудили стремление Запада перекладывать ответственность за свои поступки и провалы на вездесущего Путина.

«Ну хватит!» — написал полтора месяца назад в «Фейсбуке» оппозиционер Леонид Волков, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах президента России. По его мнению, то, что происходит с «расследованием российского вмешательства» — это уже не просто позорище, а какое-то коллективное помутнение разума, умопомешательство.

«Обвинения России во вмешательстве стали на Западе признаком хорошего тона», — заявил изданию «Политико» Антон Барбашин, редактор польского онлайн журнал Intersection, занимающийся изучением происходящих в России политических процессов.

Глава генштаба сухопутных сил Британии Ник Картер (Nick Carter) заявил, что одна из самых больших угроз безопасности для страны заключается в кибератаках, которые могут нейтрализовать как военную, так и гражданскую жизнь.

Следует отметить, что конгрессмены от Демократической партии США в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) сообщили о том, что Россия с 2016 года 11 раз пыталась вмешаться во внутренние дела 19 европейских стран с помощью кибератак, дезинформационных кампаний и социальных сетей.

В докладе комитета сената США по международным отношениям под названием «Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе» утверждается, что объектами российских кибератак, помимо США, также стали Великобритания, Франция и Германия. Однако ряд независимых исследований показал низкое влияние фейковых новостей и ботов на голосование граждан. «Удивительно, но многие европейские правительства поддерживают идею, что источником всех их бед является вмешательство России», — говорит эксперт Совета по международным делам России Максим Сучков. В России считают, что Запад проводит целенаправленную кампанию по дискредитации внешнеполитического курса Москвы и создания негативного имиджа Кремля.

Максим Сучков соглашается с существованием «фабрик троллей», ботов и ложных аккаунтов, связанных с Кремлем, так как все они являются важными компонентами информационной войны России с Западом. Но деятельность российских властей, считает Сучков, ничем не отличается от того, что делают в других странах. По мнению эксперта, Россия всегда придерживалась стратегии перекладывания ответственности за свои промахи на «внешнего врага». Теперь европейские правительства взяли на вооружение российский опыт.

«Поскольку в действительности европейские проблемы не имеют ничего общего с Россией, то в ближайшие годы мы увидим совершенно другую Европу», — заявил изданию Максим Сучков.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис (Alfonso Dastis) заявил, что в его распоряжении «есть достаточно противоречивые сведения» о том, что группа российских хакеров с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях работала над «дестабилизацией» обстановки в Испании во время подготовки и проведения референдума в Каталонии. Министр сообщил, что 50% подозрительного трафика шло из России, 30% - из Венесуэлы.

Однако российский президент Владимир Путин назвал проблему Каталонии «внутренним делом испанского правительства» и пожелал Испании скорейшего преодоления кризиса.

Закон Макрона против «фейковых новостей»

Через несколько дней после второго тура команда независимого кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы.

«Атака была реальной, а не вымышленной. Она провалилась благодаря действиям команды технического директора кампании Макрона Мунира Махжуби (Mounir Mahjoubi). Однако сторонникам Макрона не удалось нейтрализовать слухи о нем», — сообщил французский телеканал CNews.

Эммануэль Макрон стал мишенью российских СМИ и кибератак с территории России с целью помочь своим «пророссийским кандидатам». Российские государственные СМИ Russia Today и Sputnik опубликовали слухи о «двойной жизни Макрона», его личной жизни.

Возможное вмешательство России в избирательный процесс стало главной причиной подготовки во Франции закона, направленного против фейковых новостей. Он будет принят для борьбы против фиктивных новостей в интернете, особенно в период предвыборных кампаний.

Работа российского информационного телеканала RT France на французском языке мало чем отличается от деятельности в других странах. Основной упор делается на освещение уличного насилия и положения иммигрантов. Единственная разница том, что RT France уделяет много внимания событиям в Сирии, акцентируя внимание телезрителей на положительной роли России, которую она играет в урегулировании сирийского конфликта.

«Закон Макрона может стать началом цензуры и посягательством на свободу выражения. Мы считаем, что это очень опасная ситуация», — сказал агентству France Press Agency руководитель RT France Ксения Федорова.

Высшему совету по аудиовизуальным средствам Франции поручено в постоянном режиме смотреть программы российского телеканала RT France. В случае нарушения обязательств, в том числе «честности и независимости информации», Совет может вынести два предупреждения, после чего отзывается лицензия.

Слухи о личной жизни, финансовых потоках и политических связях Эммануэля Макрона не повлияли на его популярность. «Обвинения в российском вмешательстве лишь способствуют созданию образа Путина, как всемогущего человека, способного повлиять на мировые события», — считает руководитель программы исследований Северной Африки и Ближнего Востока в Фонде международных отношений и внешнего диалога (FRIDE, Мадрид) Барах Микаил (Barah Mikail). Запад и Россия по-разному видят свое место в мире. По мнению Максима Сучкова, демократические инструменты продвижения «западного образа жизни» гораздо более разнообразны и влиятельны по сравнению с возможностями России.

Китайцы давно проводят политику приобретения крупных пакетов акций европейских и американских СМИ, чтобы таким образом оказывать влияние на редакционную политику. Пока это не имеет большого эффекта, но со временем может превратиться в громадную проблему.

Все обвинения, выдвинутые против российского президента, будь то вмешательство во внутренние дела иностранных государств, содействие коррупции или причастность к убийствам оппозиционеров, сталкиваются с серьезной проблемой — отсутствием доказательств.

Британский журналист лондонской газеты «Гардиан» Люка Хардинга (Luke Harding), проработавший много лет в России, в книге «Заговор» пишет, что Путин стал настолько параноидальным, что любой компрометирующий его материал уничтожает или хранит в личном сейфе.

Согласно опросам общественного мнения, политику Путина поддерживают около 80% россиян. Однако на Западе, согласно данным американского исследовательского центра Pew Research Center, к российскому лидеру относятся доверием 27% граждан.

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