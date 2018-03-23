/Поглед.инфо/ Русия открито обяви, че ще започне война с Америка в случай на американско нападение срещу Дамаск. При това, тя не мотивира изявлението си с присъствието на офицери от руската армия на територията на страната или наскоро разгърнатите супер модерни ракетните комплекси в базата в "Хмеймим".

Има обаче тайна клауза, за съществуването на която аз, като военен стратег, мога да преценя, въз основа на няколко фактора.

Очевидно е, че през 2015 г. руската армия спаси режима на Сирия от нападенията на джихадистките такфиризки групировки и радикалната въоръжена опозиция. Русия също така достави повече от сто самолета в базата си в Хмеймим на сирийското крайбрежие, които извършваха над четири хиляди въздушни нападения месечно. Това е рекорден показател в световен мащаб.

В рамките на два месеца руската авиация разгроми общо 55-60% от опорните пунктове на радикалните ислямистки сили като т.нар. Ислямска държава и Джебат ан-Нусра. Благодарение на тези операции сирийският президент Башар Асад си възвърна контрола върху повече от 60% от сирийската територия; преди това той контролираше само 17%.

(рус.ез.)

Какое секретное соглашение заключили Путин и Асад?

Операция России в Сирии

Кажется очевидным, что в 2015 году российская армия спасла сирийский режим от нападений со стороны такфиристских группировок и радикальной вооруженной оппозиции. Также Россия приложила большие усилия, чтобы перевезти более ста самолетов на авиабазу в Хмеймиме недалёко от Латакии на сирийском побережье, которые совершали четыре тысячи воздушных налётов в месяц. Это рекордный показатель по сравнению с остальными странами мира.

В течение двух месяцев российская авиация разгромила в общей сложности около 55-60% опорных пунктов радикальных исламистских сил, таких как «Исламское государство» и «Джебхат Ан-Нусра» (запрещены в РФ — прим. ред.). Благодаря этим операциям президент Сирии Башар Асад восстановил контроль над более чем 60% сирийской территории (до этого он контролировал всего 17% территории, прежде всего Дамаск и его пригороды, удержать которые ему помогла «Хезболла» и другие крупные силы).

Затем в рамках визита президента Сирии Башара Асада в Россию было объявлено о заключении соглашения между странами, однако ни одно из его положений не известно общественности. Оно также не было представлено российскому правительству и Государственной Думе и оставалось секретным президентским соглашением, учитывая, что Россия как и Сирия (согласно российско-сирийской конституции) является президентской республикой.

В соответствии с этим соглашением Сирия предоставила ВВС России авиабазу в Хмеймиме, полностью освободив четыре миллиона квадратных метров площади и предоставив их российской армии для строительства складов боеприпасов, зданий для проживания пилотов, инженеров и около 2500 солдат, которые призваны защищать базу от любых нападений.

Затем в рамках этого президентского соглашения Сирия предоставила России огромную базу в Тартусе, где базировались сирийские военно-морские силы и которой до этого иногда пользовалась российская армия. Так, президент Асад предоставил России около 18 миллионов квадратных метров вокруг базы для размещения около 30 тысяч российских солдат, мастерских, складов боеприпасов, запасных частей для кораблей и всего остального.

Россия расположила на военно-морской базе 32 корабля и тем самым установила своё присутствие в Средиземном море после того, как в течение более 50 лет не могла этого сделать, поскольку даже президент Египта Гамаль Абдель Насер не предоставил России военно-морскую базу. Бывший президент Сирии Хафез Асад также не позволил России создать на сирийской территории военно-морскую или авиабазу, хотя и подписал двустороннее стратегическое соглашение касательно сотрудничества в военной области.

Также Россия получит вторую авиабазу недалёко от Дамаска. Она станет одной из крупнейших российских баз, где будет базироваться стратегическая авиация и около шести тысяч военнослужащих, в дополнение к 20 тысячам солдат, которые будут координировать операции между двумя авиабазами и военно-морской базой и в случае необходимости защищать их в сотрудничестве с сирийской армией.

Представитель США при ООН: «Мы обойдем Совет Безопасности и атакуем Дамаск»

Несколько дней назад постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон представит проект резолюции о прекращении огня в Сирии, и если Совет Безопасности не одобрит его, то Соединенные Штаты будут действовать в обход СовБеза и нанесут удар по Дамаску и сирийской армии напрямую.

Министерство обороны России выступило с ответным заявлением, в котором говорится, что в Сирии и, в частности, в Дамаске находятся офицеры и солдаты российской армии, и что любое нападение со стороны США может подвергнуть их опасности, поэтому Россия предупреждает США не совершать какие-либо нападения на Дамаск и его пригороды. Кроме того, Минобороны заявило, что обязуется предпринять ответные действия в отношении платформ, с которых будут запущены ракеты в направлении Дамаска, а также американских авиабаз, с которых будут взлетать самолеты, совершающие бомбардировки по Дамаску и его окрестностям.

Таким образом, Россия открыто объявила, что начнёт войну против Америки в случае ее нападения на Дамаск и его пригороды. При этом она не мотивирует своё заявление присутствием на данной территории солдат и офицеров российской армии, а говорит сугубо о возможных американских ударах по Дамаску и окрестностям. Однако есть секретный пункт, о наличии которого я, как военный стратег, могу судить, исходя из нескольких факторов.

Дело в том, что соглашение между Россией и Сирией предусматривает предоставление Дамаском военных баз сроком на 49 лет с возможностью продления на 25 лет, однако никто не знает, заплатит ли Россия за эти базы или же ценой этого соглашения станет помощь в предотвращении свержения правящего в Сирии режима.

Особые российско-турецкие отношения

Примечательны российские-турецкие отношения. Так, Москва направила начальника штаба своей армии к президенту Сирии Башару Асаду, чтобы сообщить ему, что турецкая армия нападет на сирийскую территорию и оккупирует районы в Африне и других городах, и при этом сирийская армия и ее союзники не должны предпринимать какие-либо шаги против турецких вооружённых сил. Таким образом, Россия дала зелёный свет турецкой армии, позволив ей занять часть территории Сирии, чтобы позже покинуть ее.

Россия также обратилась к Ирану по поводу сдерживания курдов на своих границах, чтобы посредством давления на них повлиять и на сирийских курдов, поскольку они взаимосвязаны. Курдские «Отряды народной самообороны» на севере Сирии, поддерживаемые США, будут ослаблены, поскольку до них дошло иранское сообщение о том, что армия Ирана может вторгнуться в Курдистан и при помощи своих вооруженных группировок установить контроль над этим регионом, тем самым ударив в самое сердце курдов, провинцию Курдистан.

Так, Россия надавила на Иран, а тот надавил на Курдистан, закрыв все пропускные пункты и отправив вооруженные силы в Сулейманию и Эрбиль, в то время как курдские отряды «пешмерга» прекратили какие-либо действия, боясь столкнуться с иранскими силами. Это послание дошло до своего адресата — курдов на севере Сирии, которых поддерживают Соединенные Штаты, и они начали отступать от своих требований. В частности, они покинули часть территории в провинции Ракка. Что касается Дейр-эз-Зора, то курды ушли оттуда окончательно, сообщив тем самым, что не хотят открывать фронт против Ирана и России, поскольку им достаточно боевых действий с Турцией, чья армия атакует районы Африна и уже близка к установлению полного контроля над этим городом и окружающей его территорией, на которой проживают около миллиона курдов.

Соглашение между Путиным и Асадом

Можно сделать вывод о существовании секретного соглашения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Сирии Башаром Асадом после того, как Москва сделала предупреждение Вашингтону по поводу возможной бомбардировки Дамаска, которая может способствовать началу войны между российской и американской армиями. Соглашение заключается в том, что Россия обеспечит выживание режима Башара Асада и защищая этот режим, готова противостоять даже самой крупной силе в лице США. Это чётко отражено в заявлении Минобороны России и означает, что президент Путин взял на себя обязательство защищать режим Асада, и ни Иордания, ни Саудовская Аравия, ни Турция, ни Иран, ни Израиль не могут его свергнуть. Поэтому задача российской армии в Сирии — гарантировать сохранение власти в руках президента Башара Асада после подписания соглашения о создании военно-морской и авиабазы в дополнение к размещению 20 тысяч российских военнослужащих на третьей базе недалеко от Дамаска.

Это означает, что Россия попросит президента Асада внести некоторые поправки в конституцию. В обмен она решила предоставить гарантии защиты режима президента Асада, из чего можно сделать вывод, что если сирийская армия или какая-то ее часть устроят государственный переворот против нынешнего президента, то Москва ударит по этим силам и поможет Асаду сохранить власть. Учитывая, что в распоряжении России находятся три военных базы в Сирии, а также возможность создания воздушного моста между Крымом и Сирией, продолжительность полета между которыми составляет один час и двадцать минут, можно заключить, что Москва способна подавить любую попытку переворота и противостоять любому удару по Сирии. Кроме того, следует помнить о ракетном комплексе С-600, который ещё не был продемонстрирован общественности и не экспортировался за рубеж. Согласно конфиденциальной информации, президент России Путин распорядился в течение 72 часов доставить эти комплексы (способные противостоять любой воздушной цели) в Сирию, чтобы они были готовы к использованию против любой цели, приближающейся к столице — Дамаску — и ее пригородам.

Так, 130 систем С-600 было доставлено на авиабазу в Хмеймиме на 12 российских самолётах (так в тексте, никаких иных сообщений, подтверждающих данный факт нет — прим. ред.). Их развернули к югу от Дамаска в направлении к Дераа, не достигая «красной линии». Они также развёрнуты во всех остальных сирийских регионах, за исключением провинции Эль-Хасака, где базируются армия США и курдские «Отряды народной самообороны».

Иранское давление на курдов и американские бомбардировки иранского конвоя

Иранская сторона оказала давление на курдов и нанесла удар по планам армии США по формированию на севере Сирии армии для защиты курдского народа. Известно, что Корпус стражей исламской революции организовывает конвои из обычных автомобилей, которые движутся от Дейр-эз-Зора через сирийскую пустыню в направлении сирийской столицы. Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео, которого недавно Трамп назначил на должность госсекретаря, побудил президента принять решение о нанесении удара по иранскому конвою, который постоянно курсирует между провинцией Хама и Дамаском в направлении к сирийской пустыне и Дейр-эз-Зору, в результате чего погибли около 100 иранцев. Причина в том, что Помпео ненавидит Иран и считает, что эта страна внимает только силе и оружию. Иранцы, подвергшиеся бомбардировке американских самолетов, в тот момент не выполняли боевые задачи, а находились в гражданских автомобилях, в которых не было никаких орудий и пулеметов. Таким образом, американская авиация уничтожила иранский конвой, в результате чего погибло по меньшей мере сто человек, ещё 230 получили ранения. Это серьёзный вызов со стороны США и демонстрация силы в отношении Ирана со стороны Помпео, которая призвана сообщить Тегерану, что американские военные будут наносить удары по иранцам в Сирии, даже если на их экранах появятся гражданские конвои без оружия, а не ракеты и пулеметы.

Тем временем Россия была занята размещением систем противовоздушной обороны С-600 и С-400 вокруг Дамаска и в направлении Пальмиры, провинций Хама, Хомс и всего побережья, в дополнение к южным и восточным районам Дамаска, а также его пригородов вплоть до ливанской границы. Ни одна российская ракета не была запущена против американских самолетов, которые бомбили иранский конвой. Это означает, что Россия не обязывается защищать иранских боевиков в Сирии, и для нее гораздо важнее — выполнить своё обязательство по защите и удержанию у власти президента Башара Асада и гарантировать это непосредственно при помощи российской армии. Как следствие, Асаду можно не волноваться насчет каких-либо угроз.

Асад: «Война продолжится, и мы уничтожим всех террористов»

Недавно в своей речи сирийский президент сказал, что война в Сирии будет продолжаться до тех пор, пока вся территория страны не будет очищена от террористов. Тем самым впервые президент Асад заявил, что война закончится только в том случае, когда будут ликвидированы все террористы, исламистская вооруженная оппозиция и другие группировки в Сирии. В то же время он заявлял о своей приверженности резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, в которой говорится о переговорах между сирийским режимом и вооруженной и невооруженной оппозицией и завершении боевых действий.

Таким образом сирийский президент отверг резолюцию 2254, и даже если переговоры в Женеве состоятся, это уже не будет иметь никакого значения. В 1977 году Египет во главе с президентом Анваром Садатом подписал военное соглашение с Суданом, которое в тот период возглавлял Джафар Нимейри. Тогда же в этой стране произошел переворот и суданский президент был свергнут. За несколько дней египетская армия вошла в Судан, оккупировала его столицу — Хартум и восстановила власть Джафара Нимейри, подвергнув репрессиям организаторов переворота. Следует отметить, что численность египетских войск, вторгшихся на территорию Судана, оценивалась в пределах от 80 тысяч до 100 тысяч военнослужащих, что представляет собой крупную силу для подавления попытки государственного переворота.

Если же речь идёт о секретном соглашении между Россией и Сирией, то нужно иметь в виду, что на российской военно-морской базе в Сирии находятся 32 тысячи человек, в том числе 15 тысяч солдат. Ещё 20 тысяч российских военнослужащих находятся в Дамаске и базируются на двух военных базах, одна из которых на побережье, а другая находится недалеко от столицы. Все это лишь подтверждает, что секретное соглашение между Россией и Сирией предусматривает обязательство, взятое Путиным по отношению к президенту Асаду по сохранению последнего на посту президента Сирии и защите сирийского режима. Таким образом, после семи лет войны в Сирии, целью которой было свергнуть режим президента Башара Асада, все закончилось тем, что Асад заключил соглашение с одной из крупнейших стран мира — Россией, которая по своей мощи равна Соединенным Штатам. Согласно ему, Москва не позволит какой-либо стране атаковать Сирию и предотвратит любую попытку переворота в Сирии, организованную против президента Башара Асада.

Россия: «Мы ответим на любой удар по Дамаску»

Обо всем этом мы судим, не зная настоящих деталей российско-сирийских договоренностей, однако при этом мы опираемся на один главный пункт — заявление Минобороны России, в котором говорится, что российская армия ответит на любые бомбардировки Дамаска, его окрестностей и Сирии, в целом, со стороны Соединённых Штатов. При этом она обязуется не только сбить воздушные цели, но и платформы, с которых осуществляется запуск ракет, а также ударить по американским военным базам, где сосредоточена авиация США. Этого достаточно, чтобы утверждать, что Россия взяла на себя обязательство обеспечить защиту режима президента Асада, поскольку в ходе бомбардировки Дамаска ракетному обстрелу может подвергнуться президентский дворец, а это угрожает жизни сирийского президента.

Также имеются фотографии с мест проведения трёх мероприятий с участием Башара Асада в Дамаске, на которых видно, что российские военнослужащие наряду с сирийскими обеспечивают защиту президента Сирии.

При этом секретное соглашение между президентом Путиным и президентом Асадом, как мы предполагаем, отразилось на странах региона: Израиле, Иордании, Ираке, Турции и Ливане. Это может означать, что израильские самолеты могут совершать налеты на конвои «Хезболлы», а также то, что Сирия не нападет ни на одного из своих соседей. Также это может значить, что Сирия не будет вторгаться на территорию Ливана, как это делала в прошлом в связи с тем, что сирийская не могла войти в Иорданию, Ирак или оккупированную Палестину (Израиль). Теперь же сирийская армия, вероятно, не будет иметь права вторгаться на ливанскую территорию в рамках российских гарантий режиму, поскольку Запад, особенно Франция и Америка, не позволят сирийской армии это сделать. Так, на конференции в Риме, в которой приняли участие 43 государства, было принято решение о предоставлении ливанской армии необходимого оружия, так что ее численность увеличилась до 80 тысяч офицеров и солдатов. Это даёт ливанской армии возможность сдерживать и предотвращать вторжение сирийских войск, поскольку после конференции в Риме ее возможности превышают возможности сирийской армии со всей ее артиллерией, танками и противотанковыми ракетами, а уровень подготовки ливанских солдат также высок.

Наконец, мы понимаем, почему недавно президент Сирии Башар Асад объявил, что война в Сирии не закончится до тех пор, пока страна будет очищена от всех вооруженных оппозиционных сил. О содержании секретного соглашения между Путиным и Асадом также можно судить по выступлениям сирийского президента или на примере телефонного разговора между президентом России и президентом Франции Макроном, в ходе которого Путин попросил его больше не говорить об уходе Асада.

Действительно, президент Франции ответил, что нахождение у власти президента Асада в Сирии является свершившимся фактом и с ним необходимо взаимодействовать.

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