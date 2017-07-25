/Поглед.инфо/ Сегашната ситуация в източната част на Украйна е Гордиевия възел, който може да бъде разплетен със създаването на Малорусия. Някои наричат „безумно” подобно изявление, други считат, че идеята е добра, трети твърдят, че идеята не се радва на широка подкрепа. Време е обаче политиците и хората да се замислят какво следва от това. Тези, които се стремят към война на всяка цена и тези, които свързват нещата на първо място с дипломацията и диалога. Нека да разгледаме възможните причини за изявлението на Захарченко за създаване на Малорусия:

1. Реализацията на споразуменията от Минск и дори преговорите в рамките на Контактната група отдавна са в застой по вина на Киев. Първата цел на Захарченко, следователно, е да се предупреди Киев, ЕС, НАТО и САЩ.

2. Втората цел е, че създаването на Малорусия е изход за разрешаване на кризата, защото подкрепата за неонацистките сили в Украйна води САЩ, ЕС и властите в Киев до задънена улица.

3. Изявлението на Захарченко е тактически ход. Но ако внимателно разгледаме декларацията за създаване на Малорусия, тя звучи като политически проект: отхвърляне на ГМО и продажбата на земеделска земя, стремеж да се вдигне покупателната способност и благосъстоянието на населението (отхвърляне повишаването на пенсионната възраст, комуналните тарифи и т.н.), придвижване към по-демократична система (референдуми, регионални и местни дебати за обсъждане на бъдещото устройство, елементи на пряката демокрация и т.н.), разширяване на борбата срещу корупцията, премахване на олигарсите и т.н.

(рус.ез.)

Почему Захарченко решил создать Малороссию?

Восточная Украина: ничья земля

18 июля Александр Захарченко объявил о создании нового государства вместо Украины: Малороссии. Последние два дня отовсюду звучат комментарии, размышления и официальные реакции, везде бушуют споры, как в интернете, так и в реальной жизни, от западных стран до России и Донбасса.

Одни называют это заявление безумным, другие считают его хорошей идеей, а третьи утверждают, что оно вовсе не пользуется широкой поддержкой.

Составить для себя четкое представление о ситуации посреди пламенных споров, которые продиктованы по большей части чувствами, а не рациональными суждениями, конечно, непросто. Поэтому я постараюсь дистанцироваться от происходящего, чтобы проанализировать данную инициативу наиболее прагматическим и стратегическим образом.

Александр Захарченко — отнюдь не глупец, и хотя его заявления могут звучать эмоционально, он вовсе не импульсивный человек, который принимает столь важные решения по первому порыву. Он — ответственный командир и глава государства, который умеет разрабатывать как военную, так и гражданскую стратегию.

Разобравшись с этим, давайте рассмотрим возможные причины его заявления о формировании Малороссии:

1. Предупреждение для Киева, ЕС, НАТО и США

Реализация Минских соглашений и даже переговоры в рамках контактной группы уже не первый месяц находятся в тупике по вине Киева. Будь то перемирие, политические шаги или обмен пленными — прогресса не видно нигде. Ситуация не продвинулась вперед ни на шаг. Представители Украины во всех подгруппах всячески стараются подорвать обсуждение: постоянные смены делегатов, непостоянство позиций, отказ подписывать любые документы, попытки дать задний ход по некоторым пунктам Минских соглашений и т.д.

Такая ведущая к статус-кво пробуксовка прекрасно устраивает Киев: он доволен этой вялотекущей войной, которая приносит деньги ВПК (в том числе и заводам Порошенко), занимает неонацистские батальоны на фронте и позволяет группе олигархов, чиновников, военных и прочих пользоваться ситуацией, набивать карманы и сдерживать внутренний протест с помощью угрозы сепаратизма. То же самое касается ЕС, НАТО и США, которые удовлетворены неприменением Минских соглашений.

Только вот этот зацикленный на статус-кво мирок забывает, что такая ситуация не может продолжаться вечно. Таким образом, первая цель заявления о формировании нового государства — расшевелить этот муравейник, напомнить о ряде фактов, например, о том, что Украина находится на грани краха и развала, что чревато сильнейшим хаосом у врат ЕС. Иначе говоря, нужно напомнить ЕС, что если он будет дальше сидеть сложа руки, у него под боком может оказаться бандеровский аналог Сомали.

Если план А (Минские соглашения) нереализуем, а ЕС не хочет плана В (тотальная война на Украине), то стоит задуматься о плане С (Малороссия).

2. Предложение по выходу из кризиса

Поддержка неонацистских сил на Украине заводит США, ЕС и киевские власти в тупик. Киев не может заняться реализацией Минских соглашений без риска получить «ночь длинных ножей» с головой Порошенко на пике посреди Майдана, а также последующей «балканизацией» пока ограниченного лишь Донбассом конфликта.

План В (тотальная война на Украине при отсутствии реализации плана А) означал бы конец страны и ее полную дезинтеграцию, как отмечается в заявлении о создании Малороссии. ЕС же совершенно не нужно неонацистское Сомали у его дверей. Это означало бы для Евросоюза катастрофу и массовую миграцию спасающихся от хаоса украинцев.

Оба этих сценария тупиковые. Захарченко же предлагает третий вариант.

«Мы предлагаем жителям Украины мирный выход из тяжелой сложившейся ситуации, без войны. Это наше последнее предложение не только украинцам, но и всем странам, которые поддержали гражданскую войну в Донбассе».

Раз повсюду выстроены стены, и продвинуться вперед невозможно, нужно обойти препятствие сверху. Для этого необходимо найти решение, которое так или иначе отвечало бы интересам большинства протагонистов. В этом и заключается план Малороссии: выход из кризиса на основании прагматического подхода к политике с уважением к интересам большинства действующих лиц и для спасения множества жизней. Подробнее я объясню все это чуть ниже.

3. Тактический шаг, провокация Киева, шумиха

После заявления Захарченко Сергей Лавров вновь призвал Париж и Берлин вести переговоры и надавить на Киев для реализации Минских соглашений, используя проект Малороссии как рычаг давления на европейских гарантов договоренностей, чтобы те, наконец, сделали свою работу. Задумка в том, чтобы поставить ЕС перед свершившимся фактом.

Кроме того, цель в том, чтобы спровоцировать Киев и заставить украинские власти отреагировать, желательно истерическим образом. С этой точки зрения все удалось как нельзя лучше: Киев отреагировал ожидаемо, заявив о намерении Украины вернуть Донбасс и Крым (подразумевается, что силой оружия), а также очернив проект и его автора.

Париж, Берлин и Вашингтон в один голос осудили эту инициативу и напомнили о необходимости реализации Минских соглашений. Проблема в том, что с учетом их нежелания надавить на Киев в этом вопросе их заявления звучат слабо и лишь еще больше заводят ситуацию в тупик. Это в очередной раз подтверждает, что они предпочитают следовать необъективной политике, а не пытаться найти настоящие решения. На этом примере мы видим, что этими странами руководят вовсе не прагматичные и уравновешенные люди.

Таким ответом Париж, Берлин и Вашингтон допустили тактическую ошибку: они отклонили осмысленное решение и уперлись в план, который явно никуда не ведет с учетом сложившейся обстановки. Впоследствии это может быть использовано против них, раз они не поддержали мирное и прагматическое решение, а ввергли Украину в тотальную войну, хотя этого можно было бы избежать.

Как бы то ни было, их реакция и явный диссонанс на уровне Москвы и даже Луганска подпитывают шумиху в СМИ: все выдвигают свои идеи насчет произошедшего и строят собственные теории. Все это полезно, так как вновь заставляет говорить о Донбассе, а также демонстрирует Украине и другим странам видение мира Захарченко и Донбасса.

Если внимательнее посмотреть на заявление о формировании Малороссии, оно звучит, как политический проект: неприятие ГМО и продажи сельскохозяйственных земель, стремление сохранить покупательную способность и благополучие населения (отказ от повышения пенсионного возраста и коммунальных тарифов и т.д.), движение к более демократической системе (референдумы, региональные и локальные дебаты для обсуждения будущего устройства, элементы прямой демократии и т.д.), расширение борьбы с коррупцией, смещение олигархов и т.д.

Истерические завывания Киева, Парижа, Берлина и Вашингтона привлекли внимание людей к заявлению о создании Малороссии. Это позволяет Захарченко и Донбассу прорвать информационную блокаду, рассказать о своих намерениях и политических идеях, показать, что на самом деле происходит в Донбассе. Донбасс получает возможность завоевать сердца людей, как на Украине, так и на Западе.

4. Подготовка будущего и обращение к другим украинским регионам

Как очень правильно отметил Александр Захарченко в заявлении о создании Малороссии, речь идет о будущем. Ее формированием Донбасс готовит будущее в перспективе неизбежной катастрофы из-за упрямого нежелания Киева, Парижа, Берлина и Вашингтона принять разумные решения вместо несбыточных планов.

Так, зачем тогда создавать Малороссию, а не возрождать Новороссию? Дело в том, что Малороссия позволяет включить в проект больше регионов современной Украины. И, следовательно, спасти больше людей. Как верно отметил один из приближенных советников Владимира Путина Владислав Сурков, «главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть».

Кроме того, это способ показать всем остальным регионам, что Донбасс беспокоится об их судьбе, пробудить людей, которые не довольны нынешним положением дел на Украине. Нужно подтолкнуть их к действию, сказать: «Если хочешь, чтобы Донбасс пришел тебе на помощь, сначала помоги себе сам. Вот жизнеспособная альтернатива Украине, которую ты можешь отстаивать без сепаратизма». Этот проект мог бы привлечь на свою сторону намного больше людей, в том числе тех, кто не поддержали Новороссию из страха раскола страны.Наконец, это способ заранее подготовить спасение того, что еще можно спасти после того, как Украина неизбежно пойдет по пути войны и развалится в результате поражения. Подготовив план заранее, можно будет избежать скоропалительных решений.

Эта, утопия, как назвал ее Сурков, является частью текущего конфликта Киева и Донбасса и представляет собой нормальный процесс.

«Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии. (…) У Киева есть евроутопия, Донецк отвечает идеей Малороссии, разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ».

Почему Малороссия — отличная идея?

Прежде всего, как уже отмечалось выше, это план выхода из кризиса, который объединяет в себе большинство требований основных действующих лиц, принимающих участие в конфликте как напрямую, так и опосредовано:

1. Сохранение территориальной целостности Украины за исключением Крыма (Малороссия уважает прописанное в Уставе ООН право народов на самоопределение), предотвращение развала страны и хаоса, который он может вызвать. Кроме того, это позволило бы успокоить ЕС, НАТО и США, показав, что Россия не стремится к вторжению или аннексии Украины: новое государство стало бы независимым, суверенным и нейтральным. Последний момент пришелся бы по душе России, которая получила бы не члена НАТО у своих дверей, а буферную зону между собой и альянсом. Украинцам, которые хотят изменить систему без сепаратизма, понравилось бы удовлетворяющее всех решение с отсылками к историческим основам страны. ДНР и ЛНР могут и дальше существовать в рамках этой федерации, как республика Крым существует в рамках РФ. Страна сохранила бы экономическую близость к России, восстановила членство в СНГ и развивала бы отношения с ЕС (в частности речь могла бы идти о трехсторонних переговорах Малороссия-Россия-ЕС по безвизовому режиму). Все были бы довольны и придерживались принципов прагматичной политики с опорой на дискуссию и переговоры, а не оружие и силу.

2. Реализация большей части Минских соглашений. После трех лет войны и кровопролития в Донбассе население не хочет возвращаться под флаг страны, которая более трех лет обстреливала его (и его легко можно понять). Объединение становится возможным только в том случае, если начать все с чистого листа, сменить название, столицу, флаг и гимн, сделать так, чтобы Донбасс вобрал остальную Украину в федерацию, а не наоборот. Создание Малороссии может положить конец войне в Донбассе, реализовать необходимые конституционные перемены, провести по-настоящему свободные выборы в новой стране, организовать амнистию и освобождение пленных с обеих сторон, восстановить пограничный контроль. Режим прекращения огня станет ненужным. Наконец, в проект Малороссии входит программа восстановления экономики не только Донбасса, но и всей страны. Разве этого мало?

Именно об этом, кстати, говорил Захар Прилепин в интервью «Комсомольской правде»:

«Конституционный акт, который мы объявили и приняли единогласно, по сути, абсолютно вписывается в минские соглашения. Более того, Донецк поступается рядом преференций, которые мы имеем по Минским соглашениям, чтобы создать общую государственность. Во-первых, мы по факту перестаем быть сепаратистами, нас так не могут уже называть, потому что мы выступаем за единую государственность. И уж точно мы перестаем быть террористами, потому что мы выступаем за мирное решение вопроса, и мы даже предложили необходимый для этого документ».

3. Спасение наибольшего количества жизней и предотвращение войны. Об этом говорил сам Александр Захарченко: «Для того чтобы остановить войну, для того чтобы сохранить государство, это надо, чтобы государство было действительно настоящим, русским и братским, надо делать эти вещи. Иначе мы погрязнем в большой войне, и будет много жертв». Реализация плана Малороссии позволит спасти жизни не только на Украине, но и в других странах, так как предотвратит расползание конфликта.

4. Экономическое спасение страны с отказом от взятых после Майдана долгов, но с признанием остальных. Это позволит избежать полного банкротства страны (с соответствующими последствиями), а также реиндустриализировать ее и восстановить экономические связи с Россией.

5. Идеологическое спасение страны с борьбой против нацизма и введением народных судов для рассмотрения дел военных преступников. Это позволит избежать того погружения в ад, который познала Германия во время и после нацизма. План Малороссии позволяет стране избежать унизительного поражения и сохранить свою целостность, а также не допустить озлобления населения нынешней Украины, сломав губительную динамику, которая стабильно формирует все новых неонацистов.

6. Стать примером в мировом масштабе. Как видно в стратегическом плане, подобный ход позволяет обойти блокаду Минских соглашений нынешними украинскими властями, делает Донбасс примером национальной и международной политики. Речь идет о прагматическом и реалистическом курсе, который опирается на уважение к международному праву и интересам каждого человека. На это четко указано в заявлении о проекте: «Мы сможем построить новое общество, на началах дружбы и взаимопомощи, а не ненависти и зависти. Творческий гений нашего народа сможет вывести Малороссию на передовые рубежи мировой цивилизации и сказать своё слово в истории. Слово Добра и Правды»

Донбасс уже подал пример свободы и борьбы народа за свои права. Он выбрал лучший путь развития, отказался от ГМО и взял прицел на развитие экологического сельского хозяйства, а не того, что сулит остальной Украине Monsanto. Сейчас же он намеревается показать всем путь в политической сфере, к чему вот уже более десяти лет стремится России на международной арене.

Так, почему же в России не видно единогласной поддержки проекта? По очевидным причинам, которые отразил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников:

«С одной стороны, Россия будет требовать соблюдения минских соглашений, но в то же время нельзя забывать, что они сейчас не выполняются Украиной; с другой стороны, по-человечески я понимаю Захарченко».

«Создание такого государства возможно и, наверное, даже неизбежно, судя по тому, что происходит на Украине. Власть, вместо того чтобы решать вопрос, все туже и туже затягивает петлю боевых действий, а народ не может все время жить в войне — нужно что-то делать. Так вот создание такого независимого государства могло бы стать выходом для этих людей. (…) Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное сообщество — отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы, будут понимать, но не будут одобрять. Россия же отнесется к этому положительно».

Россия вынуждена проявить сдержанность, чтобы избежать обвинений в подрыве Минских соглашений, которые она сама формировала и всячески продвигала с момента их подписания. Как было с созданием ДНР и ЛНР три года назад, эта идея выглядит утопией и должна проложить себе путь в умах перед тем, как ее примут в качестве решения многих проблем.

Нынешняя ситуация — гордиев узел, который могло бы разрубить создание Малороссии. Политикам и народам пора задуматься, какой мир они хотят построить, за каким примером следовать. За теми, кто стремятся к войне любой ценой, или же теми, кто ставят на первое место дипломатию и диалог?

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