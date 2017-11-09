/Поглед.инфо/ На конференция в Будапеща, посветена на съвременните методи на преследване на християните, което се извършва с рафинирани и усъвършенствани интелектуални методи, встъпителна реч произнесе унгарският премиер Виктор Орбан.

На конференция в Будапеща, посветена на съвременните методи на преследване на християните, което се извършва с рафинирани и усъвършенствани интелектуални методи, встъпителна реч произнесеунгарския премиер Виктор Орбан.

Може и да не харесвате Виктор Орбан, но когато той говори за антихристиянската политика на Сорос, той има предвид главно имиграцията, където дейността на Сорос по никакъв начин не е ограничена.

„В нашата история, каза Орбан, унгарците многократно са воювали, за да останат християни и унгарци. В продължение на векове се борихме по южните граници на нашата родина, защитавайки цялата християнска Европа... Католици, протестанти, православни или копти, ние сме част от едно тяло, една голяма и много разнообразна християнска общност. Нашата мисия е да запазим и защитим тази общност. Този наш дълг изисква преди всичко да освободим обществените дискусии от т.нар. политическа коректност и формулите на правата на човека, които водят до объркване на понятията. Най-сериозната заплаха днес е апатичното мълчание на Европа, която изоставя своите християнски корени...”

Неотдавна Сорос преведе 18 милиарда долара на клоновете на фондацията си „Отворено общество”. Групите, финансирани от Сорос, атакуват традиционните християнски ценности под претекст, че подкрепят правата на общността на ЛГБТ; но мрежата му най-активно насърчава имиграцията в Европа и се бори срещу правителства, като това на Орбан, които фондацията счита за недемократични и вредни за гражданското общество. Малко известен факт е, че Сорос - със съдействието на американската администрация на Обама! - плати за превод и разпространение в Македония на "Правила за радикалите" - класическо ръководство за радикални бунтари, написано от Саул Алински.

Помислете за тези 18 милиарда преведени от Джордж Сорос и как могат да му се противопоставят най-бедните страни от Източна Европа, които не искат да се откажат от своята култура и религия?

(рус.ез.)

Белый образованный христианофоб

На конференции в Будапеште, посвященной проблеме гонений на христиан, вступительную речь произнес премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Давайте остановимся на некоторых ее отрывках.

Сегодня я не хотел бы говорить о гонениях на христиан в Европе. Гонения на христиан в Европе сегодня проводятся при помощи изощренных и усовершенствованных методов интеллектуального характера. Это, несомненно, несправедливо, оскорбительно, а временами даже болезненно. Но, хотя эти гонения оказывают определенное негативное воздействие, они все же терпимы. Их нельзя сравнивать с теми жестокими физическими преследованиями, с которыми приходится сталкиваться нашим христианским братьям и сестрам в Африке и на Ближнем Востоке. Сегодня я хотел бы сказать несколько слов об этой форме гонений на христиан.

Сегодня мы приехали сюда со всего мира, чтобы выработать ответ на тот кризис, о существовании которого мы слишком долго молчали. Мы приехали сюда из разных стран мира, но есть нечто, что объединяет нас, лидеров христианских сообществ и христианских политиков. Мы называем это ответственностью стражей. В Книге пророка Иезекииля мы читаем, что, если страж видит приближение врага и не предупреждает о нем, Господь заставит этого стража ответить за смерть всех тех, кто погибнет в результате его бездействия.

Дорогие гости,

На протяжении нашей истории нам, венграм, приходилось много раз сражаться за то, чтобы остаться христианами и венграми. На протяжении многих столетий мы сражались на южных границах нашей родины, защищая всю христианскую Европу, а в 20 веке мы стали жертвами гонений на христиан со стороны коммунистической диктатуры. В этом зале присутствуют люди, которые старше меня и которые испытали на себе то, как живется набожным христианам при деспотичном режиме. Поэтому сегодня то, что нам снова приходится быть членами сообщества, оказавшегося под угрозой, кажется нам жестокой и абсурдной шуткой судьбы.

Где бы мы ни жили, кем бы мы ни были — католиками, протестантами, православными христианами или коптами — мы являемся членами единого тела, единого многочисленного и очень разнообразного сообщества. Наша миссия — сохранить и защитить это сообщество. Этот наш долг требует от нас, в первую очередь, освободить общественные дискуссии, касающиеся нынешнего положения дел, от оков политической корректности и правозащитных формул, которые приводят к смешению понятий.

Мы обязаны использовать простой язык, описывая те события, которые происходят вокруг нас, и определяя те опасности, которые нам угрожают. Правда всегда начинается с перечисления фактов…

Мы должны называть те угрозы, с которыми мы сталкиваемся, своими именами. Самая серьезная угроза, с которой мы сегодня сталкиваемся, — это безразличие, апатичное молчание Европы, которая отказывается от своих христианских корней. Каким бы неправдоподобным это ни казалось сегодня, но судьба христиан на Ближнем Востоке должна показать Европе, что то, что сейчас происходит там, может случиться и с нами. Между тем Европа насильно навязывает такую миграционную политику, которая позволяет экстремистам, опасным экстремистам проникать на территорию Евросоюза. Группа европейских политических лидеров хочет создать в Европе смешанное общество, которое в течение всего нескольких поколений коренным образом изменит культурный и этнический состав нашего континента — и в конечном итоге христианскую идентичность.

Еще один отрывок:

Для нас Европа — это христианский континент, и именно таким мы хотим его сохранить. И, хотя мы, возможно, не сумеем сохранить его полностью христианским, мы можем сохранить христианским тот ее участок, который Господь доверил венгерскому народу. Взяв это за основу, мы решили сделать все возможное, чтобы помочь тем нашим христианским братьям и сестрам за пределами Европы, которым приходится сталкиваться с гонениями.

Хочу заметить — на случай, если вы не видели этого в новостях — что Джордж Сорос (George Soros) недавно перевел 18 миллиардов долларов в свои фонды «Открытое общество». Созданная Соросом благотворительная сеть активно продвигает иммиграцию в Европу и борется с такими правительствами, как правительство Орбана, которые эти фонды считают антидемократическими и вредными для гражданского общества. На первый взгляд все это может показаться положительным, но, если копнуть немного глубже, вы узнаете, что Сорос — при содействии правительства США при администрации Обамы! — заплатил за перевод и распространение в Македонии издания «Правил для радикалов» — классического руководства для левых бунтарей, написанного Саулом Алинским (Saul Alinsky). Правительство Орбана и Сорос долгое время жестко критиковали друг друга.

Орбан притеснял финансируемые Соросом институты в Венгрии, используя при этом такие методы, которые американцам казались откровенно антидемократическим и нелиберальными. Сторонники Орбана считают, что у них нет иного выхода, учитывая глубокие карманы финансиста Сороса, а также его стремление подорвать основы суверенитета Венгрии. Учитывая подарок в 18 миллиардов долларов, связанные с деятельностью Сороса угрозы будут преследовать правительства Восточной Европы еще очень долго.

Вернемся к вопросу гонений на христиан. Социолог Джордж Янси (George Yancey) пишет о своем исследовании того, что он называет «христианофобией». Он обнаружил, что в целом в США усиления антихристианских настроений нет, однако всплеск антихристианских настроений наблюдается в среде богатых и влиятельных американцев. Приведу отрывок:

Одна из причин, по которым я занялся проблемой христианофобии в США, заключается в том, что почти никто из ученых ее не изучает. Я убежден, что, если мы не изучим эту разновидность религиозного предубеждения, мы не сможем до конца понять, что происходит в нашем обществе. В определенном смысле мои новые выводы помогают объяснить нынешние культурные войны.

Многие верующие жалуются на рост уровня антихристианской предвзятости в нашем обществе. В ходе исследования мне не удалось обнаружить никаких количественных доказательств этого роста. Но я обнаружил, что его локус смещается в сторону увеличения социальной власти среди тех, кто ненавидит консервативных христиан. В то время как светлая кожа, мужской пол и высшее образование помогают человеку добиться социального авторитета, богатство существенно увеличивает объемы того вреда, который этот человек может причинить другим. Таким образом, ощущение роста антихристианских настроение объясняется не тем, что число людей, ненавидящих христиан, стало больше. Это объясняется тем, христиан стали ненавидеть больше людей, обладающих властью и готовых применить эту власть против христиан.

Еще один отрывок:

Это значит, что в культурной войне происходят кардинальные изменения. За антихристианской волной стоят влиятельные и богатые люди. Прежде были времена, когда можно было сказать, что бизнес, особенно крупный бизнес поддерживал христиан. Теперь же создается впечатление, что крупный бизнес скорее готов вредить христианам, чем помогать им. Результаты моего нового исследования подтверждают эту точку зрения.

Это ведет нас к очень важному выводу: крупный бизнес не является другом христиан. За некоторыми исключениями, разумеется, богатые не поддерживают консервативных христиан.

Некоторые очень любят изображать нынешнюю культурную борьбу как борьбу между влиятельными христианами и жертвами притеснений. Если говорить об экономической стороне, то все обстоит как раз наоборот. Сегодня христиане, стремящиеся сохранить влияние в обществе, лишены каких-либо экономических преимуществ. И у меня нет причин предполагать, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

Таким образом, попытки использовать финансовые ресурсы, чтобы преодолеть христианофобию, обречены на провал. Все они приведут к обратным результатам. Но это вовсе не значит, что христианам стоит просто сдаться. Мы можем создать экономические предприятия внутри наших сообществ. Насколько это возможно, мы должны ограничить нашу зависимость от мощных экономических институтов. Мы можем попытаться перестать поддерживать их политические интересы и обратить внимание на более мелкий местный бизнес там, где это возможно. В конце концов, зачем давать деньги тем, кто готов использовать свои финансовые ресурсы, чтобы нам навредить?

Нам необходимо задуматься над тем, как мы можем добиться экономического процветания в постхристианском обществе. Мы только что вступили на эти неизведанные территории, и я понятия не имею, что из этого может получиться. Однако я надеюсь, что, признав эту новую экономическую реальность, мы сможем начать дискуссии по вопросу о том, какое направление нам стоит теперь выбрать.

В «Выборе Бенедикта» (The Benedict Option) я описываю тот же феномен: консервативным христианам стоит отказаться от стандартной идеи Республиканской партии о том, что Большой бизнес нейтрален. Он совсем не нейтрален.

Стоит отметить, что финансируемые Соросом группы атакуют традиционные христианские ценности под предлогом отстаивания прав ЛГБТ-сообщества. Возможно, Виктор Орбан вам не по душе, но, когда он говорит об антихристианской политике, которую проводит Сорос, он имеет в виду иммиграцию, которой деятельность Сороса ни в коем случае не ограничивается. Сорос — это один из тех богатых белых христианофобов, о которых пишет Джордж Янси. И нет никаких сомнений в том, что Сорос — не либерал. Однако, как написал Рышард Легутко (Ryszard Legutko), когда механизмы постхристианской либеральной демократии используются для уничтожения традиционной культуры и религии, необходимо каким-то образом давать отпор.

Джордж Сорос только что передал своим фондам 18 миллиардов долларов. Задумайтесь над этим. Каким образом беднейшие страны Восточной Европы, которые не хотят отказываться от своей культуры и религии, могут дать отпор?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели