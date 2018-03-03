/Поглед.инфо/ В речта си, в една от конферентните зали в центъра на Москва, в присъствието на представителите на политическия и военния елит президентът Владимир Путин демонстрира няколко вида руско оръжие и балистични ракети, които могат да бъдат оборудвани с ядрени бойни глави, и които могат да достигнат всяка точка на света без никой да може да ги прехване.

Но по-важното според нас е, че на огромния екран по време на представянето на видеоклипа с ракетите, руският президент заяви, че ръководството на страната ще счита за нападение срещу самата Русия, всякакъв ядрен удар срещу съюзниците си и веднага ще отговори на удара.

Светът няма да бъде отново същият. Русия на Путин не е Русия от времето на Горбачов, автор на пораженческата "перестройка"; и не е Русия от времето на Елцин, която не можа да се справи с пиянството. Вчера Путин каза решително "не" на американското високомерие. И той не се хвали просто така с ракетите си: неговото разузнаване му донася, че един от руските съюзници може да бъде подложен на ядрено нападение.Когато Русия и Китай използват в Съвета за сигурност на ООН "двойното си вето" срещу плановете на САЩ за Сирия, Америка и нейните съюзници трябва да разберат, че светът се е променил радикално.

(рус.ез.)

Что хотел сказать Путин, когда пообещал ответить на любой ядерный удар по своей стране?

В своем сегодняшнем выступлении в одном из конференц-залов в центре Москвы и в присутствии представителей политической и военной элит президент Владимир Путин продемонстрировал несколько видов российского оружия и баллистические ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, способными достичь любой точки мира, и которые никто не сможет перехватить.

Что еще более важно, на наш взгляд, так это то, что российский президент во время показа видеоролика с обзором ракет на огромном экране заявил, что руководство страны будет рассматривать любую ядерную атаку против своих союзников как нападение на саму Россию и незамедлительно ответит на удар.

Это первый случай с момента прихода к власти, когда президент Путин говорит таким вызывающим и угрожающим образом и подкрепляет свои угрозы современным оружием и межконтинентальными ракетами. Можно предположить, что он предчувствует возможность перехода «холодной войны» в горячую фазу и в своих высказываниях опирается на разведданные о том, что один из союзников России может подвергнуться ядерному нападению.

Данное послание было адресовано Соединенным Штатам, а может быть, и Израилю. Первые пригрозили объявить войну Северной Корее, которая провела испытания, позволившие ей получить ядерные боеголовки, и разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные долететь до американской территории. Второе послание, как уже было сказано, возможно, адресовано Израилю, где премьер-министр Биньямин Нетаньяху при американской поддержке готов объявить войну Ирану.

Доклады Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся два дня назад (конференция состоялась 16-18 февраля — прим. ред.), подготовленные группой экспертов в области стратегической безопасности, представили мрачную картину ситуации из-за эскалации американо-российского конфликта в трех ключевых очагах напряженности — Северной Корее, Иране и Сирии, а также назвали опрометчивой политику президента Дональда Трампа, поскольку она ведёт мир к пропасти.

Российское руководство выступало решительно против угроз США Северной Корее и поддерживало право последней на превращение в ядерную державу и производство межконтинентальных баллистических ракет перед лицом угроз со стороны Вашингтона. Возможно, заявление президента Путина о том, что он даст ответ на любой ядерный удар по своей стране и любому из ее союзников, — это предупреждение для президента Трампа, чтобы он не совершил никакой военной глупости.

Мы не исключаем, что в Сирии также разворачивается американо-российское противостояние. Или же имеется в виду предлог для начала израильской агрессии против Ирана, поскольку Нетаньяху рассматривает нахождение любой иранской военной базы на сирийской территории как «объявление войны». Он назвал Иран и его вооружённые силы самой большой угрозой не только для Израиля, но и для всего мира и угрожал начать против него военные действия, если это будет необходимо.

Президент Путин и его военное руководство обеспокоены действиями США на сирийской территории. Они опасаются, что Вашингтон повторит свой сценарий афганского джихадизма после замечаний госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что американское военное присутствие в Сирии (2500 военнослужащих) будет иметь постоянный характер.

Генерал Александр Венедиктов, помощник секретаря Совета безопасности РФ, вчера сообщил, что в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии» на северо-западе Сирии, расположены 20 американских военных баз, в том числе авиабаза в городе Табка, недалеко от Ракки, а также военная база в Эт-Танфе, в пограничном сирийско-иракско-иорданском треугольнике, где проходит подготовка спецотрядов по примеру иракской группировки «Ас-Сахва» во время американской оккупации в 2008 году.

Россия опасается нападений вооруженных джихадистских группировок на ее военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме. Первым предупреждением в этом отношении стало нападение беспилотников, которые совершили бомбардировку авиабазы в Хмеймиме при помощи современных ракет. В ходе изучения одного из таких аппаратов было обнаружено, что он представляет собой продвинутый летательный аппарат, оснащенный современным оборудованием, которым может обладать только сверхдержава уровня Соединенных Штатов.

Президент Трамп подливает масло в огонь там, где сегодня находятся очаги напряжённости, и, как ожидается, в ближайшие несколько месяцев приступит к аннулированию ядерного соглашения с Ираном по примеру того, как был расторгнут договор с Россией в области ракет, и тем самым разожжет пламя войны. Мы не исключаем, что подожжет фитиль израильское оккупационное государство, а Америка поспешит ему на помощь, как отметил вице-президент при Джордже Буше Дик Чейни в своем заявлении девять лет тому назад.

Россия восстановила большую часть своей мощи, вновь стала великой державой и во главе ее стоит президент, который смог добиться такого для нее места на карте мира, которого она заслуживает. Его мощное, беспрецедентное выступление, отражающее большую уверенность в себе, основывается на больших военных возможностях, которые определяют начало нового этапа в области глобального лидерства.

Путинская Россия — это не Россия времён Горбачева, автора пораженческой «перестройки», и не Россия времён Ельцина, который не мог справиться с пьянством. Сегодняшняя Россия говорит решительное «нет» американскому высокомерию и доказывает, что период господства США в мире безвозвратно ушёл в прошлое.

Когда Россия и Китай используют «двойное вето» в отношении планов США по Сирии в Совете Безопасности ООН, Америка и ее союзники должны понять, что мир радикально изменился.

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