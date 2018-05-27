/Поглед.инфо/ В съвременното общество продължава да е жизнен "заветът на Гьобелс", че многократно повтаряната дезинформация става истина за всеки, който не може самостоятелно да установи истината. Това се отнася за обвиненията, които се лепят върху Русия, пише чешкото електронно издание Argument. Докато САЩ и техните съюзници провокират повечето световни конфликти, поддържаните от тях "активисти" ревностно насърчават русофобията, без да се замислят за опасните последствия, които грозят останалата част на обществото, предупреждава авторът.

В продължение на десетилетия Съединените щати разрушават света и международната сигурност, но обвиняват Русия за всичко това, пише чешкото онлайн издание. "Побесняли русофоби, имащи подкрепата на гръбнака на отечествените примитиви, връхлитат върху Русия дори на хокейни първенства (да не говорим за годишнината от освобождението на страната от нацистите); всичко това съпътства общия характер на фанатизъм и, за съжаление, не е нещо ново, дори в съвременната чехословашка история", се подчертава в статията. Според автора, сегашното желание на някои да "поддържат световен конфликт по каквато и да е причина", много напомня на не толкова славното минало от навечерието на Втората световна война.

(рус.ез.)

Argument: США разрушают мир и безопасность, но винят во всём Россию

В современном обществе продолжает жить «завет Геббельса» о том, что многократно повторенная дезинформация становится правдой для всех, кто не может самостоятельно установить истину — и это касается обвинений, которые навешивают на Россию, пишет Argument. Хотя США и их союзники провоцируют большинство мировых конфликтов, однако поддерживаемые ими «активисты» активно продвигают русофобию, не задумываясь об опасных последствиях для остальных, предупреждает автор.

США на протяжении десятилетий разрушают мир и международную безопасность, однако вину за всё по-прежнему перекладывают на Россию, пишет чешский онлайн-журнал Argument. «То, что бесноватые русофобы, опирающиеся на костяк отечественных примитивов, набрасываются на Россию даже из-за хоккейного чемпионата (не говоря уже о годовщине освобождения страны от нацистов), соответствует общему характеру фанатизма — и, к сожалению, это совершенно не ново даже для современной чехословацкой истории», — подчёркивается в статье. По мнению автора, нынешняя готовность некоторых «поддерживать мировой конфликт по любой причине» очень напоминает не столь славное прошлое накануне Второй мировой войны.

Проблема в том, что вести хорошо аргументированную дискуссию по существу с современными чешскими русофобами нет никакого смысла, поясняется в статье: «Дискутировать можно только с тем, кто готов принимать во внимание аргументы, поэтому дискуссия с примитивами и фанатиками невозможна. Точно так же бессмысленно тратить время на тех, кто организует антироссийскую истерию и сознательно поддерживает опасные тенденции на Западе… Здравый смысл — очень надёжный защитник от глупости, наводняющей общество. Но разум не вездесущ, и нам придётся считаться с тем, что нацистский министр пропаганды Геббельс, к сожалению, был мастером своего дела». И в современном обществе до сих пор продолжает жить «завет Геббельса» о том, что многократно повторенная дезинформация становится правдой для всех, кто не может проверить информацию самостоятельно, констатирует Argument. В том числе это касается и обвинений, которые навешивают на Россию.

Если проанализировать конкретные факты, станет очевидно, что за последние 30 лет в мире произошла масса конфликтов — причём главную роль в подавляющем большинстве из них сыграл западный ВПК и транснациональные корпорации с Запада, подчёркивается в статье. Эти заинтересованные круги, организации и прочие институты представляют в основном правительства Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, иногда Германии, а средства на свою агрессивную деятельность они заимствуют из налогов, собираемых с собственного населения, которое совершенно не заинтересовано в их воинственных целях, пишет Argument.

«Соединённые Штаты (вместе с союзниками или без них) постепенно окружают Россию. И параллельно с этим стараются расширить границы враждебного по отношению к России военного пакта, как можно больше приблизившись к Москве. Она реагирует на эти нападки и провокации сдержанно, ограничиваясь только самыми необходимыми мерами. И тем не менее, именно защищающуюся Россию русофобы называют агрессором», — отмечает автор.

При этом российский военный бюджет не достигает и одной тринадцатой американского, и эта огромная разница косвенно, но совершенно ясно доказывает, что для США вооружение — это самоцель, обусловленная интересами военно-промышленного комплекса, который стремится к максимальной прибыли, говорится в статье. Поэтому всей политикой США, вне зависимости от того, кто находится в Белом доме, управляет необходимость провоцировать конфликты, бороться с «угрозой миру и безопасности», поддерживать на плаву «лигу государств-дармоедов», дающих право на вооружение, и держать в состоянии готовности исламский терроризм, подчёркивает Argument: «Несомненно, речь здесь идёт об угрозе, сопоставимой с нацизмом, пусть она и отличается по форме, опирается на другую идеологию и обосновывает своё существование иными причинам. Тем не менее, этот процесс может в итоге по своим последствиям даже превзойти нацизм».

Однако все эти реальные факты нисколько не мешают антироссийским «активистам» и соответствующим «мозговым центрам» обвинять в остервенелом вооружении Россию, отмечает автор. Именно Соединённые Штаты за последние годы развалили Ирак, Ливию, Афганистан и попытались разрушить Сирию, на волне «арабской весны» стремились достичь тех же результатов в Египте и Тунисе, а при помощи «оранжевых революций» обострили ситуацию на Украине — и тем не менее, их ангажированная пропаганда называет «агрессорами» русских, пишет Argument.

Соединённые Штаты позволили расцвести исламскому радикализму на территории бывшей Югославии и даже предоставили ему собственную территорию в Косово в ущерб Сербии. Кроме того, на США лежит большая доля ответственности за миграционный кризис, который разразился в 2014 году и не заканчивается до сих пор, косвенно провоцируя эскалацию терроризма в Европе и рост насилия в отношении самих европейцев, говорится в статье. Недавно американцы вышли в одностороннем порядке из договора с Ираном, тем самым снова поправ международное право (как уже было в случае Югославии, которую США бомбили без мандата ООН, и в Сирии, на которую они напали также без санкции Совбеза). Однако русофобы всю свою ненависть направляют опять-таки исключительно на Россию, подчёркивает Argument.

Транснациональные корпорации, гигантские западные нефтяные компании и ВПК Запада стремятся с помощью экономического и военного потенциала США и других стран Запада сломить российскую независимость и получить таким образом ничем не ограниченную власть над ресурсами и населением планеты. Однако в глазах русофобских активистов и сочувствующих «квислингов» именно русские якобы «ищут пути для захвата планеты», отмечает автор. При этом США и Великобритания беззастенчиво лгут, чтобы мир не поверил России, говорится в статье: «Именно Соединённые Штаты, стремясь отрезать Россию от бывших советских республик на Кавказе, инициировали и финансировали грузинскую войну против России и поддержали сумасшедшего грузинского президента, который впоследствии многократно не раз позорился, чем бы ни занимался. Россия, что закономерно, вмешалась и моментально победила в войне. И тогда чешские «квислинги» снова набросились на Россию, а не на настоящих виновников!».

При содействии украинских «квислингов» и активистов «майдана» американцы планировали сделать Крым своей военной базой и использовать его против России, и стоило ожидать, что русские вмешаются, чтобы этого не допустить — что стало новым поводом для Запада «обрушиться» на Россию, обвиняя Путина в «агрессии», констатирует Argument. Затем Великобритания «глупейшим образом выдумала скандал вокруг Скрипаля, а чешские русофобы немедленно выгнали российских дипломатов в таком количестве, в каком от них, вассалов, даже и не требовалось», отмечается в статье: «Похоже, человеческая глупость безгранична! Так можно продолжать ещё очень долго. В деле «Новичка» так и не появились доказательства, оно не было раскрыто и ушло на второй план. Но чешские русофобы снова вытащили его на поверхность, вылив тонны грязи на президента Милоша Земана».

Вероятно, на всё это «антироссийское безумие» можно было бы махнуть рукой, если бы оно так сильно не напоминало времена накануне Второй мировой войны, когда «чешские квислинги» с готовностью служили другому иностранному государству, замышлявшему разрушительный мировой конфликт, пишет Argument: «Пока отряды Генлейна терроризировали чешские приграничные области и не принимали великодушных уступок чехословацкого правительства, фашистское движение росло и расцветало прямо под носом у демократического правительства». По мнению автора, нынешние «антироссийские активисты» стоят на стороне тех, кто «не уважает право, закон, демократию, граждан — вообще никого и ничего», и тем самым до боли похожи на тех, кто поддерживал распространение нацизма и фашизма в стране в трагический военный период: «Это вопиющее сходство с чешскими фашистами 1930-х годов прошлого века должно насторожить современное чешское общество».

Нельзя не признать, что ярлык «фашизма» в последнее время готовы вешать на любого, кто кому-то по каким-то причинам не угодил остальным, и очень часто это полная чушь, не говоря уже о подмене «расово мотивированного» нацизма, говорится в статье. Однако в случае Украины именно американская поддержка антироссийских сил позволила возродить некоторые атрибуты «жестокого движения, которое явно перекликается с нацизмом и фашизмом», предупреждает автор: «Вообще можно сказать, что тот, кто сегодня поддерживает конфронтацию в мире, грозящую разрушительной войной, тоже близок к нацизму и фашизму. Их роднит, прежде всего, желание при любых обстоятельствах и невзирая на последствия насилия достичь своих захватнических целей».

Захватить природные богатства всей планеты, завладеть её экономикой, уничтожить всех противников и конкурентов ценой кровопролития и любых материальных потерь, превратить людей в дешёвую рабочую силу и в политически пассивных, смиренных, бесправных, отупевших потребителей, чья культура будет постепенно приходить в упадок, а уровень образования снижаться — вот те цели, которые можно считать общими для «активистов» и для нацистской Германии, отмечается в статье. Фактически речь идёт о современной форме «мягкого» рабства, а все желающие в него попасть могут смело становиться «антироссийскими активистами» и продолжать свою упорную войну с цивилизацией, заключает Argument.

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