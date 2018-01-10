/Поглед.инфо/ Некомпетентната политика на американската администрация доведе до това, че Русия „опасно“ засили влиянието си в Близкия Изток и в Източна Европа, пише Asharq al-Awsat. Ако тя действително успее да организира мирната конференция за Сирия в Сочи като алтернатива на забавилите се преговори в Женева, то това ще стане един вид „прощаване с еднополюсния свят и американския унилатерализъм“.

Ако планираната конференция в Сочи, за която говори Русия, мине успешно и успее да изведе от задънената улица мирното урегулиране в Сирия, „обръщайки страницата“ с женевския преговорен процес, то президентът Владимир Путин ще стане главен играч в региона на Близкия Изток, пише Asharq al-Awsat. Както се отбелязва в статията, бившият президент на САЩ Барак Обама отделяше на този регион много малко внимание, залагайки „на Иран и страните от Югоизточна Азия“ , а сегашният американски президент Доналд Тръмп „отиде още по-далече“, вземайки провокационното решение да признае Йерусалим за столица на Израел въпреки чувствата на всички араби и около два милиарда мюсюлмани в целия свят.

Според автора това потвърждава, че президентът на САЩ „или нищо не знае за света и международната политика, или има намерение да провокира арабите и заедно с тях всички мюсюлмани и християни на Изтока“. Нещо повече, всичко това съвпадна с празнуването на еврейската Ханука в Белия дом, тъй като зетят на Тръмп и баща на внуците му Джаред Кушнер е евреин. И именно него новият американски президент от самото начало назначи за свой представител за регулиране на близкоизточния конфликт за да „приключи“ с палестинския проблем, се казва в статията.

Президентът Барак Обама и неговият държавен секретар Джон Кери се отнесоха към сирийската криза, която се разрази през март 2011 година като към локално събитие, което няма международно значение, пише Asharq al-Awsat. С това те позволиха на Русия да вземе в ръцете си всичко и руският президент Владимир Путин започна в Сирия „собствена игра“, която доведе до мащабна военна операция през септември 2015 година и създаването на руската военно-въздушна база „Хмеймим“ (освен военноморската база в Тартус и множество летища, намиращи се в голяма част от регионите на Сирия), се подчертава в статията.

Но американците не се ограничиха с това, че фактически „игнорираха“ намесата на Русия във военен и политически план, а също и в сферата на сигурността – те даже не формираха ясна политика по отношение на сирийската криза, която с времето стана бреме за целия арабски регион, констатира Asharq al-Awsat. Според автора, това способства иранците също да се възползват от случая и да обърнат създалата се ситуация в своя полза, установявайки „абсолютен контрол над Сирия, в допълнение към тяхното господство над Ливан, окончателната окупация на Ирак, а също и усилията по установяване на контрол на Йемен и разширяването на зоните на влияние в посока на някои страни от Персийския залив“.

Ситуацията в Сирия, по всяка вероятност задълбочава и това, че в течение на годината след идването на републиканците на власт и президента Доналд Тръмп в Белия дом, не се осъществиха никакви позитивни промени във възгледите и американската политика по отношение на тази арабска страна и Близкия Изток като цяло, се казва в статията. Авторът предупреждава, че на този фон особена „опасност“ представлява днешния стремеж на Русия да се закрепи в този стратегически важен регион. Това напомня за „действията на Съветския съюз“ след преврата под ръководството на генерал Хусни аз-Зима през 1949 година, който сложи началото на дълга поредица от военни преврати в Сирия, подчертава Asharq al-Awsat.

(рус.ез.)

Если бы Соединённые Штаты не упустили время, они могли бы «сохранить однополюсный порядок» на многие годы вперёд — однако Барак Обама фактически «уступил» Ближний Восток России, утверждая, что наиболее важное значение для США имеют отношения с Китаем и Ираном, констатирует автор. В итоге этот жизненно важный стратегический регион утратил то значение, которое имел раньше во время конфликта между западным и восточным блоками, когда в период холодной войны шло противостояние между капиталистическим Западом и социалистическим Востоком, пишет Asharq al-Awsat. По мнению автора, приход к власти в США Дональда Трампа, который демонстрирует «неосведомлённость» в сфере международной политики, лишь усугубил ситуацию: «Его политика подтолкнула даже Турцию, главный полюс НАТО, в объятия России и российской ракетной системы».

Всё это, вне всяких сомнений, имело негативные последствия для сирийского кризиса, подчёркивает Asharq al-Awsat. Сформированный Россией, Ираном и Турцией трёхсторонний альянс способствовал тому, что сирийская оппозиция превратилась в «бедного родственника» в глазах международного сообщества. И если ситуацию в ближайшее время не исправить усилиями заинтересованных в этом арабских и западных стран, то сирийский кризис «затянется на долгие годы, и весь ближневосточный регион может погрузиться во тьму, охваченный бесконечными конфликтами и гражданскими войнами», а Россия вернёт себе «положение и влияние», которым обладал Советский Союз, предостерегает автор.

Спустя четверть века существования «однополярного мира» после распада СССР, сейчас на международной арене все более чётко прослеживаются признаки многополярности, отмечается в статье. По мнению автора, это коснулось и Евросоюза, который присоединился к странам, выступающим против политики Трампа и его последнего решения в отношении палестинской проблемы: «Как и остальные центры силы, страны Европейского союза считают, что своим решением по оккупированному Иерусалиму, арабо-израильскому конфликту и палестинской проблеме, он подтолкнул арабов и других мусульман, а также некоторых христиан к России».

Очевидно, что если США продолжат «импровизировать и проявлять невежество в сфере внешней политики», в частности, на Ближнем Востоке, то в скором времени «однополярный мир достигнет финишной черты», прогнозирует Asharq al-Awsat. И если ситуация вокруг Сирии не будет оперативно урегулирована, то можно ожидать вскоре «драматических событий», которые коснутся большинства стран, говорится в статье: «Москва положила конец женевскому процессу, который основывался на резолюции 2254 Совета Безопасности ООН по сирийскому кризису, в то время как президент США в своей политике и решениях предпочитает импровизировать, а каждый член американской администрации, судя по всему, пляшет под его дудку и пытается доказать, что верен президенту больше других. Это означает, что крах однополярного порядка неизбежен и произойдёт совсем скоро, а на место ему придёт многополярный мир, в котором одним из центров силы будет Россия с мощью времён Советского Союза».

По мнению автора, подтверждением этому стало и то, что Россия уже имеет базы в Сирии и «расширяет влияние» в Восточной Европе. Все и дальше будет идти по тому же сценарию, если Америка наконец не «очнётся» и не осознает масштаб всех этих событий. И мерилом здесь служит сирийское урегулирование, которое может произойти двумя путями, пишет Asharq al-Awsat. Один из них — это переговорный процесс в Женеве, который «отражает волю международного сообщества», а второй — переговоры в Сочи. Если России удастся всё организовать, это будет своего рода «прощанием с однополюсным миром и американским унилатерализмом», который господствует с начала 1990-х годов до сих пор, заключает автор.

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