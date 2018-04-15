/Поглед.инфо/ Изхвърляйки се в громки изявления, САЩ рядко се поставят на мястото на своите опоненти. Но заплахата от ракетна атака срещу Сирия сериозно безпокои не само Русия, но и от Китай. Както подчертава в своята статия в Asia Times политологът Кристина Лин, отслабването на режима в Дамаск заплашва Поднебесната от страна на собствените й джихадистите, което означава, че Пекин може да хвърли цялата си военна мощ в подкрепа на Башар Асад.

Още през 2012 г. някои медии в Близкия изток писаха за възможни военни учения в Средиземноморието с участието на Иран, Русия, Китай и Сирия. Това биха били най-мащабните военни маневри, в които се е предвиждало участието на 90 хил. военни, 400 самолети, 1 000 танкове, пише Кристина Лин – научен сътрудник в Центъра за трансатлантически отношения към университета „Джон Хопкинс”, в статията си за Asia Times. Макар маневрите да не се състояха, според анализаторката това е бил „сигнал” към САЩ и западните им съюзници, че четири евроазиатски държави прокарват пред тях критична линия. Както се оказва, критичната линия преминава през Сирия.

В какво се заключава интересът на Китай към Сирия? Според някои източници китайската армия вече действа в конфликтната зона, сражавайки се с хиляди уйгурски бойци, принадлежащи към т.нар. Ислямска държава или към т.нар. Ислямска партия на Туркестан. През 2016 г. джихадистите организираха нападение срещу китайското посолство в Киргизстан и Пекин се опасява, че следващата атака може да се осъществи директно на китайска територия или спрямо китайски граждани или обекти с държавно значение в чужбина.

(рус.ез.)

Asia Times: в Сирии США рискуют нарваться не только на российскую, но и на китайскую красную линию

Материал представлен в пересказе ИноТВ.

Бросаясь громкими заявлениями, США редко ставят себя на место своих оппонентов. Однако угроза ракетного удара по Сирии всерьёз беспокоит не только Россию, но и Китай. Как подчёркивает в своей статье в Asia Times политолог Кристина Линь, ослабление режима в Дамаске грозит Поднебесной проблемами с собственными джихадистами, а значит, Пекин может бросить всю свою военную мощь на поддержку Башара Асада.

В 2012 году некоторые СМИ на Ближнем Востоке писали о возможных военных учениях на Средиземном море, в которых бы приняли участие Иран, Россия, Китай и Сирия. Это были бы самые масштабные манёвры, в которых по планам были бы задействованы 90 тыс. военных, 400 самолётов, 1 тыс. танков, пишет научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Кристина Линь в своей статье для Asia Times.

И хотя учения так и не состоялись, по мнению аналитика, это был «сигнал» для США и их западных союзников, что четыре евразийские державы проводят перед ними критическую черту. Как оказалось, черта проходила по Сирии.

Часто политики в Вашингтоне проецируют собственные страхи, желания и непонимание на других, полагая, что остальные будут вести себя так же. Однако такая неспособность к самокритике и неумение взглянуть на ситуацию с другого угла очень опасны и грозят серьёзными ошибками — например, перерастанием вооружённого конфликта в полномасштабную войну, настаивает автор статьи. Но США не отдают себе отчёт в том, что не только у них есть красные линии. И игнорируя и задевая интересы национальной безопасности других государств, будь то Россия или Китай, президент Трамп рискует «открыть ящик Пандоры» и привлечь на защиту сирийского правительства новые могущественные державы.

В чём заключается интерес Китая в Сирии? По данным некоторых источников, китайские военные уже действуют в зоне конфликта, сражаясь с тысячами уйгурских боевиков, принадлежащих к «Исламскому государству»* или к «Исламской партии Туркестана»**. В 2016 году джихадисты организовали нападение на посольство КНР в Киргизии, и Пекин опасается, что следующая атака уже состоится непосредственно на китайской территории или будет направлена на китайских граждан или объекты государственной значимости за границей.

Если ракетные удары США положат конец власти Дамаска и многочисленные оппозиционные группы, включая уйгурских джихадистов, смогут делать в Сирии, что заблагорассудится, они смогут продолжить боевую подготовку, и, вооружившись до зубов, уже пойдут домой, на китайский Синьцзян.

Всем известно, что главные цели действующего руководства в Пекине состоят в сохранении территориальной целостности страны, а также власти Коммунистической партии. А если США создадут условия, в которых уйгурские террористы смогут спокойно готовить в Сирии нападение на Поднебесную, так же как «Аль-Каида»*** готовила атаку 11 сентября на США в Афганистане, это может подтолкнуть «китайского дракона» к тому, чтобы он бросил всю свою военную мощь на противостояние этой угрозе.

Кроме того, Пекин весьма заинтересован в защите собственных экономических интересов. Китай попросту не доверяет Америке, которая вписала в стратегию своей национальной обороны цели по сдерживанию Поднебесной. А до этого сразу несколько американских военных предлагали заминировать китайское побережье близ крупнейших торговых портов, чтобы устроить стране экономическую блокаду. Так что не нужно особого ума, чтобы понять, как китайские политики относятся к Вашингтону, — важно понять, как Пекин будет действовать.

Как убеждена Кристина Линь, совместными учениями последних лет в Средиземном, Балтийском и Южно-Китайском морях российская и китайская армии демонстрируют Вашингтону, что они не будут стоять в стороне, если Вашингтон решится на какую-нибудь атаку. И хотя между странами нет полноценного союза, включение России, Китая, Ирана и Северной Кореи в единую новую «ось зла» может подтолкнуть Москву и Пекин ближе друг к другу.

Правда, китайские стратеги считают, что пока давление со стороны США ещё не достигло уровня, который бы безусловно требовал союза с Россией, однако такая возможность не исключается, если Вашингтон начнёт действовать активнее. Тем не менее США вряд ли будут это учитывать. Как страна, которая за последние годы не сталкивалась с войной на своей территории, Америка воспринимает её скорее как видеоигру, но такие термины, как «хирургический удар», лишь маскируют жестокость происходящего. И хотя отсюда американцам война кажется довольно удобным методом, в силу своей географической удалённости они не в состоянии понять всех сложностей и ужасов этого явления и склонны рассматривать его с отстранённой, более научной точки зрения.

Но не всем так повезло, многие страны хорошо знакомы с войнами на собственной территории и готовы реагировать незамедлительно и жёстко на любую военную угрозу. В 2014 году известный журналист Нафиз Ахмед предсказал российское вторжение в Сирию, в случае если западные страны переключатся с борьбы с ИГ на попытки устроить смену режима и посадить на место Башара Асада исламистов, которые бы приложили руку к радикализации мусульман в Чечне.

Так что сегодня, прежде чем отдать приказ о ракетном ударе, Дональду Трампу и его администрации стоит учитывать, что «за дамасским львом не только может стоять русский медведь, но и может прятаться китайский дракон», и что они рискуют превратить свои «хирургические удары» в полномасштабную войну великих держав на Средиземном море, предупреждает аналитик.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели