/Поглед.инфо/ През последните години в социалните мрежи и медийните сайтове все по-често се сблъскваме с реклами за Bitcoin (БТК). Дори по телевизиите рекламират Bitcoin-а като потенциална възможност за печалба.

Защо ли всичко това напомня за манията, която периодично натрапват в масовото съзнание на хората, за безпрецедентен ръст на този или онзи актив? Така е било през 16 век с манията за печалби от "лалетата", така бе и в 20-те години на ХХ век в САЩ, когато рязко нараства цената на акциите на фондовата борса. Сега, в 21 век, изглежда е време за Bitcoin.

Манията по Bitcoin със сигурност ще отмре – както в Русия, така и в другите страни. Но системата, която я поражда – остава!

(рус.ез.)

Почему биткоины станут «аферой века»

В последнее время все чаще сталкиваешься с рекламой биткоинов (БТК) – в социальных сетях, на сайтах средств массовой информации. Даже по телевизору скрыто говорят о биткоинах как о потенциальной возможности получить прибыль. Разве что рекламных баннеров нет на дорогах. Но такими темпами, думаю, неровен час и появятся.

Все это напоминает манию, которая периодически возникает в массовом сознании людей, провоцируя небывалый рост того или иного актива. Так было в 16 веке с «тюльпаноманией», так было в 20-х годах в США, когда наблюдался рост акций фондового рынка. Теперь, в 21 веке, настала пора для биткоинов.

Сама идея БТК довольно проста и понятна обывателю – количество биткоинов регулируется не из центра, а самими участниками процесса. То есть попросту отсутствует эмитент, который влияет на стоимость денег. Таким образом удовлетворяется одна из насущных потребностей сегодняшнего дня – формируется более независимая и справедливая система по выпуску денежных знаков.

Кроме того, отсутствует как персонализация владельца денежных средств, так и лиц, принимающих к оплате данные денежные знаки.

Это объясняет рост популярности биткоинов среди жителей разных стран. Наблюдается рост доверия к этой платежной системе.

А, как известно, товар становится деньгами в том случае, когда все участники товарооборота верят в надежность какого-либо платежного средства.

Кроме того, рост уровня доверия к БТК объясняется сменой поколений. Сегодня в зрелый возраст вступило новое поколение потребителей, непуганых экономическими кризисами и выросших в обнимку с гаджетами, а потому считающих, что мир в интернете настолько же реален, как и события за окном.

И вполне естественно, что данное поколение стремится к «революции» в способах определения самих денежных знаков и, как следствие, изменению самой монетарной политики.

Рост цены за биткоин также подстегивает «криминальная экономика», связанная, в первую очередь, с оборотом наркотиков, оружия и т.д. Здесь также идет речь и о коррупционных деньгах. Ведь при использовании биткоинов не нужны офшоры и счета на предъявителя в мутных банках.

Судить об оборотах биткоинов в экономике мира, опираясь сугубо на их количество и цену одного биткоина, сложно, т.к. нет данных по скорости их обращения. Тем не менее вполне очевиден тот факт, что БТК все больше овладевают умами потребителей и, как следствие, растет число операций с их использованием.

В конечном счете столкновение денег, выпускаемых эмиссионными центрами, и денег «свободных» будет неизбежным. Однако сегодня правительства разных стран просто не говорят о биткоинах. т.к. пока их доля в мировой экономике слишком незначительна и, по сути, не видна для государственных машин.

Тем не менее, когда наступит критический момент «столкновения», у любого государства будут все необходимые механизмы (административный ресурс, законодательная база, СМИ), чтобы положить конец бурному росту неподконтрольных им криптовалют.

Особенно наглядной будет картина в России. Рост «биткоиномании» (которая пока только набирает обороты в нашей стране и будет двигаться вперед с жадностью «планктон-ретейла»), оборвется по лекалам известного всем сценария: большинство будет разорено и окажется «у разбитого корыта».

Обогатится только небольшая группа спекулянтов – те самые 2%, которых впоследствии и обвинят во всех смертных грехах. В итоге неплохую, по словам Грефа, идею биткоинов сопереживающие разоренному народу чиновники окрестят «аферой века».

Биткоины отомрут – и в России, и в других странах. Но система, на которой они создавались, останется.

И в конечном счете мы станем свидетелями того, как эмиссионные центры возьмут в свой оборот элементы этой технологии. Такой процесс «сращивания» условно можно сравнить с тем, что мы сегодня наблюдаем на примере телевидения и интернета.

Виктор Гимбаровский, экономический обозреватель

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