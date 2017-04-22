/Поглед.инфо/ През януари, американските спецслужби обвиниха Кремъл, че помогнал на Доналд Тръмп по време на президентската кампания; но те отказаха да предоставят доказателства в подкрепа на твърденията си, позовавайки се на недопустимостта от разкриване на източниците си и методите си на работа. Образуваното разследване може да продължи месеци, но детайлите, които вече изтичат, със сигурност не подкрепят заключенията на спецслужбите. Всъщност, последните разкрития показват, че службите за сигурност не разбират, кой реално има влияние в Москва.

Преди дни агенция „Ройтерс“ публикува ексклузивен материал въз основа на интервю с "трима настоящи и четирима бивши американски служители." Тези неназовани източници разказали за наличието на "два поверителни документа" на Московския мозъчен тръст, наречен Руски институт за стратегически изследвания (РИСИ), в които "се определят механизмите и доводите в полза на активна намеса на Русия в изборите на 8 ноември". Но ако американските разузнавателни служби оценяват ролята на Русия в миналогодишните избори въз основа на документите на РИСИ, те трябва да променят позицията си. Бившият шеф на института Леонид Решетников е по-близък до крайно десните сили в Русия и няма голямо влияние върху политиката на Кремъл...

(рус.ез.)

Не надо спешить с выводами о вмешательстве России в выборы

В январе американские спецслужбы обвинили Кремль в том, что он помог Дональду Трампу во время президентской гонки; однако они отказались представить доказательства в подтверждение данных обвинений, сославшись, естественно, на недопустимость раскрытия источников и методов работы. Начатые по этому делу многочисленные расследования в предстоящие месяцы могут пролить больше света на ситуацию. Они могут даже представить неопровержимые улики и привести к отставкам и судебным процессам. Но детали уже сейчас вытекают наружу, и они отнюдь не подкрепляют выводы разведывательного сообщества. На самом деле, последние разоблачения указывают на то, что спецслужбы не понимают, кто обладает влиянием в Москве.

В среду вечером агентство Reuters опубликовало эксклюзивный материал на основе интервью с «тремя действующими и четырьмя бывшими американскими официальными лицами». Эти неназванные источники рассказали о «двух конфиденциальных документах» из московского аналитического центра, носящего название Российский институт стратегических исследований (РИСИ), в которых «излагается механизм и доводы в пользу активных усилий России по вмешательству в выборы 8 ноября», разоблаченных американскими спецслужбами.

В первом документе, который был распространен в июне, предлагалось провести масштабную пропагандистскую кампанию в США в поддержку кандидата, более дружественно относящегося к России, нежели Барак Обама. Во втором, вышедшем в октябре документе прозвучало предостережение о том, что Хиллари Клинтон скорее всего победит на выборах, а также призыв заменить пропаганду в поддержку Трампа предположениями о подтасовках на выборах с целью дискредитации американской избирательной системы.

Заявив, что данные документы сыграли важнейшую роль в выводах администрации Обамы в январе месяце, эти источники назвали РИСИ организатором одной из самых успешных в истории кампаний по оказанию влияния. Однако здесь налицо серьезная переоценка влияния, которым обладает организация, впавшая в немилость из-за ряда пагубных просчетов.

РИСИ — это не какой-то там рядовой мозговой трест. До 2009 года он входил в состав российской Службы внешней разведки СВР. Затем он номинально стал самостоятельной структурой, однако его директоров назначал сам президент Владимир Путин. Во время американской избирательной кампании им руководил вышедший в отставку генерал Леонид Решетников, который в СВР курировал балканское направление и возглавлял аналитический центр.

Решетников — это русский националист, близкий к тем кругам, которые набирали добровольцев, инициировавших и на начальном этапе руководивших пророссийским восстанием на востоке Украины. В конечном итоге его обвинили в том, что он не сумел предсказать украинскую революцию 2014 года.

Решетников свой пост сохранил, однако некоторые сотрудники были уволены. Один из них, Александр Сытин, изложил свои недовольства в статье, написанной им в 2015 году. «Из Кремля стали поступать сигналы о неготовности ввязываться в полномасштабную войну с Украиной, — написал он. — Стала очевидна вина экспертов института в процессе принятия (поддержки) решений, приведших Россию к серьезному экономическому и международному кризису». Кремль назначил виртуозного политика Вячеслава Суркова главным куратором восточной Украины.

Одной только биографии и послужного списка Решетникова достаточно для того, чтобы Кремль отказался прислушиваться к РИСИ (или по крайней мере, только к РИСИ) в таком важном вопросе как кампания воздействия на американские выборы. И не было никаких секретов в рекомендации Решетникова «активизировать сигналы о фальсификациях на выборах», чтобы их разоблачали американские спецслужбы. 8 ноября, то есть, спустя неделю после увольнения Решетникова с должности руководителя РИСИ по указанию Путина, он заявил нечто подобное на националистическом вебсайте tsargrad.tv:

Все рычаги — в руках у Клинтон. Финансовые рычаги и рычаги спецслужб. Поэтому мы можем только строить догадки, победит ли Трамп, как это должно быть, или будут фальсификации. Скорее всего, будут отвратительные фальсификации. И старушка окажется втянутой в них.

Генерал добавил, что американская избирательная система всегда подвергалась подтасовкам, чтобы наверх «не могли пробраться такие люди как Трамп». Его заявление было идеально синхронизировано с кремлевской пропагандой: 30 октября главное новостное шоу государственного телевидения «Вести недели» и его ведущий Дмитрий Киселев рассказали о том, насколько легко подтасовать результаты выборов в США.

Что это было: Кремль вел пропаганду в соответствии с советами Решетникова, или Решетников следовал указаниям Кремля? Я подозреваю, что верно второе, особенно если учитывать то, какую прохладную оценку РИСИ дал Трампу после его избрания.

21 ноября сотрудник института Игорь Пшеничников написал статью для государственного агентства «РИА Новости», в которой сделал прогноз о том, что Трамп будет себя вести как «обычный» республиканский президент, и наверняка станет конфликтовать с Россией, как это делали другие:

Так что совершенно нельзя исключать, что, оказавшись полноправным хозяином Белого дома, Трамп сделает пару-тройку реверансов в адрес его сторонников из американской глубинки, а затем займет более взвешенную — с точки зрения американского истэблишмента — позицию.

В то время такая точка зрения была непопулярна даже в США, а российская государственная пропаганда радовалась победе Трампа и вовсю хвалила его за теплые слова в адрес Путина. Зачем РИСИ изобретать план по избранию Трампа, чтобы затем выступать с предостережениями против него?

Если американские спецслужбы оценивают роль России в прошлогодних выборах на основе документов РИСИ, им следует поменять свою позицию. При Решетникове этот институт сблизился с крайне правыми российскими силами и не оказывал особого влияния на кремлевскую политику. Путин может соглашаться с его сотрудниками в некоторых вопросах, и может также неофициально использовать их для достижения определенных политических целей, но РИСИ далеко не единственный голос, к которому он прислушивается. Более того, после просчетов РИСИ на Украине Путин явно отдалился от него.

Сегодня институтом руководит человек, сделанный из другого теста. Это бывший премьер-министр и глава СВР Михаил Фрадков — человек более искушенный и практичный. Он в своей жизни больше занимался внешней торговлей, чем военными делами. Путин во время своего правления неизменно держит его на важных должностях, и Фрадков на самом деле может превратить РИСИ в настоящий мозговой трест Кремля. Но прошлогодние «конфиденциальные документы» из этого института могут быть лишь подстрочным примечанием к нерассказанной пока истории о том, что Кремль делал, а чего не делал в США.

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