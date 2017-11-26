/Поглед.инфо/ В продължение на повече от 50 години петролният министър на Саудитска Арабия можеше само с няколко внимателно подбрани думи да наложи какво решение трябва да вземе ОПЕК на следващото си заседание. Сега всичко е различно. Въпреки че заседанията на ОПЕК продължават да оказват влияние върху цените, решаваща роля днес играе не Саудитска Арабия, а Русия, макар да не е част от ОПЕК. Или по-скоро Владимир Путин!

Подетата от престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман кампания, която някои наричат антикорупционна заради внезапните арести на много членове на кралското семейство и милиардери, увеличава, според някои наблюдатели, нововъзникналата зависимост на кралството от Русия. Всъщност, амбициозната програма на принца е битка за оцеляване, счита американската медия Bloomberg Businessweek...

(рус.ез.)

Путин сделал себя королем ОПЕК

Цены на нефть

На протяжении более 50 лет министр нефти Саудовской Аравии мог оказывать влияние на котировки, произнеся всего пару тщательно подобранных слов о том, какое решение может принять ОПЕК на своем следующем заседании, в результате чего инсайдеры получали прибыль в миллионы, если не миллиарды долларов.

Теперь все иначе. Хотя заседания ОПЕК продолжают влиять на цены, решающую роль сегодня играет вовсе не Саудовская Аравия, а не входящая в эту группу Россия, а точнее Владимир Путин.

С тех пор как год назад Россия договорилась с Организацией стран-экспортеров нефти ограничить добычу, Путин стал самым влиятельным членом группы. Как сказал один высокопоставленный чиновник ОПЕК, попросивший сохранить его имя в тайне, российский лидер теперь «играет первую скрипку».

Растущее влияние Кремля в картеле является отражением внешней политики, направленной на создание противовеса США на мировой арене посредством большого арсенала экономических, дипломатических, военных и разведывательных мер. По всей видимости, эта стратегия, которая подкрепляется обширными запасами природных ресурсов, находящимися в распоряжении России, действительно работает.

Путин стал царем мировой энергетики», — сказала Хелима Крофт (Helima Croft), бывший аналитик Центрального разведывательного управления, которая руководит отделом глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets LLC в Нью-Йорке.

Встреча в Вене

Сила позиции Путина окажется в центре внимания 30 ноября, когда 14 стран-членов ОПЕК, в том числе Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла, примут в Вене формально независимых производителей, таких как Россия и Мексика, чтобы обсудить вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи, срок действия которого истекает в марте. На кону стоит экономическое и политическое положение всех заинтересованных стран, включая бывшие советские республики Казахстан и Азербайджан, которых Путин вовлек в эту сделку. В целом на всех участников этого соглашения приходится 60% добываемой в мире нефти.

Путин спровоцировал кратковременный скачок цен накануне первого визита саудовского монарха в Россию, который состоялся в октябре. Тогда Путин заявил, что сделка может быть продлена как минимум до конца следующего года, добавив при этом, что он пока не принял окончательное решение по этому вопросу. Это заявление Путина, даже со сделанной им оговоркой, заставила ОПЕК и производителей вне ОПЕК пойти на новый раунд дипломатических переговоров в попытке достичь соглашения.

Стоит отметить, что это партнерство нельзя назвать комфортным и легким. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, которому пришлось взять на себя основное бремя сокращения производства, жалуется на то, что другие участники соглашения не выполняют его полностью. По словам источника, знакомого с позицией Саудовской Аравии, страна также испытывает все большее недовольство в связи с той сдержанностью, которую Россия демонстрирует в вопросе продления ограничений.

После того заявления Путина Кремль стал отправлять противоречивые сигналы, частично чтобы успокоить российских нефтяных баронов, включая главу государственного ПАО «Роснефть» Игоря Сечина и миллиардера Вагита Алекперова из ПАО «Лукойл». Россия также пытается предотвратить рост нефти до уровней, которые могли бы стимулировать сланцевые компании к увеличению добычи в США, где, по некоторым прогнозам, в следующем году объемы добычи достигнут рекордного уровня в 10 миллионов баррелей в сутки — уровня, который смогли превзойти только Саудовская Аравия и Россия.

У Путина, который согласился на этот беспрецедентный альянс с ОПЕК в тот момент, когда цены на нефть были на 20 долларов за баррель ниже, чем сейчас, а на рынке наблюдался существенный переизбыток нефти, есть и другая причина противиться резкому росту цен на нефть. В настоящее время Россия выигрывает от ослабления рубля, которое выгодно экспортерам, и все меньше полагается на экспорт энергоресурсов для выполнения обязательств по расходам.

«Взаимовыгодно»

Сокращение объемов добычи нефти оборачивается все более болезненными последствиями для российских нефтяных компаний. Учитывая, что нефть марки Brent сейчас торгуется на уровне 63 долларов за баррель, то есть на 30% выше, чем в год назад, они с нетерпением ждут момента, когда можно будет начать увеличивать объемы добычи. В ноябре представители «Роснефти» даже заявили, что компания должна быть готова к увеличению объемов добычи уже в декабре — довольно странная дата с учетом того, что сроки действия соглашения формально истекают только через три месяца.

«Мы рассматриваем три сценария: что срок действия ограничений истечет в конце этого года, что он истечет в марте следующего года или же будет продлен до конца 2018 года», — сказал Эрик Лирон (Eric Liron), первый вице-президент «Роснефти».

Тем не менее, по мнению Эдварда Чоу (Edward C. Chow), научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и бывшего топ-менеджера корпорации Chevron, нынешние цены на нефть и геополитические реалии указывают на то, что сроки действия этого соглашения будут продлены.

«Это взаимовыгодно, — объяснил Чоу. — Саудовской Аравии нужен сильный, добывающий нефть партнер, чтобы эффективно влиять на рыночную ситуацию, а что касается России, то возможность увеличить геополитическую и экономическую роль на Ближнем Востоке делает соблюдение условий соглашения о сокращении объемов добычи вполне целесообразным шагом для Москвы».

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (Khalid Al-Falih) отметил, что ему хотелось бы объявить о продлении срока ограничений до конца 2018 года уже на следующей неделе, но российские чиновники в частных беседах говорили о том, что они предпочли бы подождать и принять окончательное решение в марте. Это связано с тем, что в марте президент Путин, скорее всего, будет переизбран на новый срок. Наиболее вероятным итогом встречи в Вене станет некий компромисс между двумя позициями.

Для Саудовской Аравии необходимость согласовывать решения по добыче нефти с Россией — союзником Ирана, ее заклятого врага в сирийской гражданской войне — стало довольно горькой пилюлей. В прошлом саудовцы могли навязывать свою волю и наказывать противников, наводняя рынок нефтью: именно так они поступили с другими членами ОПЕК в 1985-1986 годах, с Венесуэлой в 1998-1999 годах и с американской сланцевой индустрией в 2014-2015 годах.

Однако сейчас экономика Саудовской Аравии переживает сложные времена, и королевство нуждается в более высоких ценах на нефть в той же мере, что и все остальные. В некоторых смыслах Саудовской Аравии требуются даже более высокие цены на нефть, чем Ирану и России, которая заложила в бюджет на следующий год среднюю цену в 40 долларов за баррель.

Антикоррупционная кампания кронпринца Мухаммеда бин Салмана (Mohammed bin Salman), в том числе внезапные аресты многих членов королевской семьи и миллиардеров, по всей видимости, только увеличила недавно возникшую зависимость королевства от России. Эти чистки положили конец такой модели, действовавшей несколько десятилетий, которая позволяла обеспечивать единство элиты, и они превратили успех его амбициозной программы экономических реформ в битву за выживание, как сказала Амрита Сен (Amrita Sen), старший аналитик Energy Aspects в Лондоне.

«Мы полагаем, что из-за этой неустойчивости королевство и, что еще важнее, сам Мухаммед бин Салман нуждаются в высокой прибыли от продажи нефти — то есть в более высоких ценах на нефть — которая гарантирует ему место во власти», — сказала Сен.

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