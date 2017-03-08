/Поглед.инфо/ Русия излезе от рецесията, съществено преразглеждайки статистическите данни и ръста на световните цени на петрола, както и с не малката помощ на военните. Това не беше просто рецесия, а най-дългата рецесия за последните 20 години.

Какво се случи? В момента Владимир Путин е в процес на изпълнение на най-амбициозната програма за укрепване на въоръжените сили на Русия след края на Студената война. А военната индустрия влече след себе си ръст и в другите сектори.

Световните цени на нефта естествено влияят на икономиката. През 2016 г. 40% от бюджетните приходи се дължат на нефта и газа. Но ръст се наблюдава и в другите сектори. ВВП вече демонстрира ръст от 0,2%, а прогнозата на следващата година е 0,5%.

"Данните от първите месеци сочат за мащабно възстановяване на макроикономиката на Русия през 2017 г. Значителното нарастване на активността през януари най-вероятно е свързано с укрепването на рублата, по-ниската инфлация и растежа на вътрешното търсене”, пише в доклада си, Дмитрий Полевой, икономист в ING Group NV в Москва.

(рус.ез.)

Россия держится не только за счет нефти

Россия, которая является крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, вышла из самой продолжительной за последние 20 лет рецессии.

Россия вышла из состояния рецессии — с небольшой помощью людей в военной форме, существенного пересмотра статистических данных и роста мировых цен на нефть. И речь идет не просто о рецессии, а о самой продолжительной рецессии за последние 20 лет. Что же произошло?

1. Экономика России уже действительно вне опасности?

На самом деле сокращение экономики прекратилось на несколько кварталов раньше, чем прежде считалось. Это выяснилось в результате пересмотра расчетов и проверки данных, проведенной департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Федеральная служба государственной статистики не публиковала данные о поквартальном росте с 2015 года, поэтому речь не идет об официальных данных. Центробанк полагал, что квартальный рост стал положительным только во второй половине 2016 года. Теперь же стало ясно, что рост экономики России возобновился с первого квартала 2016 года.

Отчасти это объясняется перегруппировкой военных расходов. Двузначный процент повышения расходов на орудийные системы теперь непосредственным образом способствует улучшению выходных данных, чего раньше не было. А Владимир Путин сейчас находится в процессе реализации самой масштабной программы по укреплению вооруженных сил России со времен холодной войны.

«Первые ежемесячные данные в этом году содержат в себе новые признаки того, что в 2017 году начнется масштабное восстановление макроэкономики России, — написал в своем докладе Дмитрий Полевой, экономист по России в ING Group NV в Москве. — Существенный рост активности в январе, вероятнее всего, был связан с укреплением рубля, снижением уровня инфляции и ростом внутреннего спроса».

2. Восстановление экономики объясняется не только ростом цен на нефть?

Мировые цены на нефть, несомненно, играют определенную роль. Цена на нефть растет в результате того, что в прошлом году страны ОПЕК договорились сократить объемы добычи. Россия обошла Саудовскую Аравию, став крупнейшим в мире экспортером нефти в декабре, когда обе страны начали выполнять требования по сокращению добычи. Российский сорт нефти Urals стоил 53,32 доллара за баррель в первые два месяца текущего года, а правительство строит свои планы на этот год исходя из цены на нефть в 40 долларов за баррель. В 2016 году на нефть и газ вместе пришлось 40% бюджетных доходов. Однако рост наблюдается и в других секторах.

«В 2016 году рост в неэнергетических секторах стал приятным сюрпризом, — отметил Владимир Михашевский, старший стратег в Danske Bank A/S в Хельсинки. — С точки зрения изменений в структуре экономики, рост в неэнергетических секторах имеет большее значение для формирования более благоприятной ситуации в долгосрочной перспективе, чем повышение цен на нефть и объемов добычи».

3. Разве санкции не нанесли ущерб российской экономике?

Российские чиновники в унисон твердили, что страна уже привыкла к санкциям и вполне способна их пережить. В ответ на аннексию Крыма Россией и помощь России сепаратистам на востоке Украины США и Евросоюз ввели экономические санкции, в том числе ограничили доступ к западному капиталу и технологиям.

Экономика России, несомненно, начнет расти быстрее, если администрация Трампа — в настоящее время она находится в весьма затруднительном положении из-за обвинений в связях ее представителей с Россией — решит смягчить те санкции, которые правительство уже ввело. По мнению большинства экономистов, опрошенных изданием Bloomberg, в этом случае курс рубля вырастет на 5-10%.

Как показал этот опрос, ВВП тоже продемонстрирует рост — порядка 0,2% в этом году и 0,5% в следующем. По оценкам Международного валютного фонда, международные санкции, вероятно, первоначально привели к сокращению реального ВВП на 1-1,5%, тогда как более длительные ограничения могут в среднесрочной перспективе обернуться потерей примерно 9% ВВП, о чем было сказано в докладной записке 2015 года.

4. Как живут обычные россияне?

Потребительский спрос был главным двигателем роста на протяжении многих лет, и он принял на себя основной удар рецессии, поскольку инфляция, подстегиваемая падением курса рубля, привела к его резкому снижению. Однако теперь темпы инфляции замедляются благодаря более жесткой политике Центробанка, который постоянно держит в уме свою цель по инфляции. Хотя объемам розничной торговли пока еще только предстоит достичь положительных показателей, темпы их снижения уже замедлились, о чем Федеральная служба государственной статистики сообщила 22 февраля. По оценкам Банка России, на конец 2017 года инфляция должна составить 4%, а, по мнению экономистов Bloomberg, к этому моменту темпы роста потребительских цен составят 4,3%.

5. Как текущие прогнозы роста соотносятся с прошлым?

Стоит сказать, что прогнозы не слишком воодушевляющие. Отчасти это объясняется тем, что, как сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, страна нуждается в реформах, чтобы раскрыть свой потенциал. В отсутствие реформ рост экономики России, вероятнее всего, будет ограничиваться 1,5-2%. Этого может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить Путина. Он уже поручил министру экономики Максиму Орешкину подготовить план по ускорению роста до уровня роста мировой экономики к 2019 году, а это значит, что им придется откуда-то взять как минимум один процентный пункт роста.