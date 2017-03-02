/Поглед.инфо/ Втечненият природен газ от Америка и Австралия, на който се надяват в Брюксел, не може да конкурира руския газ, делът на който надхвърля една трета (34%) в енергийното потребление на газ в Европейския съюз. Такива са прогнозите на агенция Bloomberg, както и на водещи нефтегазови компании по света.

Желанието на Брюксел да се избави от зависимостта от руския газ се появи за първи път след особено суровата зима на 2009 г., когато в резултат на спорове между Москва и Киев се случиха прекъсвания на доставките. Оттогава минаха 7 години, но ЕС никога не постигна успех в усилията си да ограничи руските доставки. В подкрепа на прогнозите, че руският газ ще продължава да доминира на европейския пазар, са постоянните съкращения на собственото производство на газ, поради изчерпване на находищата в Северно море и ограничения капацитет на голямото Гронингенско находище в северната част на Холандия.

(рус.ез.)

Россия будет доминировать на энергорынке Европы ближайшие двадцать лет

Сжиженный природный газ из Америки и Австралии, на который так надеются в Брюсселе, не конкурент российскому газу, доля которого сейчас составляет треть (34%) в газовом энергопотреблении Евросоюза. Так считают в агентстве Bloomberg и в ведущих нефтегазовых фирмах планеты.

Желание Брюсселя избавиться от зависимости от российского газа, пожалуй, впервые проявилась после особенно суровой зимы 2009 года, когда из-за споров между Москвой и Киевом возникли перебои с его поставками. С тех пор прошло 7 лет, однако никаких успехов ЕС в этом вопросе так и не добился.

В прошлом году «Газпром» поставил в Европу рекордный объем газа, превышающий даже рекорды советских времен. Доля российского природного газа достигла 34% от всего газа, потребляемого Евросоюзом. Положение не изменится до 2035 года, считают экономисты и аналитики Royal Dutch Shell и BP.

В Европе очень надеются на диверсификацию поставщиков при помощи поставок сжиженного природного газа (LNG) из Америки, производство которого в прошлом году резко увеличилось. Однако пока эти надежды так и остаются надеждами. По крайней мере, до сих пор ни среднесрочных, ни тем более долгосрочных контрактов не подписано. К тому же, цены LNG за пределами Европы значительно выше цен на газ на континенте. В 2016 году поставки сжиженного газа в Старый Свет были незначительными. Причем, доминировал в них газ из Катара.

По мнению главного экономиста по России и СНГ в BP Владимира Дребенцова, Россия наверняка останется крупнейшим поставщиком газа в Европу в течение как минимум двух ближайших десятилетий.

Между тем, Председатель Правления и гендиректор «Газпрома» Виктор Зубков заявил в понедельник, что в этом году поставки газа компании в Европу будут примерно такими же, как в прошлом – т.е. рекордно высокими.

Впрочем, отмечают аналитики лондонской консалтинговой компании Energy Aspects Ltd., определенная конкуренция для «Газпрома» со стороны LNG может возникнуть уже этим летом, потому что привязанные к ценам на нефть цены на газ растут вместе с их ростом и в связи с этим могут стать менее привлекательными для европейских покупателей. К тому же, по мере ввода в строй новых заводов по производству LNG в США и Австралии поставки его в Старый Свет могут увеличиться летом и во второй половине года.

В самом «Газпроме», однако, к этим угрозам относятся спокойно. Экономисты компании осенью несколько изменили цены на голубое золото в контрактах и ослабили влияние на них цен на нефть. Вместо нефти «Газпром» сейчас предпочитает больше привязывать цену на газ для Европы к газовым рынкам на континенте. Это поможет ценам автоматически приспособиться в случае внезапного притока газа из других регионов и стран, в том числе и LNG из США и Австралии.

В пользу российских газовиков и то, что их европейские коллеги неуклонно снижают добычу собственного газа. Причина заключается в быстром истощении месторождений в Северном море и ограниченных мощностях гигантского Гронингенского месторождения газа на севере Нидерландов.

«Места хватит как для увеличившегося предложения LNG, так и роста поставок российского газа,- считает Кристофер Хайнс, глава нефтегазового отдела в компании BMI Research,- потому что добыча европейского газа снижается, а спрос на газ растет. Правда, для российского газа должно будет выполняться одно условие - цены на него должны больше соответствовать ценам в европейских хабах».

Как отмечает Bloomberg, все колебания в объеме поставок российского газа на европейские рынки сильно на сказываются на европейцах. Достаточно вспомнить, что в январе 2009 года, когда из-за споров Москвы и Киева поставки российского газа в Европу сократились, цены на газ, например, в Великобритании выросли на 27%.

Даже с учетом растущего спроса на газ экономики России у РФ достаточно резервов для того, чтобы еще долго оставаться главным поставщиком газа в Европу, заявил в декабре 2016 г. президент Путин. В Shell, которая контролирует почти пятую часть мировой торговли сжиженным газом, считают, что к 2025 году доля LNG в энергопотреблении Европы превысит долю природного газа из Норвегии, но особой конкуренции российскому газу сжиженный газ все равно не составит. В ВР считают, что доля российского газа к 2035 году вырастет с нынешних 34 до 40%. В самом «Газпроме», по словам члена Правления компании Олега Аксютина, полагают, что в ближайшие годы доля российского газа в Европе будет оставаться на том же уровне, что сейчас, и, возможно, подрастет на 1% и достигнет 35% к 2025 г.

Европа и в будущем останется приоритетным рынком для российского газового гиганта. Заместитель Председателя Правления «Газпрома» Александр Медведев заявил на деловой встрече в Сингапуре, что никто не сможет поставлять газ в Старый Свет по таким же низким ценам, как российская компания. Достаточно сказать, что американский газ стоит почти на треть (30%) дороже российского природного газа. И это даже при поставках по самому дорогому маршруту – через Украину.