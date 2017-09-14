/Поглед.инфо/ В американското издание Boston Review се появи статия, чийто автор обсъжда стратегията на руския президент, което му позволи да постигне признание на Русия на световно ниво.

Американският журналист смята, че международната стратегия на Путин е да подобри отношенията с целия свят, включително със страните от Запада, за да постигне световно признание.

На примера на отношенията между Русия и Съединените щати, авторът на статията в Boston Review разглежда как е въплътена стратегията на руския президент. Той бе първият чуждестранен лидер, който се свърза с Съединените щати след катастрофалните атентати от 11 септември 2001 г., за да предложи помощ в борбата срещу тероризма. Журналистът смята, че Русия е оказала ценна помощ в началните етапи на войната на САЩ срещу "Ал Кайда" и "талибаните" в Афганистан, и двете страни бяха за създаване на алианс срещу тероризма. Путин дори проучи възможността за разширяване на сътрудничеството на Русия с НАТО.

Авторът на американската публикация разглежда като апогей на сближаването между САЩ и Русия през 2002 г., когато Путин и Буш публикуваха Съвместна декларация на руско-американската среща на върха в Москва и Санкт Петербург, в която предложиха стратегическо партньорство, което означаваше, че двете страни ще работят заедно в общи интереси и с равни права.

Малко по-късно, на срещата на високо равнище между Русия и НАТО, Руската федерация и Северноатлантическият алианс подписаха споразумение, озаглавено "Отношенията между НАТО и Русия: ново качество". Също така беше създаден Съвета Русия-НАТО, по който съюзници от всяка страна трябваше да работят като партньори за координиране на съвместните политики.

/рус.ез./

Boston Review пишет: «По мере того, как отношения между США и Россией стали более теплыми, Путин смягчил свои возражения против решения США выйти из Договора по противоракетной обороне и решения НАТО о расширении в страны Восточной Европы, в том числе три бывших советских страны Балтии».

Все это, по мнению обозревателя американского издания, помогло Путину добиться признания России великой державой на мировом уровне. Как считает журналист, в этом главе РФ помогла отраженная сила самих Соединенных Штатов. И именно в этом, по мнению американского корреспондента, и заключалась гениальная стратегия Путина: обернуть мощь Америки в пользу России.

И хотя представитель американского средства массовой информации назвал такую стратегию «навязчивой», он признал: это сработало. Причем сработало не только на международном уровне, на котором Россия получила выдающуюся глобальную власть, но и на внутренних вопросах: таких, например, как расширение территории. То есть Россия стала крупным глобальным игроком, а также вернула себе полуостров Крым.

Стратегия Владимир Путина помогла России и в ситуации в Сирии, куда страна была приглашена Башаром Асадом, попросившим о помощи в борьбе с террористами. Есть и еще один показатель, что план Путина сработал. Этот показатель – его собственные рейтинги. Boston Review приводит такую статистику: если в конце 2013 года рейтинг Путина среди россиян опустился до 61% (что тоже очень немало), то в июне 2015 он уже взлетел до 89%.

И автор приходит к выводу, что Путин, чья стратегия помогла сделать Россию великой державой, и будет и дальше ее придерживаться. Более того, журналист Boston Review уверен: любой другой человек, оказавшийся в кресле главы государства после выборов 2018 года, даже если этим человеком станет кто-то из российской оппозиции, все равно сохранит приверженность великодержавным стремлениям России и будет противостоять любым посягательствам Запада.

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