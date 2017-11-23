/Поглед.инфо/ Руската корпорация „Ростех”, която сега е подложена на санкции, понастоящем води преговори с правителствата на няколко държави, което означава, че САЩ ще трябва да наложат санкции и срещу страните, с които руската държавна корпорация сътрудничи: Индия, Китай, Обединените арабски емирства.

Но не е ясно как може да се осъществи това. В същото време търсенето на руски технологии в света нараства.

По повод на санкциите, Сергей Чемезов - генерален директор на държавната корпорация каза, че членството на Русия в Световната търговска организация (СТО) на практика облагодетелства САЩ: "Встъпихме в СТО и какъв е резултатът? СТО бе създадена, за да създаде равни условия за търговия на всички участници в пазара. Къде тук са равните условия, когато една държава диктува условията си на останалите според собствените си интереси?"

(рус.ез.)

Гендиректор Ростеха заявил, что санкции США против российских предприятий ни к чему не приведут

Санкции: кто кого

Сергей Чемезов — давний соратник президента России Владимира Путина- Гендиректор Ростеха отрицает эффективность санкций. Он также считает, что членство в ВТО не пошло России на пользу.

Близкий соратник российского президента Владимира Путина заявил, что санкции, принятые против него и возглавляемой им государственной компании, ни к чему не приведут.

Сергей Чемезов — генеральный директор государственной корпорации Ростех, основанной в конце 2007 года для развития промышленного производства и экспорта товаров для гражданского и оборонного сектора. В корпорации работают 453 тысячи человек, ее прибыль в 2016 году составила 18,9 миллиардов долларов.

В 2014 году, когда президентом был Барак Обама, Чемезову запретили въезд в США. Кроме того, сама корпорация также оказалась под санкциями США после вмешательства России в конфликт на востоке Украины.

Выступая в понедельник на авиасалоне в Дубае, Чемезов заявил, что Ростех в настоящее время ведет переговоры с правительствами нескольких государств, что означает, что США придется ввести санкции против всех стран, с которыми сотрудничает его корпорация.

«Мне непонятно, как они будут вводить санкции против всех: Индия, Китай, Арабские Эмираты. Я просто не понимаю, как это будет происходить», — сказал он.

Чемезов добавил, что членство России во Всемирной торговой организации (ВТО) позволило США получать выгоду за счет его страны: «Мы вошли в ВТО, а какой от этого результат? ВТО создавалось для того, чтобы создать равные условия для торговли всех участников рынка. Где ж тут равные условия, когда одна страна диктует свои условия всем, исходя из собственных интересов?»

По сообщениям некоторых СМИ, Чемезов познакомился с Путиным во время службы в КГБ в Восточной Германии в 1980-х. Кроме того, в понедельник на авиасалоне выступил Виктор Кладов, директор корпорации Ростех по международному сотрудничеству и региональной политике.

Кладов заявил, что интересы России в поставке оборонных и других технологий на Ближний Восток, где спрос на них растет, не должен восприниматься как прямая угроза таким компаниям, как Boeing и Lockheed Martin. «Я не считаю, что мы уводим у кого-либо рынок. Мы просто занимаем положенную долю», — сказал Кладов.

Он добавил, что многие страны Ближнего Востока давно сотрудничают с Россией, еще со времен СССР, и они привыкли к тому оборудованию, которое продает Москва.

Кладов также отметил, что поставки российских военных разработок на Ближний Восток ограничены: Россия сотрудничает только с правительствами, имеющими реальную законную власть. Кладов добавил, что не все страны, судя по имеющимся данным, следуют этому же принципу.

Он заявил: «Территория Сирии сейчас почти на 100% очищена от сторонников ИГИЛ, и на освобожденных землях мы обнаружили множество складов с западными боеприпасами. И вот главный вопрос: как они попали к террористам?»

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