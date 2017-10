/Поглед.инфо/ Започващият като трилър комедийно-политически сериал "Как световният хегемон побеждава Северна Корея"- достигна до най-ниското ниво на маразъм. Както съобщава CNN, позовавайки се на севернокорейския портал 38 North, този път да победи другаря Ким, назначен от Тръмп за основното зло в света, не позволиха гнусните и коварни руснаци, които спряха в началото кибервойната срещу КНДР. И най-подлото и коварно в тези руснаци е това, че самите те не са знаели за началото на тази война, нито за това, че са я прекъснали.

Все пак, всичко нека бъде поред. След речта си в ООН, където Тръмп обеща да унищожи "Човека-ракета" и неговата страна, а Ким Чен Ун обяви американския президент за луд старец, отношенията между тях не се подобриха, но не се и промениха. Ким както пускаше ракетите, така ги и пуска, а Тръмп както заплашваше, така и продължава да заплашва. С една дума, стабилност. Световната общност, особено тези, които живеят близко до КНДР, в момента за сто и първи път изразиха загриженост и помолиха двете страни да преговарят за прекратяване на този спектакъл, да спасят спокойно, без опасения да получат някаква диктаторска водородна бомба, или някаква демократична Tomahawk с ядрена бойна глава, но САЩ заяви, че севернокорейските власти не са готови да водят преговори и да установят диалог за нормализиране на отношенията със Съединените щати. Такова изявление бе направено в понеделник от представителя на Белия дом Сара Сандърс. "Има разлика между преговорите и осигуряването на дипломатически натиск. Подкрепяме дипломатическия натиск върху Северна Корея, който продължаваме да правим. Времето за преговори с КНДР все още не е дошло ", каза Сандърс. Доналд Тръмп заяви, че намерението на държавния секретар на САЩ Rex Tillerson да започне преговори с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун е загуба на време. "Казах на нашия прекрасен държавен секретар Рекс Тилърсън, че той си губи времето, опитвайки се да започне преговори с "Човека-ракета". Запази енергията си, Рекс, ще направим това, което трябва да се направи ", пише Тръмп в Twitter.

Donald J. Trump✔ @realDonaldTrump

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...

5:30 PM - Oct 1, 2017

«Милое обращение с человеком-ракетой не работало на протяжении 25 лет, почему оно сейчас будет работать? Клинтон провалился, Буш провалился, и Обама провалился. Я не провалюсь», — написал Трамп.

Власти КНДР, в общем-то, согласились — нечего тратить время попусту и заявили о новых испытаниях. Вот тут-то и родился в светлых и афроамериканских головах Пентагона план победить корейцев в кибервойне. «Газета Washington Post сообщила, что в выходные дни американское Кибернетическое командование провело операцию, осуществив атаку на хакеров, связанных с военной разведкой Северной Кореи» , сообщает CNN. Мельком, правда, там проходит информация, что атаковались не только хакеры, но и государственные компьютерные серверы, а это уже кибернападение на государственном уровне. Однако, неполживое американское CNN не стало заострять на этом внимание, зато в подробностях сообщило, что при подготовке к кибервойне американская армия внезапно наткнулась на русских.

«По данным проекта 38 North, отслеживающего новости из Северной Кореи, российская государственная компания «ТрансТелеКом» предоставила режиму Ким Чен Ына новый канал интернет-соединения. Эксперты по кибербезопасности также подтверждают, что новое соединение проходит через Россию» — сообщает американское СМИ. В частности, информацию 38 North полностью подтвердил Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. По этим данным, соединение от «ТрансТелеКома» стало фиксироваться около 09:08 UTC (12:08 мск) в воскресенье, 1 октября. До этого запросы как от пользователей интернета в Северной Корее, так и от пользователей из других стран, заходящих на северокорейские ресурсы, направлялись по одному и тому же маршруту, указывают в 38 North. Этот маршрут связывал интернет-провайдер КНДР Star JV с китайским China Unicron.

«Это приведет к укреплению потенциала Северной Кореи в сфере кибербезопасности, а также к снижению ее зависимости от Китая. Данный шаг был предпринят в момент усиления напряженности с Соединенными Штатами Америки. Ранее интернет-трафик Северной Кореи проходил только через одно соединение, которое обеспечивала китайская телекоммуникационная компания China Unicom. Теперь же Пхеньян получил дополнительную поддержку со стороны России. Это очень важный момент, поскольку Соединенные Штаты в настоящее время усиливают давление на китайские компании, требуя от них прекращения деловых связей с КНДР, которая продолжает проводить ракетно-ядерные испытания.

Новое интернет-соединение также укрепит кибербезопасность Северной Кореи. «Увеличивая количество интернет-соединений на входе и выходе из страны, Пхеньян повышает свою защищенность от атак. Теперь Москва может расценить американскую атаку на Северную Корею как провокационный шаг против России. А это способно привести к эскалации напряженности между США и Российской Федерацией», — рассказал эксперт по кибербезопасности Брайс Боланд, работающий в фирме FireEye. Теперь, когда развитию интернета в Северной Корее начала помогать Россия, ситуация может осложниться. Атаки против северокорейских хакеров и компьютерных серверов могут сейчас проходить через российскую инфраструктуру интернета. «Это победа России», - констатировал в конце интервью Боланд», — рассказали американские СМИ.

И тут бы нам порадоваться хитрому плану, который нанес американцам поражение на их поле, но самое смешное в этой истории — сама Россия не только не знала, что победила, но и воевать не собиралась. Представитель ТТК заявил, что задолго до Трампа — в 2009 году, по договору с Korea Posts and Telecommunications Corp компания имеет стык магистральных сетей связи с Северной Кореей. С тех пор никаких новых соглашений стороны не заключали, почему этот вопрос всплыл именно сейчас, не понимает. Более того, данное соединение давным-давно обозначено на их официальном сайте, где показана карта сети компании.

Итого, мы имеем либо катастрофический ляп американских кибервойск, которые решили идти на КНДР, не удосужившись даже посмотреть в поисковике, куда те подключены. Либо очередную попытку хоть за что-то увязать Путина и КНДР, дабы иметь повод ввести новые санкции и заставить РФ ругаться с КНДР вместо Трампа.

И ведь это там еще русских хакеров не обнаружили.

