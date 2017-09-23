/Поглед.инфо/ Външните министри на Китайската народна република и Руската федерация остро разкритикуваха през Общото събрание на ООН враждебното отношение на администрацията на Тръмп спрямо Иран и "военната й истерия" към Северна Корея. И двамата външни министри последователно заявиха, че техните страни са основни поддръжници на мирен, демократичен и разумен подход към глобалните проблеми; и че глобализацията, информационните технологии и нововъзникващите пазари свалят САЩ от подиума на суперсила.

Министър Лавров обаче посочи, че Русия е доволна от отделни положения в първата реч на американския президент пред ООН. Според анализаторите, в речта на Тръмп руснаците виждат признание, че САЩ трябва да участват на световната сцена с останалите държави, да избягват намеса в делата на други страни, а също така да не им диктуват какво да правят.

В речта си на сесията на Общото събрание на ООН във вторник Тръмп неколкократно използва думата "суверенитет", заявявайки, че той трябва да стане основа на международните отношения и колективните действия. Но той не поясни, дали САЩ възнамеряват да уважават суверенитета на онези държави, които не им харесват, като Венецуела, Северна Корея, Иран...

(рус.ез.)

Россия и Китая с трибуны ООН встают в оппозицию к мировому порядку под руководством США

Россия и Китай во время выступлений в ООН бросили вызов

глобальному лидерству США, резко раскритиковал враждебное отношение администрации Трампа к Ирану, ее «военную истерию» из-за Северной Кореи и ее отношение к остальному миру.

Воспользовавшись тем, что президент Дональд Трамп впервые выступил с этой всемирной трибуны, министры иностранных дел КНР и РФ попытались представить свои страны в образе главных сторонников мирного, демократического и разумного подхода к глобальных делам. Использовав данную возможность, они также заявили, что глобализация, информационные технологии и формирующиеся рынки свергают США с пьедестала сверхдержавы.

«Процесс формирования полицентричного мироустройства — объективная тенденция, — заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив с легким сарказмом, — К этой тенденции придется адаптироваться всем, включая тех, кто привык вести дела в мире по-хозяйски».

Китайский министр иностранных дел Ван И был немного более дипломатичен. «Мы живем в эпоху, определяющей чертой которой является усиливающаяся тенденция укрепления многополярного мира», — сказал он, отметив затем, что в нашем мире «происходят глубочайшие изменения в международном ландшафте и балансе сил».

«Страны могут быть равными», заявил китайский министр. Он призвал ООН встать в центре мирового порядка, чтобы «страны могли быть равными, чтобы страны могли вместе управлять мировыми делами».

Лавров, произнесший свою речь после попыток России дезорганизовать выборы в США посредством серии хакерских кибератак, с каменным лицом призвал выработать «правила ответственного поведения в цифровой сфере», а потом добавил: «Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии киберпреступности, включая хакерство».

Трамп написал в июле в Твиттере, что он обсуждал с президентом Владимиром Путиным вопрос о создании российско-американского подразделения кибербезопасности, вызвав громкие вопли протеста со стороны демократов и прочих политических сил, глубоко обеспокоенных продолжающимися расследованиями предполагаемой связи между Россией, предвыборным штабом Трампа и президентом, который неоднократно заявлял, что хочет улучшения отношений с Москвой.

После прихода Трампа в Белый дом отношения остаются напряженными, однако Лавров отметил, что Россия довольна отдельными положениями первой речи Трампа в ООН. По мнению аналитиков, русские увидели в речи американского президента признание того, что США должны делить мировую сцену с остальными и избегать вмешательства в дела других стран, а также не поддаваться позывам диктовать им, что надо делать.

Выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп щедро сдабривал свою речь словом «суверенитет», заявляя, что он должен стать основой международных отношений и коллективных действий. Правда, он дал понять, что не намерен соблюдать суверенитет тех стран, которые ему не по нраву, в том числе, Венесуэлы, Северной Кореи и Ирана.

«Отрадно, что президент США Дональд Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах. О том, что надо обеспечивать лидерство примером, не диктовать волю другим народам. О том, что страны с различными ценностями, культурным укладом и устремлениями могут не только сосуществовать, но и работать рука об руку на основе взаимоуважения. Думаю, под этими словами может подписаться каждый», — сказал Лавров.

Если не считать этой ремарки, добрых слов для США Лавров практически не нашел. Он осудил «очень опасную конфронтационную спираль вокруг КНДР» и упомянул высказывания Трампа об усилении ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

В преддверии заседания Генеральной Ассамблеи ООН Трамп грозил Северной Корее «огнем и яростью», если та начнет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам. Выступая в ООН, Трамп вызвал растерянный смех, а затем и критику своим заявлением о том, что если Северная Корея будет угрожать США, он «полностью уничтожит» эту страну.

«Нагнетание военной истерии — не просто тупиковый, а губительный путь», — отчитал Трампа Лавров, добавив при этом, что Россия «решительно осуждает ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН».

Министр иностранных дел Ван И напомнил всем, что члены Совета Безопасности ООН «должны быть примером», и подчеркнул, что «диалог лучше конфронтации».

Китайский министр отметил, что во время шестисторонних переговоров с участием Южной Кореи, Китая, США, России, Северной Кореи и Японии в 2005 году «Соединенные Штаты обязались нормализовать отношения с КНДР». «Мы призываем США выполнить свои прежние обязательства, и мы призываем все стороны сыграть конструктивную роль в ослаблении напряженности», — заявил Ван И. Далее он отметил, что «переговоры это единственный выход».

Китайский министр сказал, что его страна «будет твердо выступать за денуклеаризацию Корейского полуострова», а затем добавил: «Китай всегда является силой мира». Эту тему затронул и Лавров, представив Россию, которая в 2014 году вторглась в Крым и аннексировала его, той силой, которая выступает за равновесие, стабильность и мир во всем мире.

Он намекнул, что того же самого нельзя сказать о США. «К сожалению, в арсенале ряда западных государств все чаще преобладает не дипломатия, а грубое давление», — заявил министр, а затем начал критиковать американскую политику в отношении Ирана и намеки Трампа на то, что он выйдет из многостороннего Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на облегчение санкционного режима.

«Применение односторонних санкций — сверх тех, которые вводит СБ ООН — нелегитимно и подрывает коллективный характер международных усилий, — сказал Лавров. — Сегодня все с тревогой наблюдают, как вводимые США все новые односторонние рестрикции в отношении Ирана, да еще и экстерриториального характера, ставят под угрозу реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий, ставшего одним из важнейших факторов региональной и международной стабильности».

Затем он упрекнул США за их действия в отношении российской союзницы Венесуэлы, которая находится в состоянии замедленного распада, так как правительство отказалось от демократического управления страной, а население живет в условиях острого продовольственного дефицита, вызванного бесхозяйственностью в экономике.

В своем выступлении в ООН Трамп сослался на санкции, введенные США против этой латиноамериканской страны, и заявил, что готов «к дальнейшим действиям». Президент Николас Мадуро «причиняет ужасную боль и страдания народу этой прекрасной страны», сказал Трамп и призвал восстановить там демократию.

Лавров заявил, что «подстрекательства к беспорядкам и угрозы силового вмешательства в целях „демократизации" Венесуэлы недопустимы». «В любых внутренних конфликтах международное сообщество должно поощрять стороны к национальному примирению и компромиссам», — отметил он. А ультиматумы, добавил Лавров, «никогда не доводили до добра».

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