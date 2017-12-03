/Поглед.инфо/ На американските военни им предстои да решат: “да оглавят ли предстоящата революция” в сферата на изкуствения интелект или “да станат нейна жертва” на фона на новите предизвикателства от страна на Китай и Русия, предупреждават експертите в неотдавна публикувания докад. Според тях, на Вашингтон му е време да постави на първо място въпроса за отделяне на средства за развитие на изкуствения интелект, за да не загуби новата надпревара във въоръжаването, съобщава CNN.

Според бившият заместник-министър на отбраната Робърт Уърк, след малко повече от 60 години от момента, в който съперничеството със СССР в “космическата надпревара” сложи началото на новата ера на разработванието на балистическите ракети, САЩ отново се сблъскаха със стремително изострящата се международна конкуренция в надпреварата за изкуствения интелект. Идеята, съгласно която бързото развитие на изкуствения интелект ще определи следващото поколение оръжия, беше формулирана за пръв път от бившия министър на отбраната Чък Хейгел през 2014 година, напомня CNN. И сега САЩ рискуват да загубят новата “надпревара в областта на изкуствения интелект” от Китай и Русия.

Американският стратегически изследователски център RAND в септемврийския си доклад изрежда възможните области, в които се използва изкуствения интелект, между които – създаване на по-гъвкави системи, с възможно най-малко разходи, разработване на по-ефективни обучаващи системи, програмно осигуряване, което обработва огромно количество данни, получени при разузнаване чрез наблюдение или необходими за “анализа на живота” (с използване на безпилотен летателен апарат - БПЛА с цел събиране на разузнавателни данни, на тактическо разузнаване, на наблюдение); усъвършенстване на системата за разпознаване на лица; интелектуални системи за поддръжка на тактически учения и АСУ (автоматични системи за управление) на бойните действия при провеждане на така наречените полуавтоматични операции, предполагащи действия и в автоматичен режим, и други, се казва в статията.

Но трябва да се обърне внимание на още един доклад, който беше публикуван в сряда и предоствен за запознаване “изключително на журналистите от CNN”. Съставен е от споменатия по-горе Робърт Уърк и специалистите от компанията Govini, занимаваща се с обработка и анализ на данни по поръчка на правителствените структури. Те предупреждават, че американските военни трябва сега да определят и да решат: искат ли “да оглавят предстоящата революция” в сферата на изкуствения интелект, или “да станат жертва” на фона на растящите предизвикателства от страна на Китай и Русия. “Въпросът стои доста остро и отговорът ще зависи от това, доколко Министерството на отбраната (МО) осъзнава революционния военен потенциал на ИИ и напредничавите автономни системи”, се отбелязва в доклада.

В частност, според експертите, Белият дом и Пентагона трябва да определят в какви мащаби САЩ не увеличават изследванията и разработките в областта на технологиите, свързани с изкуствения интелект, включително и перспективните компютърни системи, изкуствените невронни мрежи, големите данни, машинното обучение, автоматизираните системи и робототехниката. Авторите на доклада считат също, че Съединените щати трябва ясно да определят националната си стратегия по отношение на това, колко активно ще разработават новите системи, оперативните и организационните концепции, които предполагат използване на постиженията в областта на изкуствения интелект при решаване на военни задачи и бойни операции. Важна част от тази стратегия е “автономността”, която се постига по пътя на “предаване на упълномощена структура на правото да взема решения и да действа в определени граници”, отбеляза бившият заместник министър на отбраната на САЩ Робърт Уърк в интервю пред CNN.

(рус.ез.)

Он также подчеркнул, что хотя критики часто предостерегают от разработки автономного наступательного оружия из опасений потерять оперативный контроль, США в своём стремлении к использованию «ограниченного искусственного интеллекта» всегда будут отдавать предпочтение управлению, осуществляемому человеком. Однако машина при этом получит возможность «самостоятельно создавать и выбирать различные направления действий для достижения поставленных целей на основе своих знании и представлений о самом мире и о текущей обстановке»,пояснил Уорк. «Они беспокоятся, что это будет Терминатор, но США представляют себе нечто более похожее на Железного Человека», — рассказал он в интервью CNN, подразумевая популярного «супергероя» из комиксов, который представляет собой человека в экзоскелете.

США уже начали использовать элементы искусственного интеллекта в военных платформах и стратегиях, и это наиболее заметно по инвестированию $400 млрд в единый ударный истребитель F-35 Joint Strike Fighter, сообщает CNN. По мнению Уорка, этот новый истребитель, сочетающий в себе блок датчиков и программное обеспечение, используемое для быстрого сбора и интерпретации данных, является «ключевым примером творческих возможностей человека» и «идеальным примером взаимодействия человека и машины», которое должно использоваться и на других военных платформах. «Система собирает данные и отображает их так, как сам пилот это сделать не смог бы», — рассказал эксперт. В то же время он отметил, что несмотря на некоторые успехи в реализации новейших технологий, реакцию американских властей на современную обстановку вряд ли можно считать столь же «идеальной».

И Китай, и Россия недавно подчеркнули важность искусственного интеллекта для будущего мировой экономики и военной мощи, сообщает CNN. В частности, выступая перед школьниками во время всероссийского «открытого урока» в сентябре, президент России Владимир Путин заявил, что страна, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет «властелином мира». Путин также подчеркнул: «Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы». Слова президента России отражают то, над чем уже довольно давно размышляют учёные России и всего мира, поясняет CNN. По сообщениям СМИ, в России ведётся активная работа по созданию беспилотных летательных аппаратов и транспортных средств военного и гражданского назначения. Сообщается также, что российские военные также разрабатывают роботы, системы вооружений для уничтожения БПЛА и крылатые ракеты, которые смогут анализировать данные с радаров и принимать решения при выборе высоты, скорости и направления своего полёта.

А правительство Китая опубликовало в июле подробную дорожную карту с изложением государственного плана, в котором приоритетной задачей названо развитие и применение искусственного интеллекта. По мнению Уорка, это можно назват «моментом спутника» В одной из статей в китайском правительственном издании подчёркивается «Искусственный интеллект стал новым направлением в международной конкурентной борьбе. Это стратегическая технология, которая ведёт в будущее. Крупнейшие развитые страны мира считают развитие искусственного интеллекта одной из главных стратегий повышения национальной конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности». Китай рассчитывает занять лидирующие позиции в мире в области технологий ИИ, напрямую объединив разработки в сфере обороны с разработками промышленного и коммерческого назначения, поясняет CNN.

Хотя Пентагон и компании из Кремниевой долины в последнее время инвестируют в сферу научных исследований и разработки искусственного интеллекта в США, однако рассчитывать лишь на финансирование со стороны американских структур, занимающихся коммерческими разработками, будет недостаточно для успешной реализации новых стратегий, уверен Уорк. Грег Аллен из Центра науки и международных отношений при Гарвардском университете также считает, что в настоящее время у Соединённых Штатов нет чёткого плана действий, который бы позволил идти в ногу с зарубежными конкурентами. И это несмотря на прогнозы, согласно которым искусственный интеллект «имеет потенциал и может стать преобразующей технологией в сфере обеспечения национальной безопасности, наравне с ядерным оружием, самолётами, компьютерами и биотехнологиями», отмечает Аллен в своей недавно опубликованной научной статье

Однако Уорк и аналитики из компании Govini надеются, что их совместный доклад призван помочь заложить основы национальных мер реагирования на явные, по их мнению, «вызовы со стороны иностранных держав». Предоставив результаты анализа государственных расходов на ключевые компоненты искусственного интеллекта в период с 2012 по 2017 год, авторы доклада дают рекомендации руководству Министерства обороны и Белого дома относительно того, как США должны реагировать на вызовы со стороны Китая и других стран. И они приходят к общему выводу, что Пентагон также «подкрепляет свои слова делами» — однако в вопросе, касающемся стратегии развития искусственного интеллекта для следующего поколения оружия Америке «предстоит сделать ещё очень много», подчеркнул Уорк в интервью CNN. В докладе также приведён анализ американских военных расходов на системы искусственного интеллекта за последние пять лет, который показывает, что основное внимание Пентагон уделяет вопросу сбора данных и использования этих данных в разработке двух основных компонентов стратегии: при разработке систем виртуальной реальности (тренажёрная техника и технология моделирования) и системы машинного зрения и автоматического анализа видеоинформации (данных, указывающих системе, по каким объектам вести огонь, а по каким — нет), поясняется в статье.

Однако при всей важности фундаментальных элементов искусственного интеллекта, Соединённым Штатам пора расставить приоритеты и выдвинуть на первый план меры по применению этих достижений в соответствии с поставленными задачами, считает аналитик Мэтт Хаммер из компании Govini. По его словам, Пентагону следует увеличить свои расходы на «передовые компьютерные технологии», являющиеся основой для более широкого применения, и технологию аналитической обработки данных, которая используется при отображении информации для оператора. Ещё одним направлением, которому США должны уделить особое внимание, является совершенствование «облачных систем», имеющих большое значение для увеличения скорости обработки данных, подчеркнул Хаммер в интервью CNN.

В конечном итоге для того, чтобы поставить на первое место вопрос о выделении средств на развитие искусственного интеллекта, «необходимо, чтобы инициатива принятия национальных мер реагирования исходила из Белого дома», уверен Уорк. «Доклад подготовлен с тем, чтобы не только помочь руководству военного ведомства подумать о том, во что вкладывать средства, но и, надеюсь, помочь Белому дому продумать масштабы национальных мер реагирования», — заключил замминистра обороны США Роберт Уорк в интервью CNN.

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