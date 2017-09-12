/Поглед.инфо/ Макар че отдавна е на власт, Владимир Путин се радва на колосалната подкрепа на населението. Поради това го наричат най-влиятелният човек в света.

Къде се крие източникът на могъществото на руския президент се опитва да разбере журналистът от CNN Фил Блек. Според него, Путин разполага с три ключови инструмента: кибероръжие, военна мощ и култ към личността. Заедно, те образуват доста ефективна система на влияние.

(рус.ез.)

Секреты могущества Путина

Президент Путин

Владимир Путин пользуется колоссальной поддержкой населения и длительное время находится у власти. Поэтому его называют самым влиятельным человеком в мире. В чем источник могущества российского президента, разбирался Фил Блэк (Phil Black).

У Путина есть три ключевых инструментария: кибероружие, военная мощь и культ личности. Вместе они образуют довольно эффективную систему влияния.

Москва отрицает обвинения во вмешательстве российских хакеров в американские выборы. Россиян также обвиняют в кибератаках на компьютерные системы других стран, таких как Эстония и Украина. Но Москва отрицает и эти обвинения. У России — огромные хакерские возможности как на государственном уровне, так и криминального характера. Следы ведут во времена СССР, когда его университеты были ориентированы на подготовку инженеров мирового уровня.

Власть Путина многократно увеличивается благодаря его личному контролю над российскими вооруженными силами, обладающими значительной мощью. Большая часть оружия, включая ядерное, также является советским наследием. Путин вложил в модернизацию российской армии огромное количество средств. Но многие эксперты считают, что российское конвенциональное оружие имеет ограниченные возможности, чтобы использовать военную силу далеко за пределами страны.

Один из ключевых источников могущества Путина - его невероятная популярность среди граждан. Чем больше мировые лидеры критикуют поведение Путина, тем больше россияне поддерживают своего президента. Уровень доверия Путину взлетел вверх сначала в связи с событиями на Украине, а затем — в Сирии. Причина? Многие россияне действительно заинтересованы в том, чтобы их страна оказывала влияние на мировые события, даже несмотря на такие негативные последствия, как введение санкций и снижение уровня качества жизни.

Путин также извлекает выгоду из политической системы и медийного пространства, предполагающих абсолютную нетерпимость к критике в адрес президента. Вне всяких сомнений, Владимир Путин — могущественный и непредсказуемый лидер, но в то же время он ограничен в своих действиях рядом серьезных проблем. Российская экономика не развивается. Поэтому существует и другая теория о Путине и системе его влияния: он хорошо ведет игру, имея на руках слабые карты.

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