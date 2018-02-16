/Поглед.инфо/ Из доклада на ръководителя на американското национално разузнаване за Сената на САЩ.

Ситуацията в зоната на конфликта в източната част на Украйна през 2018 година няма да излезе от задънената улица, се казва доклада на ръководителя на Националното разузнаване на САЩ Дън Коутс.

„Конфликтът в източна Украйна изглежда ще остане в задънена улица и ще се характеризира с променливо ниво на насилие“ - се отбелязва в документа, публикуван на сайта на Комитета на Сената на САЩ по разузнаването.

„Мащабно настъпление на която и да от страните през 2018 година е малко вероятно, въпреки че оценките на всяка от страните могат да променят ситуацията, ако тази страна счете, че другата страна сериозно оспорва статуквото“ - също се казва доклада.

В същото време, съгласно доклада, Русия „ще продължи военната, политическата и икономическата кампания по дестабилизация на Украйна“ за да попречи на нейните опити да се интегрира в структурите на ЕС и да укрепи връзките си с НАТО.

Според Д. Коутс Русия ще „варира нивата на насилието за натиск срещу Киев и изграждане на формата на преговорите в полза на Москва“.

Също съгласно доклада, във Вашингтон очакват, че Русия ще използва нови възможности в сферата на кибер въоръжението против Украйна.

Какво още интересно има, приложено към Русия:

(рус.ез.)

1. Россия упомянута в докладе 67 раз. Китай - 36.

2. Россия и Китай указаны в качестве основных угроз американской национальной безопасности. Остальные страны-противники США воспринимаются как региональная угроза. В разведывательной среде основные противники среди региональных оппонентов - иранская и кубинская разведки.

3. Рссия, Китай, Иран и КНДР будут усиливать кибератаки на США и будут испытывать более эффективные и опасные системы кибероружия.

4. Россия будет проводить масштабные кибероперации, в том числе и против Украины, используя ее как испытательный полигон для своего кибероружия, чтобы более эффективно применять его против США и НАТО.

5. Кибероружие стоящее на вооружении России является эффективным, недорогим и низкорисковым, что делает ее самым опасным оппонентом США в этой области.

6. Россия продолжит вести подрывную деятельность против США и американских союзников в Европе, используя как кибероружие, так и информационно-пропагандистские, а также дипломатические мероприятия, для того, чтобы усиливать брожение в рядах американских "союзников", а также в самих США.

7. Россия продолжит разработку и постановку на вооружение новых опасных образцов крылатых ракет средней дальности. Кроме того, будет активно проводиться работа по модернизации и постановки на вооружение обычных и ядерных сил и средств защиты и нападения.

8. Россия и Китай будут продолжать расширять свои возможности в спутниковой сфере, запуская больше разведывательных и навигационных спутников, а также развивая антиспутниковые системы, что угрожает орбитальной спутниковой группировке США. Испытания этих образцов оружия идут под видом "экспериментальных" запусков.

9. Россия и Китай в ближайшие несколько лет достигнут существенного прогресса в разработке антиспутникового оружия, в том числе и энергетических систем поражения спутников на орбите посредством вывода из строя их электроники.

10. Поставки Россией Ирану современных систем ПВО обеспечили Ирану надежное прикрытия для разработки и постановки на вооружение самых больших и дальнобойных баллистических ракет на Ближнем Востоке, а также других видов современных вооружений.

11. Война в Сирии решительным образом переломлена в пользу Асада благодаря России и Ирану. Россия и Иран закрепятся в Сирии, даже несмотря на то, что война еще будет продолжаться некоторое время. Дамаск уже взял под контроль большую часть ключевых районов, а общий уровень насилия снижается.

12. "Оппозиция" Асаду уже не способна его свергнуть или преодолеть свои внутренние слабости. Тем не менее ресурсов у нее хватит, чтобы затянуть войну еще примерно на год. ИГИЛ продолжает слабеть, но еще сохраняет ресурсы для проведения отдельных операций в Сирии в течение 2018 года.

13. Россия не сможет заставить Асада пойти на существенные уступки оппозиции и Дамаск продолжит действовать в переговорах с оппозицией с позиции силы. Тем не менее, Россия и Иран будут основными донорами правительства Асада и в 2018 году.

14. Россия и Иран надолго останутся в Сирии, разместив там свои базы, а также обеспечив свои нефтяные интересы. Иран кроме того обеспечит работу моста Тегеран-Бейрут. Попытки курдского автономизма встретят отпор со стороны России, Ирана и Турции.

15. Россия будет активно работать с оппортунистическими европейскими политиками, а также при необходимости сотрудничать с США там, где это обеспечивает продвижение российских интересов. Основная цель - укрепление и расширение сфер влияния на территории бывшего СССР и подрыв НАТО.

16. Стратегическая цель России - переход к реальному многополярному миру,. для чего необходимо подрывать США и систему их союзов, для чего будет применяться самый широкий инструментарий. Оппозиция этому курсу внутри страны будет вести к дальнейшему закручиванию гаек.

17. Экономическое давление на Россию посредством санкций не заставит ее пойти на уступки по Сирии, Украине или где-либо еще. Скорее наоборот, экономическое давление на Россию делает ее внешнюю политику более опасной и непредсказуемой для США.

18. Проблемы, рост коррупции режима Порошенко и разочарование происходящим на Украине среди украинцев, могут привести к досрочным выборам, чему Россия может способствовать. Никаких шансов на то, что Украина в 2018-м году восстановить контроль над Донбассом нет.

19. По СНГ - Белоруссия будет рассматриваться как буфер между Россией и НАТО и оставаться в российской сфере влияния, Карабах будут продолжать "морозить", Среднюю Азию будут совместно с Китаем продолжать выводить из под американского влияния. конфликт в Молдавии будет продолжаться - США и ЕС будут делать ставку на правительство, Россия на президента.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели