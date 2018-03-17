/Поглед.инфо/ Изказването на Тереза Мей в британския парламент по повод на необходимостта „да накаже Русия“ отново изведе на авансцената на информационното пространство многобройните руски и чуждестранни „лидери на мнения“. Последните се наслаждават на перспективите за това, как великият и могъщ Запад под предводителството на мъдрите и разумни англичани по всякакъв начин ще унижава и ще банкрутира Русия.

Понякога се създава усещането за дежавю и паметта неволно се обръща към 2014, но тогава истеричната реакция можеше да бъде оправдавана с това, че санкциите се въвеждаха за пръв път в историята на постсъветска Русия и бяха въвеждани със съвместните усилия на обединения Запад. В днешните условия всяка истерия по повод на британските обещания „да накажат, да унижат и да поставят на място“ изглежда глупаво, а в голяма степен още и смешно. Ако погледнем тирадата на госпожа Мей прагматично, то се получава, че главно от нейните действия ще пострада статута на Лондон като световен финансов център и бюджета на Великобритания.

Хайде да разгледаме какви финансово-икономически мерки ще бъдат (или може да бъдат) приложени по отношения на Русия в контекста на радикалното влошаване на междудържавните отношения.

Преди всичко си струва да се обърне внимание на заявлението на Тереза Мей:

„Ние ще замразим активите на руската държава, получавайки доказателства за това, че те могат да бъдат използвани за създаване на заплаха за живота и имуществото на жителите и гражданите на Британия.“

Теоретически, ако се отнасяме към логиката, към нормите на британското право и здравия смисъл със същото пренебрежение и превратност, които демонстрират британските власти в разследването на отравянето на Скрипал, това предложение може да се тълкува много широко.

(рус.ез.)

Например, британцы могут попробовать каким-то образом заморозить ту часть российских золотовалютных резервов, которая проинвестирована в облигации британского правительства, прикрывшись заявлениями о том, что отдавать деньги русским — это просто аморально, поскольку они на эти деньги постоят очередные "арматы" или закупят яд для очередного невинного британского шпиона. Такой сценарий в контексте общего безумия британского руководства следует признать возможным, но крайне маловероятным хотя бы в силу того, что Великобритания от него пострадает сильнее. В случае реализации такого подхода мало кто захочет в будущем покупать британские государственные облигации из-за возросших политических рисков. Сегодня британцы нашли в чем обвинить россиян, а завтра они вдруг заметят, что какие-то арабские страны нарушают права различных меньшинств, Китай угнетает тибетских сепаратистов и так далее. Попытка незаконно заморозить российские государственные активы для Лондона будет равносильна поджогу собственного кошелька.

В деловых СМИ очень активно обсуждается вероятность того, что у россиян начнут массово экспроприировать британскую недвижимость и финансовые активы, например, акции британских компаний или даже футбольных клубов. Действительно, шанс на реализацию такого сценария есть, и не зря среди так называемых "глобальных россиян", которые потратили много лет и много денег на строительство своих личных британских "запасных аэродромов", фиксируется определенная паника. Если смотреть на вещи трезво, то не очень понятно, в чем будет заключаться ущерб для России и российских граждан, если в Великобритании начнется массовая экспроприация по национальному признаку. В некотором смысле такие действия будут даже полезны. Просто в силу того, что они послужат еще одной наглядной иллюстрацией настоятельной рекомендации В. В. Путина хранить деньги и активы в России. Более того, в случае массовых экспроприаций пострадает британский бюджет и высокооплачиваемые рабочие места лондонских риелторов, юристов и банкиров. Потому что "глобальные арабы", а также "глобальные китайцы" и другие частные инвесторы в британские активы быстро примерят ситуацию на себя — и вряд ли захотят держать свои деньги и активы в британской юрисдикции. Если Тереза Мэй захочет нанести такой ущерб британской экономике, то ее инициативу можно, конечно, только приветствовать.

Еще одна страшная кара, о которой ничего не говорила сама Мэй, но о которой активно говорят в деловых СМИ, — массовый "делистинг" российских компаний с Лондонской биржи и возможный запрет на инвестиции британских денег в российские активы. Те, кто представляют эту меру как некую катастрофу для российских компаний или для российской экономики, скорее всего, застряли в 90-х или начале нулевых, когда Лондон действительно был некой "финансовой столицей мира", а размещение акций или облигаций в Лондоне считалось для российских компаний наиболее эффективным, а иногда и единственно возможным методом получения доступа к серьезным деньгам.

Сейчас ситуация выглядит радикально иначе. Во-первых, многие российские компании предпочитают размещать свои акции или облигации в Москве, а во-вторых, после выхода Великобритании из Евросоюза Лондон очень быстро теряет привлекательность в качестве финансового центра. Дошло до того, что европейские, американские и азиатские банки массово бегут из Лондона во Франкфурт или Париж, чтобы сохранить доступ к европейским финансовым потокам. Если Тереза Мэй захочет ускорить этот процесс, то и эту инициативу нельзя не похвалить. Что до британских инвесторов, то, судя по последнему размещению облигаций Газпрома, их доля составляет 7% — притом что спрос на газпромовские долговые инструменты в 3 раза (!) превышает предложение. По большому счету, если британский премьер хочет наказать британских инвесторов, лишив их доступа к очень желанным российским инвестициям, то, опять же, не стоит переживать по этому поводу.

При большом желании британское правительство может убедить британский суд "простить" Украину за невыплату долга России по облигациям эпохи Януковича. Сейчас как раз идет апелляция по этому резонансному делу. Если британское правительство очень хочет "разменять" выстроенную веками репутацию Лондона как мирового финансового центра, в чьем правовом поле любые сделки проходят сравнительно честно, на возможность "уколоть" Россию, то и это нанесет Великобритании гораздо больший ущерб, чем России. Россия в худшем случае потеряет 3 миллиарда долларов. А Лондон потеряет возможность обслуживать будущие размещения облигаций политически нестабильных стран на сотни миллиардов долларов. Обслуживание мировых финансовых потоков для Великобритании — это примерно то же самое, как газовый транзит для Украины, то есть финансовая система — это своего рода опорная структура всей экономики. Если ради того, чтобы показать свою "беспощадность к России", британский премьер готова взорвать "финансовую трубу", которая кормит значительную часть британской экономики и является единственным конкурентным преимуществом Великобритании на мировой арене, то можно будет только порадоваться тому, что Лондон окончательно потерял былую дальновидность.

Любые более серьезные санкции экономического характера, такие как отключение России от системы SWIFT или блокирование "Северного потока — 2", вряд ли могут рассматриваться в контексте возможностей британского правительства, так как они требуют деятельного участия Евросоюза. Если лидеры Евросоюза не захотели блокировать "Северный Поток — 2" ради того, чтобы помочь президенту США Дональду Трампу решить его внутриполитические проблемы за счет Евросоюза и России, то шансы на то, что правительства Германии и Франции согласятся нанести колоссальный ущерб своим экономикам, чтобы помочь Терезе Мэй поднять свой внутриполитический рейтинг, следует считать околонулевыми. Нужно учитывать, что унижение Великобритании и унижение лично Терезы Мэй — это что-то вроде общеевропейского вида политического спорта, который сейчас находится на пике популярности. Великобританию уже принудили к выплате десятков миллиардов евро в виде "отступных за выход из ЕС", и переговоры еще далеко не окончены. Попытки британского премьера стать в явочном порядке "лидером свободного мира", которого все должны холить, лелеять и финансировать, будут купированы в типично европейской манере. То есть вербальной поддержки будет предоставлено много, а материальной — никакой.

При этом следует учитывать, что российские формы ответной реакции на британские выходки экономического и дипломатического характера могут быть достаточно болезненны. Даже перенаправление любых финансовых потоков, связанных с российской внешнеэкономической деятельностью, в другие юрисдикции уже будет хорошим сигналом. Также в качестве сигнала можно рассматривать сообщение агентства Рейтер о том, что Газпром закроет свой лондонский офис, что приведет к "потере сотен высокооплачиваемых рабочих мест". Пресс-служба российского газового гиганта уточнила: "пока" таких решений нет, но, как говорится, "осадок остался".

Еще в июне прошлого года агентство деловой информации Блумберг выпустило аналитический материал под заголовком "Почему Великобритания должна себя очень вежливо вести в отношении России и Норвегии".

В материале сообщалось, что Великобритания фактически уязвима перед капризами погоды и климата, а также перед конъюнктурой внешних газовых рынков. Более того, все "дыры" в британском газовом импорте, "скорее всего, придется затыкать России". Прогноз блумбергских счетоводов сбылся уже этой зимой, когда выяснялось, что половина британского импорта СПГ приходится на Россию: гордым бриттам приходится закупать "санкционный СПГ" из российской Арктики.

В целом баланс сил по линии Москва — Лондон очень сильно изменился за последние 17 лет. Выбирая путь реальной конфронтации, Лондон по большей части будет очень сильно вредить себе, и, видимо, Тереза Мэй ограничится выпадами, которые будут очень громкими с точки зрения пиара, но очень незначительными с точки зрения реальных экономических последствий.

Великобритания когда-то действительно была великой, но это время уже прошло.

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