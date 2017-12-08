/Поглед.инфо/ След сензационно решение на генерал Флин – бивш съветник на американския президент Доналд Тръмп, да сътрудничи с ФБР и да се признае за виновен за даване на лъжливи изявления пред медиите, в САЩ започна да се говори за предстоящ импийчмънт на Тръмп. Фондовият пазар pеагира със скок нагоре, а някои руски медии пък започнаха да твърдят, че "признанието на Флин за даване на лъжливи показания пред ФБР, доведе до падането на рублата."

Скоро обаче ситуацията се успокои. Импичмънтът на Тръмп вече не изглежда неизбежен. Дори някои влиятелни американски медии се обърнаха към колегите си с настоятелно искане да спрат истерията. Инцидентът обаче разкри някои интересни моменти в отношенията между САЩ и Русия, които досега бяха неизвестни на широката публика. От наличната към момента информация, вече може да се направят някои важни изводи, именно, че между администрацията на Тръмп и руската страна е имало контакти, включително обсъждане на опити да се намали интензивността на санкциите.

По-конкретно, Майкъл Флин е обвинен, че не е информирал ФБР за две теми, обсъждани в контакта му с руския посланик. Съветникът по въпросите на националната сигурност на Доналд Тръмп е трябвало да предаде на руския посланик, две искания към Москва: първо, да се въздържа от прекалено груб отговор на санкциите на САЩ; и второ, да отложи гласуването на резолюция № 2334 на Съвета за сигурност на ООН, осъждаща действията на Израел да изгражда нови селища на Западния бряг.

Сензацията се разрази обаче, след като обществеността научи, че "неподходящите контакти" на съветника по националната сигурност на Тръмп с руския посланик Кисляк не са били проведени по време на предизборната кампания, а след като Тръмп вече бе избран за президент, макар и преди да заема поста си....

(рус.ез.)

Crimsonаlter:Трампа накажут за попытку снять санкции с России: Украина упустила 45 млрд

После сенсационного решения экс-советника Дональда Трампа, генерала Флинна, сотрудничать с ФБР и признать свою вину в даче ложных показаний американские СМИ заговорили о скором импичменте Трампа. Американский рынок акций ушел в пике, а некоторые российские СМИ даже начали смаковать новость о том, что "признание Флинна в даче ложных показаний ФБР обвалило рубль".

Впрочем, вскоре ситуация немного успокоилась. Импичмент Трампа уже не выглядит неизбежностью. И даже некоторые влиятельные американские СМИ обращаются к коллегам по медийному цеху с настоятельной просьбой прекратить истерику. Несмотря на то что очередной раунд противостояния американского президента и значительной части американского политического истеблишмента закончился вничью, сам инцидент вскрыл несколько очень интересных элементов американо-российских отношений, которые до сих пор оставались неизвестны широкой публике.

Исходя из имеющейся на данный момент информации, уже можно сделать несколько важных предварительных выводов, главный из которых заключается в том, что между администрацией Трампа и российской стороной действительно были контакты, в том числе связанные с попытками снизить накал санкционного конфликта. Более того, в окружении Трампа обсуждалась как минимум одна конкретная схема снятия санкций с России, и именно ее существование, скорее всего, будет источником последующих проблем американского президента.

Напомним: бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал, что давал ложные показания о своих контактах с российским послом. Как сообщает "Вашингтон пост", Флинн пошел на это признание и соответствующую сделку со следствием, чтобы спасти от уголовного преследования своего сына, который тоже оказался фигурантом дела о "российском сговоре". Нужно отметить, что бывший советник Трампа заявил о том, что его сделка со следствием относится только к нему и что он признал только факт лжи агентам ФБР, отрицая любые обвинения в предательстве. Конкретно Майкла Флинна поймали на том, что он не сообщил ФБР о двух темах своих контактов с российским послом. Советник по безопасности Дональда Трампа должен был передать российскому послу две просьбы к Москве: во-первых, воздержаться от слишком жестких ответных действий на американские санкции и, во-вторых, отложить голосование в Организации Объединенных Наций по резолюции Совета Безопасности ООН № 2334, осуждающей действия Израиля по созданию израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан. Ибо Трамп надеялся заблокировать ее последующее принятие.

Паника на финансовых рынках и в Республиканской партии началась после того, как телеканал ABC со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил о том, что Флинн будет давать показания против президента и его прямого окружения (вероятно, Джареда Кушнера — зятя Трампа), которые якобы приказали Флинну выйти на связь с российским послом. Очевидная перспектива импичмента действующего президента привела к тому, что рыночная капитализация компаний, составляющих американский индекс Standard & Poor's 500, за полтора часа уменьшилась примерно на 400 миллиардов долларов, а некоторые СМИ уже начали обсуждать, какой будет внешняя и внутренняя политика президента Майкла Пенса (ведь именно нынешний вице-президент временно займет место Трампа в случае импичмента).

Сенсация лопнула после того, как общественность узнала, что те самые "неподобающие контакты" советника Трампа по национальной безопасности и посла Кисляка проходили не во время избирательной кампании, а уже после того, как Трамп был избран президентом, хотя и до его вступления в должность. При всем желании такая конфигурация событий не позволяет обвинить российскую сторону и команду американского президента в предвыборном сговоре, и, как справедливо отметило вполне антитрамповское издание The Wall Street Journal, "дипломатия после выборов — это не то же самое, что сговор до выборов". Последним гвоздем в крышку надежд на скорый импичмент стала стенограмма пресс-конференции официального представителя Госдепа США, которая прошла в декабре 2016 года. На этой пресс-конференции хорошо известный российской публике журналист Мэтт Ли интересовался тем, как администрация Обамы относится к контактам команды Трампа с иностранными дипломатами, в частности с российским послом. На что представитель Госдепа заявил, что в этом нет "ничего неподобающего", и даже выразил готовность помочь организовывать эти встречи.

После такого серьезного провала телеканалу ABC не оставалось ничего, кроме как обнародовать опровержение и отстранить от работы журналиста Брайана Росса, который опубликовал скандальную статью. Кстати, Росс до этого прославился как автор насквозь лживого сюжета о наличии в распоряжении Саддама Хуссейна бактериологического оружия, и это дает основания полагать, что журналиста в очередной раз привлекли к решению политической задачи те же самые силы, которые организовали американское вторжение в Ирак.

Если бы не молниеносное разоблачение вброса телеканала ABC, то опубликованный чуть позже материал агентства Рейтер мог бы вызвать панику в окружении Трампа и, может, даже спровоцировал бы некоторых его соратников на явку с повинной в надежде избежать политической охоты на ведьм. Дело в том, что журналистам Рейтер "слили" переписку деловых партнеров Флинна из лоббистской компании ACU Strategic Partners, в которой сам Флинн работал до перехода в администрацию Трампа. Из этой переписки очевидно, что окружение Трампа не только считало снятие санкций с России одной из главных задач новой администрации, но и разработало как минимум одну конкретную схему достижения этой цели.

В сухом пересказе агентства Рейтер схема выглядит незавершенной, но это потому, что журналисты ограничиваются только формальной стороной вопроса и не могут себе позволить называть вещи своими именами. В переписке со своими деловыми партнерами директор ACU Strategic Partners Алекс Копсон пишет, что "снятие санкций — это наивысший приоритет внешней политики Трампа", и предлагает элегантный подход к решению проблемы. Составитель плана, скорее всего, исходил из разумного предположения, что новой администрации будет сложно взять на себя политические последствия снятия санкций в том случае, если инициатива будет исходить от президента Соединенных Штатов. Чтобы избежать этой проблемы, мистер Копсон предлагал сделать так, чтобы власти Украины сами попросили США о снятии санкций с России, а в качестве стимула предполагалось отдать Киеву (конкретно— украинскому госпредприятию "Турбоатом") контракт на 45 миллиардов долларов на строительство АЭС в Саудовской Аравии и других странах, которые являются союзниками Штатов на Ближнем Востоке. Называя вещи своими именами, можно обоснованно предположить, что украинской стороне фактически предлагалась взятка в виде контракта на 45 миллиардов долларов, которые, в отличие от траншей МВФ, можно было бы совершенно бесконтрольно "распилить" между киевскими политиками. План был далеко не идеальным, однако уверенность американских лоббистов в том, что при молчаливом согласии Вашингтона за 45 миллиардов украинские политики решительно потребуют снятия с России санкций, указывает на хорошее знание психологических и моральных особенностей киевского политического истеблишмента. Сама озвученная сумма — это, конечно, явно слишком много для Украины, но при этом неизвестно, сколько коллеги генерала Флинна собирались оставить себе за "посредничество" и какие еще накладные расходы предполагались в рамках этой сделки.

С другой стороны, план компании генерала Флинна предполагал, что все деньги на эту "сделку" будут выделены не США, а Саудовской Аравией и другими союзниками Штатов, так что щедрость предложения ACU Strategic Partners вполне объяснима. Вольное распоряжение чужими деньгами — это фирменный стиль американской политики.

Очень вероятно, что следователи ФБР будут очень активно искать любые документальные доказательства или свидетельские показания о том, что Трамп знал об этом плане или что он заказал его разработку еще во время избирательной кампании. В случае если такие доказательства будут найдены, американскому президенту будет сложно избежать обвинений в "работе на Кремль" и соответствующих политических последствий. Администрация президента США это прекрасно понимает и занимается "чистками" сотрудников ФБР, которые расследуют дело о "российском заговоре". Например, недавно выяснилось, что от дела были отстранены высокопоставленные сотрудники, которых уличили в обмене текстовыми сообщениями в поддержку Хиллари Клинтон. Эта демонстрация силы указывает на то, что в американских спецслужбах есть достаточно сильное протрамповское лобби, способное не только снабжать президента информацией, но и прослушивать своих менее лояльных коллег.

У "истории с миллиардами" вполне может быть очень счастливый конец, но он будет совсем не таким, каким его представляли в окружении Трампа. Пятого октября в рамках переговоров в Москве по случаю визита короля Саудовской Аравии ООО "Русатом Оверсиз" и Центр имени короля Абдаллы по атомной и возобновляемой энергии подписали программу сотрудничества, а корпорация "Росатом" направила саудовским коллегам предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии.

Если предложение будет принято, то от этого выиграют все: заказ на десятки миллиардов долларов достанется российской стороне, а АЭС в Саудовской Аравии будет действительно построена, причем по максимально выгодной для заказчика цене. А насчет снятия санкций можно лишь отметить мудрую позицию Владимира Путина, который предложил исходить из того, что санкции — это надолго, однако это не повод печалиться, а повод "включить мозги". Как показывает практика отношений с той же Саудовской Аравией, мозги — включены. Пока американцы заняты внутренними разборками, Россия будет зарабатывать деньги.

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