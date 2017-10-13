/Поглед.инфо/ Наскоро турският президент Тайип Ердоган направи изявление, че Труция "не признава незаконното присъединяване на Крим към Русия". Но президентът на Федерация на асоциациите на кримските татари в Турция Юнвер Сел (Ünver Sel) коментира за Cumhuriyet изявлението на Ердоган за Крим по следния начин:

"Всъщност, украинците са напълно наясно, че Крим никога не е била украински. Ако Крим не се беше присъединил към Русия, сепаратистката дейност, която се извършва днес на територията на Украйна, би се отразила и в Крим. Днес в Крим няма никакъв културен или религиозен натиск."

В Крим живеят около 300 хиляди татари, което съставлява 10% от общото население. След изявлението на Ердоган Cumhuriyet се обърна към Юнвер Сел (Ünver Sel) за коментар. Следват отговорите.

(рус.ез.)

Крым никогда не был Украиной

Президент Федерации крымско-татарских обществ в Турции Унвер Сель (Ünver Sel) прокомментировал для Cumhuriyet заявление президента Тайипа Эрдогана «мы не признаем незаконное присоединение Крыма к России».

«На самом деле украинцы очень хорошо знают, что Крым никогда не был Украиной, — сказал Унвер Сель. — Запад уже должен отказаться от настойчивой политики "Крым — это Украина"». Сель также отметил: «Раньше Эрдоган после каждого визита на Украину направлялся в такие страны, как Косово, Босния и Герцеговина, Македония, как того требовала политика НАТО и США. Но затем США зажали Турцию в тиски на юге. Из-за этой стесненности Турция желает повысить влияние на Балканах и в Восточной Европе».

В Крыму проживает около 300 тысяч крымских татар, и это составляет 10% от общей численности населения. После выступления Эрдогана на Украине мы поговорили о положении крымских татар с главой Федерации крымско-татарских обществ Унвером Селем…

Cumhuriyet: Вы не могли бы коротко рассказать о процессе воссоединения Крыма с Россией?

Унвер Сель: Когда Украина провозгласила независимость в 1991 году, жители Крыма пожелали отделиться от Украины. В ходе событий 1991-92 годов проводилось всенародное голосование. Большинство высказалось за отделение Крыма от Украины и его присоединение к России. Но это решение не смогли претворить в жизнь. В дальнейшем Украина была не в силах контролировать Крым. Вместо того, чтобы работать с народами Крыма, Украина преодолевала этот период путем оказания давления на крымское руководство, навязывания своей воли. Позже с оранжевой революцией, произошедшей под давлением Запада и Сороса (Soros) из США, на Украине вспыхнули беспорядки. Жители Крыма, в основном этнические русские и часть татар, не пожелали участвовать в этих войнах. Между русскими и татарами возникла основа для согласия. Если бы Крым не присоединился к России, то на полуострове тоже развилась бы сепаратистская деятельность, которая сейчас имеет место на территории Украины.

— Татары в Крыму подвергаются давлению?

— В данный момент в Крыму нет какого-либо давления, культурного или религиозного. Напротив, началось создание культурных объединений для всех народов. Действует крымско-татарский театр. Всем актерам зарплату выплачивает государство. Были подавлены радикально-исламистские движения, орудовавшие здесь. В украинский период им было несколько вольготно. На самом деле украинцы очень хорошо знают, что Крым никогда не был Украиной. Во времена царской России украинцы были гражданами России, в советское время — гражданами СССР.

— Многие страны мира применяют санкции в отношении Крыма…

— Но в последнее время в Италии, Франции, Германии, Австрии, Болгарии, Румынии, Нидерландах стали часто звучать заявления просвещенных политиков в направлении отмены санкций в отношении Крыма. Турция не присоединяется к этим санкциям. В ближайшем будущем Крым будет быстро развиваться и станет самым экономически развитым регионом Черноморья.

— Что изменилось за три с половиной года?

— В Крыму началась большая работа по развитию. За три с половиной года в Крыму стало заметно присутствие государства, хотя в украинский период этого не было видно. Доходы Крыма напрямую шли в Киев, от него не поступало никаких инвестиций. Россия начала работу по развитию во всех сферах. Сначала были проведены парламентские выборы, Крым выбрал своих депутатов. Некоторые министры — крымские татары. В российском парламенте, Думе, тоже есть один депутат — крымский татарин.

Что сказал Эрдоган?

На пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко президент Тайип Эрдоган сказал следующее: «Я еще раз заверил г-на Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность Украины, включая Крым, и политическое единство. Мы не признали и не признаем незаконное присоединение Крыма к России. Мы очень довольны поддержкой, которую Украина оказывает крымских татарам, доказавшим верность своей стране. Мы будем продолжать пристально следить за положением наших братьев и поддерживать этот вопрос на международной повестке дня. Мы верим в важность шагов, которые будут предприниматься в дипломатическом и правовом поле для преодоления незаконного положения в Крыму. Мы будем продолжать работать в координации с Украиной в этом вопросе».

Россия Эрдогану: это не изменит статус Крыма

Тот факт, что президент Эрдоган не признает Крым частью России, не изменит статус полуострова, отметил российский сенатор Алексей Пушков. Согласно Sputnik, Пушков прокомментировал заявление Эрдогана о том, что Турция не признает незаконное присоединение Крыма к России. «Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Эрдоган знает это и просто делает приятное Порошенко», — написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

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