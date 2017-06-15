/Поглед.инфо/ В неделя, държавата, разположена между Русия и останалата част на Европа, направи голяма крачка на запад: 45 милиона украинци получават възможност за безвизово пътуване в ЕС. Президентът Порошенко нарече това „окончателно прощаване с руската империя”. Но Украйна не е ли неестествено държавно образование, продължение на Русия, както смятат в московския Кремъл? „Погранична област”, както означава и самото име „Украйна”?

Историята дава пространни и често противоречиви отговори. През ХVIII век Екатерина Велика завладява почти цялата територия на днешна Украйна и подчинява Полша (всъщност само част от Полша, бел. ред.) Именно при потомците на Екатерина Велика се ражда украинският национализъм, който не е много по-различен от норвежкият, възникнал след 400-годишното датско владичество.

Благодарение на ролята на Русия украинците успяха да се обединят – сами, те едва ли биха могли да сторят това – и взеха курс към ЕС. Сега вратата на ЕС е отворена. Но за никакво членство в Европейския съюз не може и да става дума. Историята на пограничната област все още не е дописана.

(рус.ез.)

В воскресенье 45 миллионов украинцев получили возможность безвизового въезда в ЕС

Украина на переломе

Президент Петр Порошенко назвал это окончательным прощанием своей страны с российской империей.

На самом деле, «Украина» означает просто «пограничная область». В воскресенье страна, расположенная между Россией и остальной Европой, сделала большой шаг на запад.

«Мы должны вернуть украинцам их историю», — заявил Порошенко. Но что это такое — история Украины? Является ли Украина неестественным государственным образованием, и на самом ли деле она — простое продолжение России, как полагают в московском Кремле? Или же Украина — естественная часть Центральной Европы, как полагает нынешнее украинское правительство? История дает на эти вопросы пространные, полные конфликтов и часто противоречащие сами себе ответы.

Петр Порошенко решил отпраздновать отмену виз в городе Ужгород. Древний австро-венгерский университетский город расположен у границы со Словакией. Но от него — рукой подать и до границы с Польшей, Венгрией и Румынией. Так что, иными словами, он расположен в пограничной области, что довольно типично.

Украинский президент, если верить сообщениям, на всякий случай предпочел в этот памятный день разрыва с Россией процитировать двух выдающихся русских поэтов, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а не украинского национального поэта Тараса Шевченко. Хотя именно Шевченко — один из важнейших деятелей, способствовавших строительству украинского государства, отец украинской литературы середины XIX века, когда Россия жестоко подавляла украинский язык и культуру.

Так почему же Пушкин и Лермонтов? Потому что они также обращаются непосредственно к сердцам украинцев. Потому что культура, история и жизнь украинцев и русских настолько близки, что русская культура составляет важную часть украинского культурного наследия.

У двух этих стран — долгая совместная история. В Средние века могущественное государство называлось Киевская Русь. Центром его был Киев, нынешняя столица Украины. Но в то время как Россия постепенно становилась могущественней империей, столицей которой сначала была Москва, а потом — Санкт-Петербург, большие части нынешней Украины превращались в ничейную территорию, если только не были частью польско-литовского объединения.

Нынешняя Украина попала под российское влияние только в XVII-XVIII веках, когда казачий гетман Богдан Хмельницкий начал кровавую — многие сказали бы «национальную» — борьбу с польским дворянством.

Поляки бойко меняли союзников и в конце концов стали слишком сильны для Хмельницкого, так что он обратился к России, и царь Алексей, отец Петра Великого, принял его с распростертыми объятиями.

В XVIII веке Екатерина Великая и ее любовник Григорий Потемкин завоевали почти всю сегодняшнюю Украину, да и Польшу себе подчинили.

Именно при потомках Екатерины зародился украинский национализм, который не слишком отличался от норвежского, возникшего после 400-летней ночи датского правления.

История казаков и украинский язык стали национальными маркерами в борьбе за создание украинской идентичности. Но когда большинство европейских наций после Первой мировой войны обрели свободу, Украина споткнулась о растяжки, заготовленные другими, и о свои собственные. Национальную свободу она не получила.

Только после распада СССР в 1991 году Украина стала независимой, и молодому государству пришлось выбирать ориентацию. Россия или Запад? Выбор не слишком отличался от того, который пришлось делать Богдану Хмельницкому 360 годами ранее.

Сейчас все знают, как развивалась ситуация. Независимость давалась Украине нелегко. В 2014 году пророссийски настроенный президент Виктор Янукович был сброшен со своего поста, поскольку предпочел подписать договор с Россией, а не с ЕС, как обещал ранее. Россия аннексировала Крым и поддержала пророссийских мятежников на востоке Украины. Для сегодняшних московских лидеров Украина была естественным продолжением самой России, а контроль над Украиной имел решающее значение, чтобы Россия по-прежнему могла ощущать себя сверхдержавой.

Благодаря роли, которую сыграла Россия, украинцы объединились так, как они едва ли смогли бы объединиться сами, — в решении взять курс на ЕС, а к России повернуться спиной.

Для Украины дверь в ЕС сейчас открыта. Но ЕС едва приоткрыл эту дверь. И ни о каком членстве в Евросоюзе думать пока не стоит. История пограничной области еще не дописана.

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