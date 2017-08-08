/Поглед.инфо/ В Швеция е създаден образа на врага спрямо Русия. В днешните отношения това е голяма грешка: пътят към сигурността минава през сътрудничеството.

И у шведите, и у руснаците, има твърде много възможности за сътрудничество във областта на финансите, околната среда, туризма, културата, регионалните връзки. В много области това вече се върши; основава се на принципите на здравия разум, а не на заплахи. Но още много може да се направи, счита шведският професор Ларс Ингелстам.

(рус.ез.)

Народ России нам не враг

Путь к большей безопасности и хорошим отношениям обществ и людей проходит через сотрудничество. Было бы весьма разумно вложить от одного до двух миллиардов из нашего бюджета в приграничное сотрудничество, которое может помочь достичь доверия и взаимопонимания между народами Швеции и России, пишет ученый и писатель Ларс Ингельстам.

Отношения Швеции и России — скверные. Действия России на Украине и наращивание вооружений стали причиной значительного пересмотра средств, предоставляемых вооруженным силам: 26 «дополнительных» миллиардов за пять лет и еще 500 миллионов в этом году.

Дипломатические связи между странами весьма прохладны, хотя и описываются как нормальные. Но односторонний акцент на государство и армию может вызывать страх, создавая образ врага. Путь к большей безопасности и хорошим отношениям обществ и людей проходит через сотрудничество. Это бесспорно, и это открыто подтвердили министры иностранных дел Сергей Лавров и Маргот Валльстрём (Margot Wallström) 21 февраля этого года. Но никакого продолжения в общественных дебатах или в форме конкретных мер не последовало. В исследовании «Контакты с русскими и Россией», которое вышло 16 мая, предлагается масса примеров сотрудничества, которое можно было бы развивать.

Обмены между городами-побратимами легли в основу сближения скандинавских стран. Между шведскими и российскими городами происходило до 30 зарегистрированных обменов, но сейчас продолжают действовать лишь около десятка. В этом году стартует новая инициатива под руководством Центра местной демократии (и при поддержке Управления международного сотрудничества в целях развития, Sida), в ней поучаствуют восемь партнеров со шведской стороны и около 15 — с российской. Россия проявила большой интерес. Следует создать предпосылки для более широких обменов по скандинавской модели, включая школы, хоры, ассоциации, церкви и местных политиков.

Сегодня сложно устанавливать контакты между различными организациями в гражданском обществе, потому что российские партнеры рискуют получить клеймо «иностранных агентов». Ситуация непростая, но не безнадежная.

На севере, в регионе Баренцева моря, уже давно происходит широкое сотрудничество четырех стран — России, Швеции, Норвегии и Финляндии. Партнеры мало зависимы от Москвы и прочих столиц, совершается множество дружественных контактов между людьми, включая сотрудничество тех, кто в этом регионе отвечает за вопросы охраны окружающей среды, за транспорт и за спасательные работы. Таким образом, у нас есть модели прямого и доверительного сотрудничества между людьми и обществами.

Туризм — интересная тема. В целом интерес русских к Швеции высок, но показатели туризма упали, потому что у российского среднего класса стало меньше денег на путешествия.

Как только эта ситуация изменится, рынок ожидает мощный взлет. Количество простых шведских туристов в России невелико. Однако большой потенциал есть у поездок и встреч в городах-побратимах или у путешествий по интересам: культура, религия, наука, спорт…

Что касается культуры, то и посольство Швеции в Москве, и генеральное консульство в Санкт-Петербурге активно продвигают шведскую культуру в России.

Их работа строится на принципах здравого смысла, но на проекты и обмены в ее рамках надо выделить как минимум 10 миллионов.

Еще одна передовая область шведско-российского сотрудничества — обучение русских журналистов, которое уже давно организуется в университете Линнеус. Это важный элемент в поддержке свободы прессы и профессиональной журналистики.

России нужны современные и хорошо функционирующие институты. Наши министерства финансов (!) вот уже почти 30 лет ведут совместную работу в бюджетных вопросах. Давно продолжается соседское сотрудничество в ядерной отрасли, причем его можно расширить. Пограничные ведомства (полиция, таможня, судоходство, спасение на водах) сотрудничают на постоянной основе. Но можно сделать и больше.

Экология Балтийского моря — наша общая проблема, за которую отвечают как ученые, так и власти. В период с 1991 по 2007 год многое было сделано и в социальных областях, таких как помощь детям и молодежи в трудных жизненных ситуациях. Подобную работу можно возобновить, причем в достаточно широком объеме.

На отношения глубоко влияют студенческие и языковые обмены, но в нынешней обстановке они не повсеместны. Предпосылки можно и улучшить. Например, начать с отмены платы за обучение для студентов из России в шведских университетах.

Чтобы добиться мира и «дружественных отношений между народами» (как говорится в Уставе ООН), военного сдерживания недостаточно. Необходима дипломатическая работа, но и ее возможности ограничены. Разумеется, сердце Путина не смягчится и «обстановка в сфере безопасности» не улучшится, стоит нам только показать, что мы в целом доброжелательны к российскому народу.

Напротив, сотрудничество необходимо, чтобы добиться создания такого европейского порядка в области безопасности, к какому все, по собственному утверждению, стремятся. Стоит лишь начать.

Так было в Скандинавии: мы не воюем вот уже 203 года. Так было в Западной Европе: 72 года без войн (из них 65 лет — с ЕОУС, ЕЭС и ЕС). Лучшие времена настанут, и мы можем сделать многое, чтобы это случилось как можно раньше. Деликатная, но не невозможная задача.

Было бы весьма разумно вложить от одного до двух миллиардов из нашего бюджета в приграничное сотрудничество, которое может помочь достичь доверия и взаимопонимания.

Но ответственность лежит не только на государстве. Вот почему надо осуществлять новые и возобновленные инициативы, и эта позиция должна найти отражение не только в осеннем проекте бюджета, но и в планах деятельности различных учреждений и исследовательских институтов, академий и советов по культуре, а также церквей, профсоюзов, студенческих сообществ, экологических и спортивных организаций.

* Ларс Ингельстам — ученый, писатель, почетный профессор в области математики, технологий и социальных реформ. В 1968-1972 годах работал в шведском Институте оборонных исследований. В частности, известен своей критикой преувеличенного внимания, которое сегодня уделяется экономическому росту.

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