/Поглед.инфо/ На дъното на Балтийско море се намират останките на огромен кораб – „Граф Цепелин”. Единственият самолетоносач на Хитлер, който никога не е влизал в сражение.

През ноември 1935 г. в доковете на Кил започва строителството на самолетоносач. Предвидени за това са 93 милиона райхсмарки. Корабът е дълъг 262,5 м, широк е 36 м, мощността на двигателя му е 200 000 конски сили, максималната скорост е трябвало да достига до 63 км/час, а на борда си да носи около 40 самолета: бомбардировачи, изтребители, разузнавателни и торпедни самолети. Изграждането му продължава с прекъсване повече от шест години; забавянето е свързано със спорове дали Германия въобще има нужда от самолетоносач. В края на войната, когато Червената армия вече е близо, „Граф Цепелин” е потопен. Каква е причината за неговата печална съдба?

(рус.ез.)

Гибель суперкорабля Гитлера

Вторая мировая глазами западных СМИ

Водолазы называют Балтийское море «морем остатков кораблекрушений». Трудно найти какое-либо другое место в мире, где бы находилось больше затонувших судов. Эксперты предполагают, что их было несколько десятков тысяч. Холодная, относительно спокойная вода законсервировала ганзейские торговые судна и парусники из шведского периода, советские подводные лодки, немецкие миноукладчики, польские рыболовные катера и автомобильный паром «Эстония».

Эти остатки кораблей являются одновременно историческими памятниками и кладбищами. Там на дне моря ржавеет «Вильгельм Густлофф», «Штойбен» и «Гойя», все это судна с беженцами, потопленные в последние дни второй мировой войны — памятники трагедий, при которых погибло больше людей, чем при гибели «Титаника».

«Граф Цеппелин», единственный авианосец Адольфа Гитлера, лишь на шесть метров короче, чем тот роскошный пароход. Он никогда не использовался и был затоплен в 1947 году Советами на 55° 31′ 03″ северной широты и 18° 17′ 09″ восточной долготы — это огромная груда металла на глубине 80 метров.

«Граф Цеппелин» покоится в зоне вечной темноты, омываемый холодной водой в четыре градуса тепла. Долгое время он считался пропавшим. Согласно одной легенде, Сталин приказал отбуксировать его в Китайское море.

Лишь в 2006 году польские искатели нефти обнаружили остатки этого корабля с помощью гидролокатора. Этим летом к кораблю спустились члены экспедиции с прекрасной киноаппаратурой и доставили мрачные снимки, которые готовятся сейчас для одной теледокументации канала Spiegel Geschichte, которая выйдет в эфир предположительно в конце этого года («Суперкорабль Гитлера — экспедиция в Балтийское море»).

Так глубоко могут погружаться лишь профессионалы. Для этого требуется газовая смесь для дыхания и специальные толстые костюмы из неопрена с электрообогревом. Выравнивание давления при всплывании требует несколько часов.

«Граф Цеппелин» великолепно сохранился. Он лежит слегка накренившись вправо на дне Балтйского моря, можно различить отдельные доски палубы. Под ними находятся огромные помещения — ангары для «мессершмиттов» и «юнкерсов», которые должны были размещаться на корабле. Орудия исчезли. Их демонтировали еще немцы и установили затем в Норвегии.

Эти остатки корабля повествуют о мании величия и идеологическом ослеплении, о технических достижениях, хаотичном планировании и гибели. Они рассказывают об истории Третьего рейха.

Версальский договор наложил на Германию ограничения в строительстве военных кораблей. Одной из важнейших целей Гитлера было отменить этот «диктат», воспринимавшийся как позор. Так он заявил в 1935 году, что Германия возвратилась к «полному суверенитету в области вооружений». Этот решительный шаг не стоил ему наложения санкций, а наоборот — он был даже вознагражден: Великобритания вступила в переговоры, в результате которых было заключено соглашение о флотах, что позволяло Германии создать военно-морские силы размером до 35% от британского флота — и тем самым началась гонка вооружений на море.

Поскольку британцы наравне с французами уже располагали авианосцами, немцы не хотели отставать в этом виде кораблей. Уже 16 ноября 1935 года поступил заказ на закладку «авианосца А» на верфи Deutsche Werke в Киле.

При этом руководство военно-морского флота было уверено, что «в ближайшем будущем» Германия будет не в состоянии построить достаточное количество кораблей «для решительных морских сражений с Англией», отметил в своих записках капитан второго ранга Хельмут Хейе (Hellmuth Heye). Он призывал задуматься над тем, что авианосец обходится дорого и уязвим.

Тем не менее «Граф Цеппелин» был сконструирован. Идея заключалась в том, чтобы он со своими истребителями защищал морское соединение вокруг берегов Шотландии, преследовал конвои и отрезал англичан от судов снабжения.

Берлин запланировал на это строительство 93 миллиона рейхсмарок. Корабль был длиной 262,5 метра и шириной 36 метров. Со своим двигателем мощностью в 200 тысяч лошадиных сил он должен был развивать скорость до 63 километров в час и нести на себе около 40 самолетов: пикирующие бомбардировщики, истребители, разведывательные и торпедные самолеты типа Fi 167.

Для использования на борту авианосца самолеты должны были быть снабжены складными крыльями. Кроме того они получили выдвижной захватный крюк. С его помощью пилоты могли при посадке подцеплять стальной трос, который останавливал их самолеты. Как они должны были взлетать, было еще неясно, инженеры испытывали катапульту с применением сжатого воздуха.

Утром 8 декабря 1938 года на кильский вокзал прибыл спецпоезд из Берлина. Гитлер хотел присутствовать с большой свитой в тот момент, когда огромный корабль будет спущен со стапелей. Графиня Хелене фон Бранденштайн-Цеппелин (Helene Gräfin von Brandenstein-Zeppelin), дочь пионера воздухоплавания, получила право разбить бутылку шампанского о нос корабля, речь на крестинах произнес шеф люфтваффе Герман Геринг (Hermann Göring): «Будь всегда счастлив в плавании, гордый корабль, будь оплотом смелого духа летчиков и стойких моряков и умножай мощь и престиж рейха».

Тщеславный Геринг не хотел упустить возможность блеснуть на честолюбивом военном проекте. Он и без того претендовал на право командовать летным персоналом и их самолетами.

Сам корабль с орудиями и машинным отделением подчинялся военно-морским силам, в то время как люфтваффе командовало на палубах — причудливая ситуация: ведь самолеты не могли действовать независимо от корабля, который должен был осуществлять свои маневры во время стартов и посадок с учетом их потребностей.

С началом войны для люфтваффе и военно-морского флота вскоре стало ясно, что силы «третьего рейха» перенапряжены. Первым делом военные распустили предназначенные, собственно говоря, для «Графа Цеппелина» воздушные подразделения, чтобы восполнить нехватку в люфтваффе.

Весной 1940 года поступил приказ демонтировать зенитные пушки со все еще строящегося авианосца. В этой артиллерии срочно нуждались в других местах. Некоторое время спустя появилось предложение вообще прекратить работы на «Графе Цеппелине», Гитлер был согласен.

В июле военно-морские силы отбуксировали авианосец на восток. Безоружный корпус в кильской верфи мог, как опасались, стать жертвой бомбардировщиков союзников.

В мае 1941 года британские бипланы Fairey-Swordfish торпедировали немецкий боевой корабль «Бисмарк» в северной Атлантике. Они стартовали с авианосцев — этот успех британцев наглядно продемонстрировал руководству военно-морских сил, что авианосцам принадлежит будущее.

Тогда решили продолжить строительство «Графа Цеппелина». В Бремерхафене экскаваторщики выкопали для этого колосса портовый бассейн. В январе 1943 года строительство судов стало одной из тем совещаний в ставке Гитлера «Волчье логово». Лишь несколько дней тому назад немцы потеряли в сражении за союзнический конвой JW 51B один эсминец. Гитлер сомневался в военном значении «тяжелых надводных соединений». Боевые корабли и эсминцы являются, мол, легкой целью для британцев. В конечном счете, он окончательно запретил в 1943 году строительство кораблей, куда попал также и «Граф Цеппелин».

Корпус вновь был отбуксирован на восток и встал на якорь в Штеттине. Престижный объект деградировал до склада запчастей, военно-морской флот распорядился демонтировать пригодные металлические части.

Когда в апреле 1945 года Красная Армия вступила в Штеттин, немецкая команда подрывников отправила «Графа Цеппелина» на дно в месте его стоянки. В 1947 году специалисты советского ВМФ подняли корпус. В их руки попали планы и чертежи, которые были отправлены на оценку в Москву. После объединения Германии многие из них вновь вернулись в эту страну. На большинстве оригинальных документов были печати и пометки на русском языке.

Некоторое время Красная Армия использовала свой трофей в качестве судового общежития. Теперь он назывался по-советски уныло — «PB10». В конечном счете судно деградировало до военно-морской мишени и было затоплено в 50 километрах севернее польского местечка Владыславово, скорее всего в результате обстрела торпедами.

Хаотичность, некомпетентность и просто перенапряжение привели к тому, что армия Гитлера даже после шести с лишним лет строительных работ не смогла завершить создание «Графа Цеппелина». Однако такие военные эксперты, как историк Ульрих Израэль (Ulrich Israel) считают, что этот авианосец не смог бы изменить исход войны. Даже хорошо, мол, что он никогда не использовался в боях — прежде всего для команд: на борту «Графа Цеппелина» должны были служить свыше 1 700 человек. Все они погибли бы. Ибо, как пишет Израэль: «Англичане провозгласили бы его потопление вопросом престижа и со 100%-ной уверенностью обнаружили бы и уничтожили его».

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