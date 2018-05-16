/Поглед.инфо/ Ограничаването на Иран от страна на западните държави и намаляването на неговото влияние няма да възстановят стабилността в Близкия изток, пише австрийският вестник Die Presse. Разрушителните последици за региона досега са дело не на действията на Иран, а на Съединените щати; затова опитите на Тръмп отново тръгне по този път за да насърчава промяна на режима в Иран, са изключително контрапродуктивни.

Доналд Тръмп провежда изключително контрапродуктивна политика спрямо Иран, твърди Бурхард Бишоф, кореспондент на австрийския вестник Die Presse. Според него, ясно е като две и две прави четири, че ако външният натиск върху страната нараства, то нейното "послушно и уплашено население" се обединява и сплотява зад своето ръководство, дори да не е популярно сред масите.

Въпреки това САЩ и сегашното израелско правителство, което приглася на САЩ, все още не са схванали тази проста истина, смята австрийският журналист. През последните седмици Тръмп и израелското правителство непрекъснато разпалват омраза срещу Иран и неговия режим и "плюят на международното споразумение с Техеран", пише Die Presse. В резултат, населението все повече подкрепя иранското правителство, в Ливан на изборите печелят съюзниците на Иран, а Русия и Китай се оказват в изгодно положение, следствие от въвличането на САЩ в иранската политика.

(рус.ез.)

Die Presse: не Иран, а США своей политикой поджигают Ближний Восток

Сдерживание Ирана западными странами и уменьшение его влияния не восстановят стабильность на Ближнем Востоке, пишет австрийская газета Die Presse. К опустошительным для региона последствия до сих пор приводили действия не Тегерана, а США, поэтому попытки Трампа снова пойти по этому пути и способствовать смене режима в Иране крайне контрпродуктивны.

Дональд Трамп проводит крайне контрпродуктивную политику в отношении Ирана, считает корреспондент австрийской газеты Die Presse Буркхард Бишоф. По его мнению, ясно, как дважды два четыре: если давление на страну извне повышается, то её «послушное и запуганное население» объединяется и сплачивается за своим руководством, даже если оно не было популярным среди широких масс.

Однако США и нынешнее израильское правительство, выступающее на их стороне, до сих пор так и не постигли эту нехитрую истину, полагает австрийский журналист. В последние недели Трамп и израильское правительство последовательно разжигали травлю против Ирана и его режима, угрожали и «наплевали на международные договорённости с Тегераном», пишет Die Presse. В результате население сплочённо поддерживает иранское правительство, в Ливане на выборах побеждают союзники Ирана, а Россия и Китай оказываются в выгоде от просчёта США в иранской политике.

Если всё пойдёт хорошо, то это обострение ситуации не выльется в войну, отмечает автор статьи. Но если всё будет развиваться неудачно, Ближний Восток может вспыхнуть — и не факт, что США и Израилю удастся выйти из огня, не обжёгшись, подчёркивает Бишоф. По его убеждению, в такой опасной ситуации крайне странно видеть, как известный эксперт по Ближнему Востоку Гвидо Штайнберг призывает Германию ни в коем случае не допускать сомнений в том, что она занимает сторону противников Ирана и вместе с ними придерживается цели сдержать Тегеран. Саудовская Аравия и ОАЭ, по версии Штайнберга, — прозападные государства и близкие союзники США, которые при всех различиях в частных моментах «заслуживают нашу принципиальную поддержку».

Однако, как напоминает автор статьи, опустошительные последствия «военных авантюр» США на Ближнем Востоке, начиная с 2001 года, всем известны. Не в последнюю очередь именно вмешательство США в Афганистане и Ираке сделало возможным развитие Ирана до серьёзной региональной державы. Поэтому корреспондент австрийской газеты считает неразумным оказывать принципиальную поддержку такой американской политике.

Более трезвым он признаёт анализ профессора Вали Насра из университета Джонса Хопкинса. Учёный предостерегает от питаемых Трампом и Нетаньяху надежд на то, что уменьшение иранского влияния восстановит порядок на Ближнем Востоке. Эти надежды основаны на ложном фундаменте: «Иран не был причиной краха порядка в регионе, поэтому подавление Ирана не вернёт стабильности». Поэтому профессор Наср советует американскому правительству применить тонкий подход, предусматривающий сотрудничество с Ираном, а не инстинктивную конфронтацию с ним.

В конце концов, именно вмешательство США стало причиной возникновения нынешних пепелищ, способствовало подъёму Ирана и снова вернуло России ведущую роль в регионе, утверждает журналист Die Presse. А теперь нынешнее американское правительство хочет произвести очередную смену режима, на этот раз в Тегеране, как недавно заявил один из советников Трампа? Как отметил эксперт по Ближнему Востоку Филип Гордон, так хотелось бы думать, однако способность США ускорить смену режима в Тегеране без неучтённых последствий вызывает скепсис, и подобные попытки, вероятно, только ухудшат положение. Его немецкий коллега Вилфрид Бухта придерживается аналогичного мнения: «Иранская политика Трампа крайне контрпродуктивна».

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