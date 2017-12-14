/Поглед.инфо/ Въпреки меандрите на замръзналите реки на тази неплодородна земя – тундрата, пейзажът на Ямал може да се нарече въплъщение на монотонност. Макар полуостровът да изглежда почти пуст, картината рязко започва да се променя. На 2500 километра североизточно от Москва през последните години в пристанището на Сабета работят стотици строители, които монтират елементите, доставяни с хеликоптери от „континента”, когато тежките метеорологични условия позволяват кацане. Може да се каже, че те почти са завършили работата си.

Под ръководството на частния руски газов завод "Новатек" проектът за производство на втечнен природен газ (LNG) «Ямал СПГ» пусна в експлоатация първата си от трите производствени линии. От миналия петък втечненият природен газ (LNG) се товари на ледоразбивачи. На световния пазар вече могат да бъдат доставяни 5.5 млн. тона LNG. По северния морски път, където дебелината на леда е над два метра през зимата, газът ще бъде транспортиран до Азия.

«Новатек» е първата компания в света, която строи терминал за втечнен природен газ на север от арктическия кръг. Съединените щати все още не са реализирали аналогичен проект в Аляска, въпреки че за разлика от руснаците, срещу тях не са наложени санкции. «Новатек» още не доставя газ за Европа, но плановете й за Русия са мащабни. „В руския газов бизнес има промяна на парадигмата”, пише германският всекидневник Die Welt.

(рус.ез.)

Оригиналната публикация: Russlands erster Schritt zu Flüssiggas-Riesen

Первый шаг России к гигантскому производству СПГ

Газовое противостояние

Если бы не изгибы замерзших рек на этой неплодородной земле тундры, то пейзаж на Ямале можно было бы назвать воплощением монотонности. Полуостров выглядит почти безлюдным, но в 2 500 километрах к северо-востоку от Москвы картина резко меняется.

Только в порту Сабетта в последние годы задействованы сотни рабочих, которых на вертолетах доставляют с материка — если суровые погодные условия позволяют приземление. Теперь они завершили свой труд. Под руководством частного российского газового концерна «Новатэк» проект по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» ввел в строй свою первую из трех производственных линий.

В пятницу сжиженный природный газ (СПГ) был погружен на первый ледокол. Теперь на мировой рынок будет поставляться 5,5 миллионов тонн СПГ в год. По Северному морскому пути, где зимой толщина льда превышает два метра, газ будут перевозить в Азию.

Исторический шаг

Для глобальной добычи газа это выдающееся событие. «Новатэк» стал первым в мире предприятием, построившим терминал для СПГ севернее полярного круга, где зимой температура воздуха опускается ниже 50 градусов. США до сих пор не реализовали аналогичный проект на Аляске, хотя, в отличие от русских, они не страдают от санкций.

К тому же, впервые частный конкурент противостоит государственному газовому гиганту Газпром. Пока это соревнование ограничивается сжиженным газом, однако «Новатэк» уже сломал здесь экспортную монополию Газпрома. Это похоже на смену парадигм в российском газовом бизнесе.

Газпром проспал глобальный поворот в сторону сжиженного газа и практически полностью ограничился экспортом газа по трубопроводам, что вызвало критику даже со стороны главы государства Владимира Путина. Предприятие по производству СПГ было открыто лишь в 2009 году на острове Сахалин в Тихом океане. Там ежегодно производится 10,8 миллионов тон сжиженного природного газа.

Расходы на строительство не превышены

Однако другие проекты по производству СПГ Газпром постоянно отодвигал, к тому же, обесценивание рубля за прошедшие годы привело к значительному удорожанию строительства таких производственных комплексов.

По сравнению с Газпромом «Новатэк» показал себя более честолюбивым. Это в первую очередь заслуга умного предпринимателя и главы концерна Леонида Михельсона, которому удалось не только точно в срок начать производство СПГ, но и не превысить запланированные капитальные затраты, вопреки обычной в этой отрасли практике.

62-летнего предпринимателя, владельца четверти концерна «Новатэк» и главного акционера крупнейшего в стране нефтехимического концерна «Сибур» с 27 тысячами сотрудников, журнал Forbes весной второй раз подряд назвал самым богатым россиянином с состоянием примерно 18,4 миллиардов долларов. В прошлом году в беседе с газетой Die Welt Михельсон отметил, что это, собственно, значительно осложнило его жизнь, так как теперь он не может спокойно появляться перед журналистами.

Total тоже активно участвует

Михельсон рано понял, что должен делать ставку не только на европейцев, но и на Китай. Его нефтехимический концерн «Сибур» уже тесно сотрудничает с Поднебесной, после того как китайский энергетический концерн Sinopec стал акционером его концерна.

В проекте «Ямал СПГ» — похожая картина. И здесь Михельсон пригласил китайцев войти в долю: энергетический концерн CNPC владеет 20% долей, фонд Silk Road, который также внес свой вклад в финансирование, — 9,9%. Остаток принадлежит французскому энергетическому концерну Total.

Тем временем Михельсон работает уже над вторым энергетическим проектом по производству сжиженного газа под названием «Арктика СПГ — 2». В пятницу Михельсон заявил, что «Арктика СПГ — 2» должен стартовать в 2023 году и будет поставлять на рынок 18 миллионов тонн сжиженного газа.

Это больше того, что когда-нибудь сможет производить «Ямал СПГ». После ввода в строй в 2019 году всех трех производственных линий на мировой рынок по морю будут поставляться 16,5 миллионов тонн СПГ. Запланирована и четвертая линия, которая, как заявил в пятницу Путин, с учетом антироссийских санкций будет строиться с использованием исключительно отечественных технологий.

Налоговые льготы для производителей

Для глобального рынка сжиженного газа предложение России весьма незначительно. Согласно статистике Международного газового союза, производственная мощность СПГ в мире достигла в прошлом году 336 миллионов тонн. Если «Новатэк» через семь-восемь лет введет в строй все свои проекты, то Россия, включая сахалинское производство Газпрома, могла бы поставлять 45 миллионов тонн.

С таким объемом производства России все равно еще очень далеко до Катара, глобального лидера рынка. Но как игрока на мировом рынке Россию уже следует принимать всерьез. Настойчивость, с которой «Новатэк» продвигает свои планы, объясняется также желанием России выдержать конкуренцию со все новыми производителями СПГ: в последнее время это прежде всего США и Австралия, но также и Африка. Здесь российское государство идет на такие шаги, как налоговые льготы.

Никакой внутрироссийской конкуренции

Именно США считаются противником России. Ведь, в конечном счете, они хотят сократить долю Газпрома на рынке в Европе с помощью экспорта своего СПГ, для чего законом о санкциях пытаются предотвратить строительство балтийского газопровода «Северный поток».

И все же прямую конкурентную борьбу в Европе против главного американского экспортера Cheniere Газпрому пока приходится вести в одиночку. «Новатэк» со своим проектом «Ямал СПГ» пока — по желанию Кремля — не нацелен на европейский рынок, чтобы не создавать там трудности для Газпрома еще и с российской стороны.

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