/Поглед.инфо/ Основните кандидати на партията "Алтернатива за Германия" Алиса Вайдел и Александър Гауланд призовават към тежка предизборна битка на партийния си конгрес в Карлсруе. Гауланд иска премахване на антируските санкции. "Санкциите са изцяло погрешни, те са политически некоректни. И няма да върнат дори и частица от Крим. Крим винаги е бил изконна руска територия", каза той.

Популярността на десните от "Алтернатива за Германия" в момента е около 8-9 процента и се надяват на през септември да получат сериозно представителство в германския Бундестаг.

(рус.ез.)

«Все же Крым — это исконно русская территория»

Европа перед выборами

С помощью острых нападок на надежно зарекомендовавшие себя партии главные кандидаты от АдГ Алиса Вайдель (Alice Weidel) и Александр Гауланд (Alexander Gauland) призвали в Карлсруэ свою партию к выборам в бундестаг. Необходима «неделя чистки в политике» против «лево-зеленого духа времени», сказала 38-летняя Вайдель в субботу на земельном партийном съезде. Политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель (ХДС) Вайдель назвала левой с черным налетом.

Заместитель председателя партии Гауланд сказал в Баднерландхалле перед 200 членами партии, что это будет «самая тяжелая предвыборная борьба, которую мы когда-либо вели». По его словам, будут иметь место нападения на квартиры и офисы политиков, а также ограничения, когда речь пойдет о поиске мест для собраний.

На фоне внутрипартийных разногласий Гауланд призвал «Альтернативу для Германии» к сплочению. Он признал, что и со второй главной кандидаткой от партии он не всегда одного мнения. Однако теперь надо бороться вместе.

Гауланд призывает к хорошим отношениям с Россией

В области внешней политики Гауланд потребовал отмены санкций против России и понимания политики руководителя Кремля Владимира Путина. «Санкции всегда ошибочны, они являются политически некорректными, — считает Гауланд. — И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — это все же исконно русская территория, и он не может вернуться в состав Украины», — сказал он. Федеральное правительство осуждает аннексию Крыма, считая ее нарушением международному права. Советский Союз когда-то подарил Крым Украине.

Гауланд критиковал, что Запад после развала Советского Союза упустил шанс построить вместе с Россией новый мировой порядок. И по поводу расширения НАТО на восток он понимает политику Путина: «Нам, немцам, всегда было хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией».

Сопредседатель партии Йорг Мойтен (Jörg Meuthen), который также возглавляет фракцию в земельном парламенте Баден-Вюртемберга, отказался от участия в партийном съезде, который продлится до воскресенья, из-за отмены авиарейса. Как сообщили в партии, он после отпуска застрял на Корфу. Мойтен не баллотируется на выборах в бундестаг.

Страх поражения на выборах

Члены АдГ жаловались на этой встрече на падение показателей в опросах. Но все же партия востребована, так как она открыто говорит о проблемах, сказал штутгартский кандидат в бундестаг Дирк Шпаниель (Dirk Spaniel). «Но нам не верят, что мы сможем найти решение», — говорит он. Поэтому партия, по его словам, должна улучшить свой «имидж компетентности».

По данным опросов, правые популисты имеют в настоящее время от восьми до девяти процентов и могут надеяться, что на выборах 24 сентября впервые пройдут в бундестаг. Однако они все же надеются на двузначный результат.

«Моя цель состоит в том, чтобы мы осенью как можно увереннее прошли в бундестаг», — сказала Вайдель. Однако в своей речи она не упомянула о своей однажды заявленной цели в 15%.

На полях 11-го земельного партийного съезда АдГ левые активисты провели демонстрацию против ненависти и правой травли. Они также пытались воспрепятствовать проходу членов АдГ и гостей в зал заседаний. Мероприятие охранялось полицией. По данным полиции, протесты проходили мирно.

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