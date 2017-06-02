/Поглед.инфо/ Икономическият форум в Санкт Петербург показва, че са налице признаци на облекчаване на напрежението. Москва търси нови партньори. Ако руската страна организира нещо, тя го прави с размах. Свидетелство за това е Международният икономически форум, наричан още "Руският Давос", който започва в четвъртък в Санкт Петербург.

Форумът е важен за вътрешнополитическия статус на велика държава, основаваща се на управлението на Владимир Путин, защото флиртът с Доналд Тръмп се успя, а Китай започва ясно да формулира своите геополитически амбиции. Кремъл се нуждае от нови съюзи. Съставът на участниците в икономически форум в Санкт Петербург, дава индикация за това, кой е за предпочитане.

"Форумът е посветен основно на сегашните тенденции на бъдещето като дигитализацията, изменението на климата и мобилността. Може да се направи извод, че в Русия е налице голям интерес към трансфер на технологии, независимо от санкциите и многострадалните усилия за заместване на вноса", каза Райнер Линднер, който дълги години участва във форума като член на управителния съвет на Източноевропейския и Близкоизточния клон на компанията Schaeffler.

(рус.ез.)

«Русский Давос» выявил слабые стороны великой державы

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге видны признаки ослабления напряженности. Москва ищет новых партнеров.

Если русские что-то организовывают, то делают это с размахом. В случае с Международным экономическим форумом, «Русским Давосом», который начинается в четверг в Санкт-Петербурге, это проявилось уже в прошлую пятницу.

Свыше 400 автомобилей Mercedes затруднили во второй половине дня движение на магистрали к аэропорту, потому что официальные водители, работающие на форуме, проходили последнюю тренировку. Местные жители были предупреждены заранее, их попросили проявить терпение и выбрать другие маршруты. Жители проявили полное понимание. Все-таки форум — крупнейшее мероприятие в родном городе Владимира Путина, и, на 20-м году своего существования он важнее, чем когда-либо. Зарегистрировано свыше 5 тысяч участников. Основная программа охватывает 108 экономических мероприятий — на 50% больше, чем в прошлом году. Бюджет мероприятия составляет рекордные 32 миллиона евро. 39 министров из 26 стран известили о своем предстоящем визите, а также более 250 глав крупных иностранных концернов и свыше 700 руководителей российских предприятий.

Это почти напоминает лучшие времена экономического бума прошлых лет, когда мир еще только встал в очередь за куском жирного российского пирога. Можно практически забыть, что Россия из-за своей агрессивной внешней политики и внутренних политических манипуляций оказалась в экономической изоляции, которая была подкреплена западными санкциями.

Через три года действия этих санкций даже европейцы активно возвращаются на форум в Санкт-Петербурге. И из Германии не в последнюю очередь. Министр иностранных дел Зигмар Габриэль прибудет в пятницу. Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) подтвердил свое участие еще на прошлой неделе. А австрийского канцлера Кристиана Керна (Christian Kern) Путин даже пригласил на пленарное заседание с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (Narendra Modi). Это еще один укол в сторону ЕС, потому что Австрия во время обсуждения санкций никогда их не поддерживала. В течение двух предыдущих лет Путин приглашал греческого и итальянского премьеров, чтобы вбить клин в ЕС. Компания Siemens будет представлена председателем правления Джо Кэзером (Joe Kaeser) и еще одним членом правления. Главы Uniper и Wintershall тоже будут, как и члены правления Deutsche Bank, SAP и BASF. Председатель Восточного комитета немецкой экономики, Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) — тоже. Среди швейцарских и французских концернов — аналогичная картина, так же как и среди нефтяных концернов. «Ситуация заметно разрядилась», — сказал Михаэль Хармс (Michael Harms), руководитель Восточного комитета. В прошлом году Берлин еще просил концерны реагировать сдержанно, рассказывает другой немецкий руководитель. «В этом году таких указаний не было». Поскольку «Русский Давос» считается показателем российского экономического отношения к миру в целом и, в частности, к Европе, видны признаки осторожного ослабления напряженности.

Ведь именно глава Центрального банка Эльвира Набиуллина недавно высказала горькую правду о том, что время высокого спроса на сырье, благодаря которому Россия жила все эти годы, подошло к концу. Среди экономистов давно уже не является секретом то, что Россия должна создать привлекательную для инвестиций модель роста, которая нужна для более заметных успехов в сфере делового климата и приобщения к современным технологиям. Об этом давно знают также и в экономически либеральном крыле российского истеблишмента.

По крайней мере, в выборе тем для Петербургского экономического форума это осознание становится все очевиднее. «Форум посвящен в основном таким актуальным тенденциям будущего, как диджитализация, изменение климата и мобильность, — говорит Райнер Линдер (Rainer Lindner), много лет принимающий участие в форуме член правления восточно-европейского и ближневосточного отделения компании Schaeffler. — Это позволяет сделать вывод, что в России существует большой интерес к передаче технологий — вне зависимости от санкций и многострадального импортозамещения».

Похоже, Путин осознает, что получить современные технологии можно только благодаря сотрудничеству с Западом. А давление возрастает, особенно учитывая, что в начале 2018 года предстоят президентские выборы. Реальные доходы россиян упали до уровня финансового кризиса 2009 года, как сообщает Внешэкономбанк. На протяжении пяти лет Путин уже не может предложить своему народу повышение благосостояния в обмен на политическое невмешательство.

Все это было бы не так плохо, но путинская структура власти теперь находится под угрозой гораздо большей опасности, написала в эти дни известный российский политолог Лилия Шевцова. Важный для внутренней политики статус великой державы, на котором основывается его правление, покачнулся, потому что флирт с президентом США Дональдом Трампом не удался и теперь еще Китай — среди прочего проектом Шелкового пути — начал четче формулировать свои геополитические амбиции. Для России это означает геополитическое падение до уровня второй лиги. «Сегодня в Кремле должны мучительно размышлять, как и чем, как и с кем надувать облако державности», — сказала Швецова.

Экономический форум в Санкт-Петербурге дает на экономическом уровне представление о том, как Кремль ищет эти новые альянсы. Китайские партнеры, к которым демонстративно недавно повернулись, чтобы вскоре познать границы возможного, в этом году больше не играют важной роли на форуме.

Вместо этого демонстрируется близость к Индии. Кроме того, Швейцария, Япония, Италия, Сербия и Африка получили собственную панель. Среди них — также и Германия, которая все еще «является желательным партнером в модернизации, но с начала кризиса на Украине перестала быть номером один», как выразился представитель немецкой экономики. На форуме в Петербурге Россия не определяет четко, каковы ее внешнеэкономические приоритеты.

Попытка экономически сотрудничать с разными странами со всех частей света выглядит как проявление неопределенности.

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