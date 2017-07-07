/Поглед.инфо/ Немският вестник Die Welt припомни в статия колко зависима днес е Германия от САЩ. Затова, поведението на германските политици, които се отнасят с Тръмп като към „чумав”, в навечерието на срещата на Г-20 в Хамбург, е повод за загриженост и редица въпроси.

Германия е в предизборна кампания и според някои наблюдатели се очаква страната да се окаже с нов канцлер. Ангела Меркел многократно подчертава, че съществуват много "различия" със Съединените щати. Но Мартин Шулц – бъдещият й опонент за поста да оглави правителството, отиде още по-далеч. Той поставя Тръмп наравно с такива – според него – автократи, като Путин и Ердоган.

(рус.ез.)

Die Welt: немецкие политики обращаются с Трампом, «как с зачумлённым»

Сохранение союзнических отношений с США для Германии является немаловажной задачей, однако складывается впечатление, что действующий канцлер страны Ангела Меркель порой об этом забывает. Соответствующее мнение было высказано в статье, которая была недавно опубликована в немецкой ежедневной газете Die Welt.

Популярное немецкое издание в опубликованной статье напомнило, насколько на сегодняшний день Германия зависима от США. Именно поэтому, отмечается в статье, поведение немецких политиков, которые обращаются с Трампом «как с зачумленным» в преддверии саммита G20 в Гамбурге, вызывает обеспокоенность и ряд вопросов.

Как известно, Германия стоит на пороге предвыборной гонки, по итогам которой страну возглавит новый канцлер, однако это не мешает кандидатам на этот пост, образно говоря, поливать грязью американского президента. К примеру, только на прошлой неделе в рамках европейской встречи, предваряющей саммит «двадцатки», Ангела Меркель множество раз подчеркнула, что на сегодняшний день существует много «различий» с Соединёнными Штатами. Но ещё дальше пошел её будущий оппонент на пост главы государства Мартин Шульц. Он вообще поставил Трампа в один ряд с такими, как он считает, автократами, как Путин и Эрдоган. Дональд Трамп и сам может отлично ответить на такого рода выпады в своей адрес, как со стороны Меркель, так и любого другого потенциального канцлера ФРГ.

Тем не менее, всем отлично известно, утверждается в статье Die Welt, что господин Трамп делит всех людей на друзей и врагов, и последствия подобных высказываний в его адрес могут возыметь крайне негативное воздействие на стратегические интересы Германии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Автор статьи подчеркивает, что удовольствие от публичных оскорблений американского лидера, может хорошо потешить самолюбие немцев и непосредственно авторов подобных высказываний, создавая иллюзию морального превосходства над Соединёнными Штатами. Однако же нельзя забывать о том, утверждается в статье, что никакого превосходства Германии над США в реальности не существует – страна по-прежнему очень и очень зависима от тесных партнёрских отношений с Америкой, поэтому ни в коем случае не стоит при любом удачном случае стараться задеть Трампа. В частности, подчеркивает автор статьи, сложно придумать что-то более вредоносное с точки зрения региональной безопасности для нынешнего положения Европы, чем упертая несговорчивость Германии в отношении требований НАТО (2% ВВП с каждого участника альянса). Ведь если США прекратит обеспечивать безопасность в Европе, то военный бюджет Германии может возрасти и вовсе до 3-4% ВВП, не говоря уже о других государствах ЕС, считает автор статьи. Более того, Die Welt отмечает, что огромная доля немецкого экспорта приходится именно на США, и в условиях санкционной блокады России терять столь важный рынок сбыта сегодня просто нельзя! И завершает автор статью словами о том, что несмотря на то, что Трамп – это сложный партнёр, с ним необходимо поддерживать хорошие отношения, чтобы это не отразилось на жизненно важных интересах Германии!Скорее всего, если Трамп отчетливо даст понять, что он «перекроет кислород» Европе в случае возникновения непреодолимых разногласий, то так всё и произойдет – не только немецкие, но и, в большинстве своем, европейски политики «прогнуться» под требования Вашингтона. А это ли не лучшее доказательство того, что фактически ЕС не обладает даже призрачным подобием настоящего суверенитета?! Большинство стран Европейского союза готовы поддержать практически любую глобальную инициативу США, лишь бы Вашингтон не лишал их массы преференций политического и экономического характера, которые подразумеваются в рамках тесных партнёрских отношений.

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