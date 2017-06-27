/Поглед.инфо/ Руският президент може да се похвали, че е спечелил голяма победа. Последният опит на Русия да събере пари от международни инвеститори се превърна в голям успех, за ужас на западните политици.

Очевидно е, че Кремъл без усилие може да заобикаля западните санкции. Валутните резерви отново значително надхвърлят 400 милиарда долара, тоест, с около 50 милиарда повече от тези през 2015 г. Нещо повече, руската икономика отново излезе от рецесия. Тази година тя може да нарасне с 1,2%, а през следващата година - дори с 1,6%, твърдят експертите.

(рус.ез.)

Путин смеется Западу в лицо

Санкции: кто кого?

Вероятно, Путин не может поверить своему счастью. Российский президент только что одержал большую победу. Победу, которую ему еще недавно никто бы не не мог предсказать. Хотя российский лидер отвоевал в последние годы внешнеполитическую арену, в экономическом плане его империя находилась в недавнем прошлом все время в кризисном состоянии. С началом крымского кризиса и падения цен на нефть пришел также и экономический кризис. Потому что когда резко сократился доход от продажи сырой нефти, для Кремля стало почти невозможно получать деньги на международных рынках капитала.

Однако как раз сейчас все меняется. Путину удался фокус, чтобы снова найти инвесторов. Именно в то время, когда отношения между Кремлем и Белым домом достигли низшей точки после окончания холодной войны, западные инвесторы опять охотно дают ему деньги. Кремль играючи получил три миллиарда долларов на финансовых рынках. И он мог продать еще значительно больше. Глобальные инвесторы подали заявки на сумму свыше 6,6 миллиардов долларов.

Демонстрация силы русских вряд ли могла бы быть более символичной. Когда во вторник американцы как раз усилили санкции против России, не прошло и двух часов, как Кремль разместил на рынках свои акции. И продажа была проведена не просто каким-то банком, а именно государственным банком «ВТБ Капитал», который состоит в санкционных списках по обе стороны Атлантики.

Русские соответствующим образом отпраздновали этот успех. Это победа экономического разума над геополитическими ограничениями, сказал Андрей Костин, глава правления ВТБ. «Инвестиционный мир решил, что санкции не являются решающим фактором, если условия столь привлекательны».

В действительности инвесторы получили за обе российские бумаги по сравнению с Германией или с США предложение с привлекательными процентами. Для десятилетнего долларового займа Москва платит купон в 4,25%, это ровно на два процентных пункта больше, чем за американские государственные облигации. Добрые 85% покупателей были из-за рубежа, более трети — из США, ровно 30% — из Великобритании. Только страны еврозоны воздержались. Только 9% долговых бумаг были проданы в эти страны. «Несмотря на низкие цены на нефть, Россия имеет доступ к привлекательному финансированию», — комментирует Сэмбор (J.-C. Sambor), эксперт по странам с развивающейся экономикой в BNP Paribas Investment Partners в Лондоне.

Развитие ситуации показывает, что Кремль играючи может обходить западные санкции. Хотя сама страна не состоит в черных списках. Однако правительство США еще в прошлом году предостерегало от участия в таких продажах акций. В конечном счете Кремль мог бы, по его мнению, полученные доллары передать инкриминированным фирмам. В ответ на это западные банки вышли из этого торга.

И также в нынешнем размещении многие инвесторы не имели права принимать участие, например, германское общество Union Investment. «Нам не разрешено иметь дело с ВТБ, — сказал фондовый менеджер Дмитрий Баринов агентству Bloomberg. — Наш отдел Compliance имеет строгие указания в делах с финансовыми структурами, подвергнутыми санкциям».

Однако похоже, что множество западных инвесторов это не волнует. «Иностранные инвесторы хотели бы получить гораздо больше таких бумаг», — сказал, к примеру, Ogeday Topcular, партнер RAM Capital в Женеве агентству Bloomberg. Помогло русским и то, что Euroclear Bank признал новые российские бумаги. Тем самым в любое время возможна торговля долговыми обязательствами. Такие дома как Clearing-Häuser важны для работы при торговых транзакциях. Год назад, когда Россия впервые после введения санкций, продавала акции, Euroclear еще отказался от сотрудничества, унизив тем самым Кремль.

Успешная продажа означает поворот на финансовых рынках. С тех пор как весной 2014 года с началом крымского кризиса отношения между Москвой и Западом значительно ухудшились, деловая репутация России страдала от этакого налета политического риска. Когда потом были приняты еще и санкции против отдельных фирм и высокопоставленных лиц, Россия оказалась практически изолирована на рынках.

Тем самым финансовые рынки стали как бы «помощниками» Запада, так как усиливали его штрафные меры. Теперь все кардинально изменилось. Степень риска с российскими долговыми бумагами резко упала.

Путин опять доказал крупным инвесторам новую кредитоспособность. В последние месяцы Кремль демонстрировал постепенный экономический рост. Валютные резервы опять значительно превышают 400 миллиардов долларов, то есть на добрых 50 миллиардов долларов выше низшего уровня 2015 года. Кроме того, экономика снова выбралась из рецессии. В этом году она может даже вырасти на 1,2%, а в будущем году — даже на 1,6%, считают эксперты. Правда, новые санкции могут отразиться на данных роста,

Однако Путина это пока не беспокоит. Он может радоваться успеху на финансовом рынке.

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