/Поглед.инфо/ В края на миналата седмица Доналд Тръмп изпрати към Корейския полуостров самолетоносача "Карл Винсън" заедно с няколко крайцера и ескадрени миноносци. Реакцията на севернокорейския режим бе мигновена: последваха войнствени вербални атаки от Пхенян.

Страната "ще предприеме най-тежки ответни мерки срещу провокаторите", заяви севернокорейското Министерство на външните работи. А Държавната информационна агенция съобщи, че Северна Корея "е готова да отговори на всякакъв вид избрана от САЩ война." Колкото и безумно да звучат заплахите, диктаторът на Северна Корея Ким Чен-ун съвсем не е луд. Американските разузнавателни служби смятат, че след по-малко от две години Пхенян ще разполага с ядрени бойни глави. Освен това интензивно се работи върху ракети с далечен обсег, чрез които ядрените бойни глави могат да достигнат до западното крайбрежие на САЩ. Тогава малката Северна Корея ще се издигне до равнището на ядрена държава, способна да застрашава най-силната нация в света.

(рус.ез.)

Безумие Пхеньяна не так уж и безумно

Стреляющие Кореи

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын со своей ракетно-ядерной программой придерживается вполне рациональной стратегии. Тем важнее сейчас были бы прямые переговоры.

Реакция северокорейского режима не заставила себя долго ждать. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп направил в сторону корейского полуострова авианосец «USS Carl Vinson», а также несколько крейсеров и эсминцев. В начале недели последовали воинственные вербальные атаки из Пхеньяна.

Страна «предпримет жесточайшие ответные меры по отношению к провокаторам», объявил северокорейский МИД. И «привлечет к ответственности США за катастрофические последствия их возмутительных действий». Государственное информационное агентство KCNA разгневанно заявило, что Северная Корея «готова к любому избранному США типу войны».

Как бы безумно ни звучали эти угрозы, северокорейский диктатор Ким Чен Ын — не сумасшедший. Напротив, Ким должен правдоподобно донести, что он в любой момент готов нанести ядерный удар первым. Только так действует его принцип устрашения, с помощью которого он хочет защитить свой коммунистический семейный режим от свержения извне.

Поэтому он, вероятно, не остановится на резких вербальных атаках. По случаю 105 дня рождения покойного основателя государства и «вечного президента» Ким Ир Сена, деда нынешнего властителя, Северная Корея могла бы уже в следующее воскресенье провести очередное ядерное испытание. Южнокорейские военные специалисты зафиксировали в течение нескольких дней соответствующие приготовления.

В очередной раз тем самым молодой Ким проявляет тактическое мастерство политического деятеля, который тщательно обдумывает каждый шаг. Или, как сформулировал японский специалист по Северной Корее Национального института политических исследований (National Graduate Institute for Policy Studies) Нарушиге Мичишита (Narushige Michishita): «Ким, в принципе, принимает рациональные решения». Уже его отец и предшественник Ким Чен Ира знал, что в сражении с использованием традиционного оружия северокорейская армия долго не продержится. Хотя, с более чем миллионом солдат, она является одной из крупнейших армий мира. Но ее военно-воздушные силы считаются технически устаревшими. Даже без поддержки США южнокорейская армия намного ее превосходит.

Уже при старшем Киме азиатская страна начала работать над ракетно-ядерной программой. Молодой Ким за последние пять лет своего правления заметно ускорил ее развитие. С 2006 года было проведено пять ядерных испытаний, два из которых пришлись на время его пребывания в должности. Но самый большой прогресс наблюдается прежде всего в развитии ракетной техники.

В настоящее время руководство в Пхеньяне интенсивно работает над ракетами дальнего действия, которые могли бы донести атомные боеголовки до западного побережья США. Американские спецслужбы предполагают, что уже менее чем через два года Пхеньян будет в состоянии разработать такую ядерную боеголовку. Тогда же маленькая Северная Корея окончательно поднимется до ядерной державы и станет конкретной угрозой для крупнейшей мировой державы.

Пекин также выступает против ядерного вооружения Северной Кореи

В близких правительству кругах Китая в последнее время появляются голоса, которые призывают конфликтующие стороны к смягчению. Они считают, что Пхеньян вовсе не собирается нападать на США. Атомную войну страна не сможет пережить. Даже нападение Северной Кореи на юг полуострова или Японию они считают маловероятным. В большей степени развитие арсенала ядерного оружия служит для самозащиты. У Кима перед глазами были примеры бывшего диктатора Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии, говорят они. Только ядерное оружие гарантирует ему, что он не будет в любой момент свергнут США. На самом деле режим Кима изолирован от мира и больше не может полагаться на прежнюю защиту Китая. Китайцы поддерживали режим экономически и тогда, когда ООН давно наложила санкции из-за северокорейской ракетно-ядерной программы. Пекин обосновал исключения тем, что иначе в полностью изолированной и обедневшей стране люди будут голодать.

Но Пекин также выступает против ядерного вооружения Северной Кореи и поддержал все последние решения Совета безопасности ООН, которые осудили Пхеньян. И теперь он применил санкции: Китай остановил поставки угля из соседней страны и жестко борется с торговыми судами, которые пытаются нарушить запрет импорта. Снимки со спутников показывают, что в конце недели северокорейским торговым судам было отказано в разгрузке в китайских портах и, полностью загруженным, им пришлось вернуться назад. Уголь до этого был одним из главных источников дохода для Северной Кореи.

Китай не хочет американских войск на своей границе

Китайское руководство, конечно, по-прежнему не хочет полного краха Северной Кореи: слишком велик страх, что американские войска могут затем оказаться на китайской границе. Поэтому китайское руководство и впредь полностью не отвернется от Ким Чен Ына. В такой сложной ситуации Пекин находится в настоящее время.

Вероятная истинная цель северокорейского диктатора, возможно, намного менее амбициозна, чем кажется, предполагает японский специалист по Северной Корее Мичишита. Многие люди меж тем полностью изолированной страны страдают от бедности, которую принесли десятилетия бесхозяйственности и международных санкций. Мичишита полагает, что Ким стремится с помощью потенциальной ядерной угрозы добиться поставок продуктов питания и другой помощи. «Ким просто хочет, чтобы США вернулись за стол переговоров».

Прямые переговоры вместо устрашения

Во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал начать прямые переговоры с режимом Кима. Теперь Трамп делает ставку на устрашение и, на первый взгляд, передислокация флота может усугубить ситуацию на корейском полуострове. Но, возможно, прямые переговоры все-таки состоятся.

Возбуждать, привлекать внимание, но не слишком много, чтобы не вызвать слишком резкой ответной реакции — это соответствует логике Кима. Этот подход, вероятно, известен и Дональду Трампу. Возможно, они смогут найти общий язык.

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