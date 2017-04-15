/Поглед.инфо/ От известно време насам Джаред Кушнер се превърна в обект на подигравки. "Защо просто не си надене червено наметало и постави на гърдите си главна буква S, тоест Супер Джаред – Всесилният", коментира New York Times дипломатическата мисия на Кушнер в Ирак.

Наистина, зетят на Доналд Тръмп има толкова много власт и се заема с решаването на толкова много задачи, че това преминава границите на абсурда; 36-годишният Кушнер, в качеството му на специален представител, трябва да работи за мира в Близкия изток, за постигането на такъв мир, който Доналд Тръмп, по време на срещата си с Бенямин Нетаняху, нарече "най-добрият мир, който някой може да си представи." Освен това, като ръководител на новата Служба за развитие на американските иновации, Кушнер трябва да отстрани бюрократичните аспекти в управлението. Той също така отговаря за търговските отношения с Китай, Канада и Мексико. "Джаред Кушнер сега е отговорен абсолютно за всичко", саркастично отбелязва изданието Huffington Post.

Джаред казва за себе си, че по време на предизборната кампания, той е развил силна симпатия към американските долни слоеве. Възпитаникът на Харвард се придържа към популизма на Тръмп и в същото време, с умерените си възгледи, изглежда че упражнява влияние върху тъста си и неговото правителство. „Ще съумее ли Кушнер преди десерта да умиротвори Близкия изток, а след това, до коктейла, да укроти бюрокрацията в САЩ”, иронично отбелязва авторът на германското издание Die Zeit?

(рус.ез.)

Супермен в Белом доме

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер является старшим советником американского президента. Никто другой не взял на себя такого количества задач. Он действует в том числе и против правых националистов из команды Трампа.

В последнее время Джаред Кушнер (Jared Kushner) стал объектом шуток. «Почему бы ему просто не надеть красный плащ и не написать на груди большую букву S — Супер-Джаред на подлете», — написал колумнист New York Times Франк Бруни по поводу дипломатической миссии Кушнера в Ираке.

В том же духе высказался портал Vox, описывая, как мог бы выглядеть распорядок дня Кушнера. Так, «среди его планов: с 11.30 до 13.00 — силовой ланч с целью урегулирования многолетнего палестинского конфликта». И далее: «с 16.45 до 18.00 — прекращение национальной героиновой эпидемии, сокращение правительства и, возможно, решение некоторых мелких проблем во внешней торговле».

Сатирические комментарии имеют под собой основание: зять Дональда Трампа сейчас обладает такой властью и решает столько задач, что это переходит границы абсурда. Действительно, 36-летний Кушнер в качестве спецпредставителя должен способствовать достижению мира на Ближнем Востоке, мира, который Дональд Трамп в ходе встречи с Биньямином Нетаньяху (Benjamin Netanjahu) назвал «лучшим миром, который вы когда-либо могли себе представить».

Кроме того, Кушнер в качестве руководителя нового Ведомства американских инноваций должен устранить некоторые бюрократические моменты в правительстве. Между делом он еще занимается торговыми отношениями с Китаем, Канадой и Мексикой. «Джаред Кушнер сейчас ответственен абсолютно за все», — саркастически отметило издание Huffington Post.

Смещение власти в «Западном крыле»

Позиция Кушнера в Белом доме в последние недели постоянно укреплялась — и в то же время резко снижалось влияние главного стратега Трампа Стива Бэннона (Steve Bannon). В то время как Кушнер мотался между Багдадом, Вашингтоном и Мар-а-Лаго, Бэннону, который ранее считался серым кардиналом правительства Трампа, пришлось отойти на второй план в том, что касается вопросов национальной безопасности. Отстранение Бэннона от работы в Совете национальной безопасности стало пощечиной для человека, который до Кушнера считался основным звеном в Белом доме. Бэннон, как пишет New York Times, даже некоторое время подумывал вовсе выйти из правительства.

За кулисами тем временем произошло явное смещение власти. И ракетная атака на режим Асада, которую Бэннон не одобрял, представляет собой симптом новых отношений. Фракция Кушнера, представленная Диной Пауэлл (Dina Powell), которая была назначена — не в последнюю очередь по выбору Кушнера — новым советником по вопросам безопасности, кажется, менее цинично и менее жестко придерживается заявленного отстаивания собственных интересов Америки. Как сообщает правительственный источник изданию Politico, в войне между националистами Бэннона в Белом доме и так называемыми демократами «Западного крыла» последние, кажется, выигрывают.

Везде возникает вопрос, что же стоит за внезапными переменами в команде Трампа. Новостной портал бывшего аналитика Washington Post Эзры Кляйн (Ezra Klein) Vox выдвигает следующую теорию. В Белом доме существует три фракции — националисты вокруг Бэннона, республиканский истеблишмент вокруг главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса (Reince Priebus) и семья Трампа. Чем больше Трамп оказывается под давлением СМИ и общественности, тем больше он начинает полагаться на семью. И никто ее так сильно не олицетворяет, как Кушнер.

Но восхождение Кушнера может иметь более глубокие причины — как и многое в этом правительстве — связанные с обидой Трампа. Как пишет New York Times, сообщения СМИ о том, что он является лишь марионеткой Бэннона, очень разозлили его. Отставка Бэннона, который при поддержке Роберта Мерсера (Robert Mercer), ультраправого донора избирательной кампании Трампа, оказался в Белом доме, стала неизбежным следствием.

Оба изолированы от нью-йоркского истеблишмента

Схожая судьба ожидала Крис Кристи, когда Кушнер оттеснил неоднозначного губернатора Нью Джерси из внутреннего круга и кабинета. Вовлеченность Кристи в коррупционные махинации могла навредить Трампу, и Кушнер уберег Трампа. Схожим образом Кушнер в ходе предвыборной кампании заботился о том, чтобы был устранен и советник избирательного штаба Кори Левандовски (Corey Lewandowski).

Кушнер зорко следит за тем, чтобы кроме него, никто не получил слишком большую власть над президентом. Советники приходят и уходят, а, в конце концов, зять остается сильным человеком в окружении Трампа. Трамп доверяет Кушнеру больше, чем кому бы то ни было. Это связано не в последнюю очередь с тем, что он видит в Кушнере молодую версию самого себя.

Кушнер рос левым либералом

Кушнер, как и Трамп, унаследовал от своего отца, девелоперскую империю в Нью-Йорке. Как и Трампу, Кушнеру пришлось пережить практически банкротство семейной империи. Как и Трамп, выскочка из пригорода постоянно изолировался от нью-йоркского истеблишмента. Что, несомненно, способствовало сближению семей, и тому, чтобы Кушнер женился на Иванке.

В политическом плане Кушнер — из совсем другого лагеря, нежели Трамп. Как и большинство нью-йоркских евреев, он вырос левым либералом. Его брат Джош, который среди прочего руководит стартап-проектом в области здравоохранения, который зависит от принятых при Обаме законов, все еще придерживается прогрессивных взглядов. В день инаугурации Трампа Джош вышел на акцию протеста в Вашингтоне.

Джаред говорит о себе, что в ходе избирательной кампании у него развилась сильная симпатия по отношению к американскому нижнему слою. Так, выпускник Гарварда придерживается популизма Трампа, вместе с тем, кажется, он со своими умеренными взглядами обладает влиянием на своего тестя и его правительство. «Кастрация» Бэннона, которого Кушнер когда-то сам взял на борт, является явным тому доказательством.

Сумеет ли Кушнер перед десертом примирить Ближний Восток, а затем до коктейля усмирить бюрократию в США, это уже другой вопрос.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели