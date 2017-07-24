/Поглед.инфо/ Допреди години Хорхе Алварес Санчес беше най-обикновен мадридец от семейство от средната класа. Учи компютърни науки и международни отношения и се готви да започне професионалната си кариера, когато негов приятел му разкрива тайна, която променя живота му. Хорхе е потомък на древно-руската династия на Рюрикови, създали империя през Средновековието.

Генеалогичното разследва установява кой е истинският баща на Хорхе: това е Ханс Максимус Кабрера Лохабер Рюрикович, който живее в Дания и през 2016 г. подписва документ, с който признава сина си Хорхе за свой "законен наследник" и му дава пълното право да използва герба на династията. Хорхе се срещна с баща си и с други членове на семейството – с братовчеди и племенници.

Остава сега и съдът да го признае за наследник на древноруската династия, управлявала Киевска Русь от 862 г.

(рус.ез.)

Испанец Хорхе Альварес Рюрикович претендует в суде на царский трон

Претендент утверждает, что князь Ханс Рюрикович (Hans Rurikovich) признал его законным сыном, о чем имеется соответствующий документ

Хорхе Альварес Санчес (Jorge Álvarez Sánchez) еще несколько лет назад был совершенно обычным мадридцем из обычной семьи среднего класса. Изучал информатику и международные отношения и уже готовился начать свой профессиональный путь, когда один его друг открыл ему тайну, которая изменила всю его жизнь. Что его официальный отец, тот, который записан в свидетельстве о рождении, ему не отец. Что Хорхе на самом деле — потомок древнерусской династии Рюриковичей, основавшей империю в Средние века.

С того момента и началась эпопея, которая теперь привела молодого человека в суд, где его адвокат, Энрике Вила (Enrique Vila), требует признать своего подзащитного сыном князей, ведущих свое происхождение от царской династии. Проведя генеалогическое расследование, Хорхе установил и отыскал своего настоящего отца, Ханса Максимуса Кабреру Лочабера Рюриковича (Hans Maximus Cabrera Lochaber Rurikovich), познакомился с ним и другими членами своей семьи, кузенами и племянниками.

Юноша рассказывает, что к его удивлению, династия приняла его сразу же, как еще одного члена семьи, «даже с радостью». Они уже не раз встречались, что способствовало установлению сердечных отношений между отцом и сыном. Ханс собственноручно подписал документы на испанском и английском языках, в которых признает Хорхе Альвареса своим сыном и разрешает ему носить фамилию и титулы «императорского дома», а также представлять его в частных и государственных организациях. Так Хорхе Альварес стал князем Хорхе Рюриковичем.

В исковом заявлении указано, что эти бумаги лишь письменно подтверждали то, что императорский дом уже фактически признал. Отныне Хорхе появлялся на разных мероприятиях в качестве сына и представителя династии и был известен под новой фамилией, что очевидно из приложенных к заявлению многочисленных ссылок в Интернете и социальных сетях, где он присутствует на различных светских мероприятиях в качестве русского князя. На фотографиях молодой человек одет соответственно своему высокому положению и званию.

В упомянутом документе от 2016 года говорится, что Ханс, проживающий в Дании, решил признать Хорхе своим сыном и передает ему полное право использовать герб династии. Он признает его также своим «законным наследником». В исковом заявлении указано также, что в течение нескольких месяцев испанец работал в интересах императорского дома и представлял его на многочисленных мероприятиях, в том числе с участием российских властей. «В определенный момент истец посчитал необходимым и логичным зарегистрировать официально смену фамилии», — поясняет адвокат, утверждая, что указанное в паспорте имя является анахронизмом и не соответствует биологической реальности.

Отказ в официальном признании

Итак, Хорхе решил добиться официального признания своего статуса от семьи Рюриковичей, в частности, от своего отца, но тут начались проволочки и разногласия. «Прямого отказа не было», — утверждают источники, которые, впрочем, сообщают, что и официального признания также не последовало, несмотря на настойчивость истца. По этой причине единственным выходом было обратиться в суд.

Согласно данным, собранным экспертами по королевским домам, династия Рюриковичей правила в Киевской Руси начиная с 862 года. В 1168 году ее представитель становится первым русским царем. Династия, разветвляясь, делилась на многочисленные роды, среди которых были Романовичи. Московская ветвь династии была у власти до конца XVI века, затем ее сменил дом Романовых.

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